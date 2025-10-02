Résilience numérique : les entreprises européennes misent sur la technologie pour traverser les turbulences

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Les PME européennes gardent le cap malgré les incertitudes



L’économie européenne reste chahutée, mais les entreprises de taille moyenne ne cèdent pas au pessimisme. D’après la nouvelle édition du Grant Thornton International Business Report (IBR), la confiance des dirigeants au sein de l’Union européenne est passée de 59 % à 61 % au troisième trimestre 2025.

Un signe encourageant, même si cette confiance demeure inférieure à la moyenne mondiale (76 %).



« Les entreprises ont appris à évoluer dans un contexte de perturbation permanente — qu’il s’agisse de cybermenaces, d’événements climatiques extrêmes ou de chaînes d’approvisionnement fragilisées », explique Leslie Van den Branden, Managing Partner chez Grant Thornton Belgium. « La différence entre stagnation et croissance réside aujourd’hui dans la capacité à s’adapter rapidement. La résilience est le nouveau facteur de différenciation. »



Cybersécurité et automatisation : les investissements se poursuivent



Les risques numériques figurent désormais parmi les principales préoccupations des dirigeants : 41 % d’entre eux redoutent les cyberattaques et les interruptions informatiques. Pourtant, 61 % continuent d’investir dans la modernisation technologique, qu’il s’agisse d’automatiser leurs processus, de renforcer la cybersécurité ou de soutenir l’innovation.



« La technologie n’est plus seulement un bouclier ; c’est un moteur de croissance », souligne Van den Branden. Les entreprises les plus performantes sont celles qui utilisent l’innovation numérique pour se rendre plus agiles et capables de s’adapter à des environnements mouvants.



Le climat, une nouvelle variable économique



Les perturbations climatiques deviennent une préoccupation tangible : 38 % des entreprises européennes y voient une menace directe pour leur activité. Face à cela, plus d’une sur deux (53 %) prévoit de renforcer ses initiatives de durabilité.

Si ce chiffre reste en deçà de la moyenne mondiale (60 %), il traduit une évolution culturelle : la durabilité n’est plus un exercice de conformité, mais un enjeu de continuité opérationnelle.



Des chaînes d’approvisionnement plus courtes et plus sûres



Autre défi : la logistique. 39 % des entreprises interrogées estiment que la complexité des chaînes d’approvisionnement et la hausse des coûts freinent leur croissance. Pour y remédier, elles réorganisent leurs partenariats et se tournent davantage vers des fournisseurs locaux ou régionaux.

Les prévisions d’exportation progressent d’ailleurs légèrement, de 45 % à 48 %, signe d’un recentrage stratégique sur des marchés plus proches.



Un optimisme prudent, mais réel



Malgré les tensions, 61 % des entreprises européennes s’attendent à une hausse de leur chiffre d’affaires dans les 12 mois à venir, et 55 % anticipent une amélioration de leurs bénéfices.

« Les entrepreneurs européens ne reculent pas face au changement », observe Leslie Van den Branden. « Ils choisissent d’investir dans l’avenir — dans la technologie, dans les personnes et dans des chaînes de valeur plus résilientes. »



Le constat est sans appel : la perturbation est devenue la norme. Et dans cette ère d’incertitude, l’adaptabilité devient la clé du succès.