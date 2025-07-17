Légendes Pokémon Z-A

Pour cette fois, changeons de registre et, au lieu de garder les aspects techniques pour la fin, abordons-les immédiatement . Ainsi, nous pourrons les examiner d'emblée, critiquer ce qui doit l'être, puis passer au jeu lui-même. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que le terme employé est « technique » et non « graphiques », car Pokémon Legends ZA ne présente pas que des défauts et des choix discutables au niveau des graphismes . Mais poursuivons dans l'ordre. Commençons par les fameuses fenêtres de la ville d'Illumis avec leurs balcons intégrés. Comme vous le savez sans doute déjà (puisque nous n'en avons parlé que brièvement), elles sont dessinées directement sur les textures des bâtiments , sans aucun modèle 3D polygonal. Un choix esthétiquement affreux ? Absolument . Si le contexte nous permettait un vocabulaire plus cru, nous l'utiliserios sans hésiter, mais comme vous pouvez l'imaginer, nous emploierons ici des tons plus modérés. En 2025, tout le monde serait ravi de voir quelque chose de très différent, de plus détaillé et, tout simplement, conforme aux standards des grandes productions. Pour ce test, nous avons également essayé Pokémon Legends ZA sur les deux Nintendo Switch , et nous pouvons vous dire que sur la seconde, les défauts graphiques ont quasiment disparu . En revanche, sur la première, un aliasing un peu trop prononcé persiste, notamment sur les dalles de sol, créant un effet crénelé parfois gênant. Si vous avez des souvenirs de Scarlet et Violet, rassurez-vous : l’impact visuel et la netteté de l’image sont en moyenne bien meilleurs que ceux des titres de la neuvième génération . Tout comme sur Switch, la fréquence d’images est beaucoup plus stable et les temps de chargement sont bien plus courts que dans Paldea (même s’ils ne sont pas extrêmement rapides, on parle de 4 à 6 secondes). La Switch 2 , en revanche, charge le jeu beaucoup plus rapidement, notamment en ce qui concerne le temps de chargement. Une rumeur prétendait que la ville d'Illumis était un bloc unique se chargeant d'un seul coup, mais ce modèle, découvert lors de l'analyse des données du jeu, n'est utilisé que pour l'introduction. Si cela avait toujours été le cas… quel gain de temps de 4 à 6 secondes sur Switch 1 ! Vous auriez même eu le temps de vous préparer une tisane. Côté performances, Pokémon Legends ZA tourne en 4K à 60 images par seconde sur Nintendo Switch 2 , tandis qu'il se limite à 1080p à 30 images par seconde sur la Switch 1. Quant aux modes portables, ils sont respectivement en 1080p à 60 images par seconde sur la Switch 2 et en 720p à 30 images par seconde sur la Switch 1 , comme prévu. Le premier opus souffre de quelques baisses de framerate sporadiques, mais bien moins fréquentes qu'auparavant, signe que l'horreur des balcons a au moins eu un effet positif sur les performances (même si l'horreur persiste). Le deuxième opus, en revanche, affiche un framerate très stable , mais comme disait un sage : « Dieu merci ! » L'histoire ne s'est pas terminée exactement ainsi, mais pour des raisons évidentes, il faut s'en tenir à cette fin.Bien évidemment, nous ne disons pas que la qualité est bonne simplement parce qu'elle est meilleure que celle de Scarlet et Violet ; il ne s'agit pas d'une analyse comparative. Pour faire simple, nous avons entendu toutes sortes de choses en ligne, y compris des extraits vidéo très suspects (présentant des problèmes et des bugs qui ressemblaient étrangement à ceux généralement causés par des erreurs d'émulation, du moins à nos yeux). Nous souhaitions donc préciser que non, heureusement, nous ne sommes pas revenus à novembre 2022 ; nous tenions à rassurer tout le monde sur ce point. D'un point de vue technique, il subsiste quelques problèmes épars liés à l'apparition soudaine d'éléments et à la distance d'affichage . Pour ceux qui ne connaissent pas ce phénomène, avez-vous déjà remarqué, en parcourant une carte de jeu, des éléments qui apparaissaient au loin alors qu'ils n'étaient pas visibles auparavant ? La distance minimale à laquelle le joueur doit se trouver d'un élément du décor pour qu'il apparaisse à l'écran est appelée distance d'affichage, et l'apparition soudaine de cet élément est appelée apparition soudaine. Nous considérons cela comme un défaut car, sur ZA, certains éléments apparaissent parfois un peu trop tard , à une distance plus proche qu'elle ne devrait l'être pour une visualisation optimale. Sur Nintendo Switch 2, le problème est bien moins prononcé que sur Switch 1 , et comme sur Switch 2, on constate une plus grande densité de population en ville. Cette réduction arbitraire du nombre d'habitants est généralement due à la volonté d'alléger le jeu, et c'est également le cas ici. En soi, ce n'est pas un problème, car, comme mentionné précédemment, il s'agit d'une pratique courante. Ce qui peut s'avérer agaçant, c'est qu'une bonne partie des habitants ne bougent pas et ne parlent à personne ; ils restent simplement immobiles, le regard dans le vide. Cela pouvait passer dans les anciens jeux Pokémon en vue de dessus, mais c'est déplacé dans un univers comme celui-ci. Il aurait été préférable de limiter ce type d'immobilité et d'attribuer à chacun un schéma de déplacement basique, à l'exception notable des PNJ des quêtes annexes, qui devraient rester immobiles à un endroit précis et être repérables grâce à un marqueur. Quant aux animations , elles ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas remarquables non plus . On pourrait les qualifier de simples tâches administratives : parfaitement fonctionnelles, certes, mais sans plus. Bien meilleures – et il faut insister sur le « bien meilleures » – sont celles des cinématiques clés de l’histoire , car elles ont été réalisées grâce à la capture de mouvement . On en est presque jaloux, car on se demande ce que le jeu aurait donné avec davantage de scènes filmées de cette manière. Mais il y a un point positif : l’expressivité des personnages s’est considérablement améliorée par rapport aux opus précédents , notamment grâce à une excellente conception des personnages (dont nous reparlerons plus tard).Au final, l'aspect technique de Pokémon Legends ZA oscille entre l'insuffisance et le juste passable. Les fenêtres et balcons en 2D sont un véritable fléau à bien des égards, mais savez-vous ce qui est encore plus frustrant ? C'est que sur Nintendo Switch 2 , sans ces défauts, le jeu serait en réalité très agréable à regarder et à jouer . En réalité, après quelques minutes de jeu, le problème des fenêtres et balcons s'estompe rapidement, et au bout d'une heure environ, vous les aurez probablement déjà oubliés . Car contrairement à Pokémon Scarlet et Violet, qui offrait une vue à 360 degrés décevante, ici, tout le reste est d'une esthétique irréprochable. Maintenant que nous entrons dans le vif du sujet, vous comprendrez que l'enjeu est différent . De même qu'il est erroné d'ignorer un problème technique majeur et de défendre bec et ongles un produit uniquement parce qu'on est aveuglé par ses qualités, il est tout aussi erroné de faire l'inverse et de se laisser aveugler par ses défauts sans en évaluer pleinement les qualités. D'un point de vue technique, Pokémon Legends ZA présente généralement plus de défauts que de qualités sur Nintendo Switch 1, tandis que sur la 2, le score est de 50/50. Après avoir consacré environ 1 000 mots à ce sujet, nous pouvons passer à autre chose et aborder le cœur du jeu , qui, lui, est tout sauf décevant. Pokémon Legends ZA se déroule dans la capitale des jeux Pokémon X et Y , sortis en 2013 et premiers opus 3D de la série principale (bien que plusieurs jeux dérivés 3D aient vu le jour depuis, à commencer par Pokémon Stadium sur Nintendo 64). Nombre d'entre vous n'ont peut-être jamais joué à X et Y, car beaucoup de fans de longue date ont arrêté de jouer aux alentours de la quatrième génération avant de reprendre avec le succès de Pokémon GO, tandis que d'autres ont probablement découvert la série avec Pokémon GO et Pokémon Soleil et Lune. Si vous appartenez à l'une des deux catégories mentionnées ci-dessus , vous ne saisirez peut-être pas l'importance de Pokémon Legends ZA dans la trame narrative globale du monde Pokémon. Ce titre regorge de références , plus ou moins directes, aux anciens jeux de Kalos et représente la renaissance , sous une forme différente, d'un projet resté inachevé . Pokémon Z n'a en effet jamais vu le jour car, en 2016, à l'approche du vingtième anniversaire de la série, la priorité a été donnée à la sortie directe de la septième génération, Soleil et Lune , afin de capitaliser au mieux sur l'engouement suscité par le lancement de Pokémon GO (des attentes largement dépassées).Ce n'est pas un hasard si Zygarde a été déplacé à Alola , dans le récit, afin de ne pas gâcher le travail accompli. Pourtant, il est resté un Pokémon légendaire sans jeu qui lui soit entièrement dédié. Pokémon Legends ZA est donc l'héritier spirituel de ce Pokémon Z qui n'a jamais vu le jour et en lequel tous avaient perdu espoir. Par conséquent, la responsabilité de Game Freak de ne pas échouer avec ce titre était plus grande qu'il n'y paraît. Dans ce jeu, nous n'avons cependant pas l'occasion d'explorer Kalos ; nous sommes confinés à la seule ville d' Illumis . Cette capitale est engagée dans un projet ambitieux de la société Quazar : la coexistence quasi-totale des Pokémon et des humains . Illumis est ainsi devenue à la fois un centre urbain et un habitat naturel pour les Pokémon, avec des barrières virtuelles délimitant les Zones Sauvages . Ces zones abritent une plus grande concentration de Pokémon sauvages afin d'empêcher leur dispersion, même si l'on en trouve également en dehors de ces zones . Lorsque nous, les protagonistes, arrivons en ville, le projet de Quazar est déjà en cours et les premières Zones Sauvages sont déjà apparues. À notre arrivée en tant que touristes à Illumis, nous sommes accueillis par notre amie rivale , Boro si nous avons choisi un personnage féminin, ou Cety si nous avons choisi un personnage masculin . Par commodité, puisque nous avons choisi le personnage masculin , nous utiliserons Cety comme nom de référence tout au long de cette analyse. Elle est la chef et fondatrice de l'équipe MZ , une équipe de jeunes adultes qui œuvrent pour aider les habitants d'Illumis. Nous rejoindrons cette équipe juste après avoir rencontré sa rivale et AZ, qui gèrent l'Hôtel Z à Illumis . Nous rencontrons sa rivale au moment même où Villy, occupé à tourner des vidéos promotionnelles pour l'hôtel, nous demande d'en réaliser une pour elle. La jeune fille se sent profondément redevable envers AZ ; il semblerait qu'elle n'avait pas de domicile et que ce soit lui qui l'ait accueillie gratuitement dans son hôtel, raison pour laquelle elle tente de le rembourser en essayant par tous les moyens d'attirer de nouveaux clients (cet élément sera également important, et surtout, pour un épisode précis vers le milieu du jeu)..Comme mentionné précédemment, l'équipe MZ compte également deux autres membres : Inno , un styliste en herbe, et Rudi, une danseuse en devenir. Petite anecdote sur Rudi : elle est très probablement la sœur de Tierno , l'un des rivaux de X et Y, lui aussi danseur en herbe. Nous n'entrerons évidemment pas dans les détails de l'histoire pour ne rien dévoiler, mais croyez-nous, contre toute attente, l' écriture du scénario et des personnages a largement dépassé nos espérances . Précisons que nous restons dans le cadre d'une histoire conçue pour un jeu Pokémon principal , alors ne vous attendez pas à un impact narratif exceptionnel . Cependant, nous avons clairement perçu l'effort fourni pour aller au-delà des tâches de base (contrairement à l'aspect technique). Plusieurs stéréotypes récurrents des histoires Pokémon principales ont été bousculés, dans la continuité des deux précédents opus (Arceus Legends et Ecarlate et Violet) qui avaient déjà commencé à bousculer les codes. De ce point de vue, les deux opus Légendes sont sans conteste les plus réussis. Concernant ZA, il est particulièrement difficile d'imaginer non pas tant le dénouement final , mais plutôt le chemin parcouru , les personnages impliqués et surtout la manière dont il se déroulera. Il est vraiment dommage que cette plus grande imprévisibilité s'accompagne d' un protagoniste un peu trop infaillible , le héros classique qui, même avec l'aide de ses compagnons, agit comme une sorte de deus ex machina, surmontant tous les obstacles sans jamais être dénigré jusqu'à la toute fin. Et même ceux qui, au départ, sont mécontents de lui ne tardent pas à changer d'avis. Cet élément a été conçu principalement pour les jeunes joueurs , tandis que, comme mentionné précédemment, une tentative a également été faite pour proposer quelque chose de différent aux vétérans. Le classique double coup dur , qui sacrifie la profondeur narrative sur l'autel d'un public cible très large. Malgré tout, l'intrigue a évolué positivement et a pris une tournure intéressante vers la fin, notamment sur le plan visuel. A.Z. n'a jamais caché le poids de ses actes passés , et sa volonté d'aider les plus démunis (et par extension, toute la ville d'Illumis) ressemble fort à une tentative de rédemption . Ce repentir sincère avait déjà été reconnu à la fin de X et Y par Floette , le Pokémon qu'il aime tant et qui l'avait rejeté 3 000 ans plus tôt en lui accordant la vie éternelle (et par extension, elle-même) grâce à la construction de cette arme de destruction massive. Revoir A.Z. et Floette a été un véritable plaisir pour de nombreux fans, et cette histoire les implique tous deux activement. Un seul regret : que leur relation n'ait pas été pleinement exploitée à plusieurs reprises, car certaines situations auraient pu être mieux développées et mises en scène. Les idées ne manquaient pas, mais il aurait été préférable de persévérer davantage dans certains cas (que nous ne pouvons aborder ici pour éviter les spoilers). Ce sont ces détails qui font la différence entre une bonne histoire et une histoire exceptionnelle , et celle-ci n'est « qu'une » bonne histoire . Au final, l'histoire était un vrai plaisir à suivre . Elle comporte des moments forts et des scènes audacieuses sur le plan visuel, sans pour autant tomber dans l'excès ni présenter d'éléments qui pourraient lasser les joueurs plus âgés. Elle mérite d'être appréciée pour ce qu'elle était censée être, mais certainement pas la note maximale .Nous souhaitons faire une parenthèse sur tout ce qui a peu, voire pas du tout, à voir avec l'histoire principale, mais qui relève de l' écriture et de la construction de l'univers . Nous avons trouvé toutes les références, non seulement à X et Y, mais aussi à la nature même de nombreux Pokémon présents dans le jeu, disséminées dans tout le monde et surtout dans les quêtes annexes , très charmantes , voire brillantes. Nous aborderons leur utilité, leur structure et leur équilibre dans la section dédiée prochainement, mais concentrons-nous pour l'instant sur l'aspect plus narratif. Les quêtes annexes regorgent de références : aux descriptions du Pokédex , à d'autres régions proches de Kalos et au-delà (comme Galar , par exemple ), etc. Si la plupart de ces quêtes annexes sont assez banales , d'autres racontent des micro-histoires qui rompent naturellement le rythme de l'histoire principale. Ce sont ces éléments qui donnent vie à Illumis , une vitalité qui serait autrement compromise par les modèles statiques de nombreux habitants mentionnés précédemment. Il y a ensuite le musée d'Illumis , et à lui seul, il témoigne de la nature quasi bipolaire de Game Freak concernant ses jeux, ou du moins de ses priorités lors du développement d'un titre principal. Les peintures , les sculptures et surtout les objets de collection à l'intérieur de ce musée , en particulier au deuxième étage , présentent un niveau de détail et de soin qui constitue une petite, mais significative, déclaration d'amour à leur propre franchise, avec une quantité importante d'éléments de lore qui feront l'objet de vifs débats dans un avenir proche (et les théories à ce sujet ont déjà commencé à circuler). Peu importe que nombre de peintures et d'illustrations du musée proviennent de concept arts de ZA et des jeux précédents ; c'est au contraire un signe de respect et d'appréciation pour ces dessins (ainsi qu'une simple optimisation des ressources). Elles n'ont pas été simplement jetées dans une galerie virtuelle au hasard ; elles ont reçu une raison d'être et enrichissent considérablement l'histoire de la région de Kalos, et ce, de manière élégante et fonctionnelle. Le contenu que nous venons de décrire enrichit et complète le travail accompli par l'histoire principale, mais une chose est sûre : il est possible , et même nécessaire , d'aller toujours plus loin . L'univers Pokémon est resté longtemps l'un des plus obscurs du média, mais enfin, depuis la création de la série Legends, il a été décidé de commencer à exploiter son potentiel, qui est encore immense et mérite d'être développé au maximum.Lorsqu'une série atteint une certaine longévité, elle peut, avec le temps, paraître redondante , ce qui risque d'affecter les ventes . Dans ce cas, nous cherchons toujours à la dynamiser et à repenser la formule pour relancer les ventes et l'enthousiasme. Pokémon fêtera ses 30 ans en 2026. Savez-vous, en excluant Pokémon Rouge, Vert et Bleu, quels sont les jeux Pokémon qui se sont le mieux vendus ces 29 dernières années ? Pokémon Écarlate et Violette , avec 26,79 millions d'exemplaires, le dernier sorti chronologiquement avant Pokémon Legends ZA . Savez-vous lequel arrive en troisième position ? Pokémon Épée et Bouclier , avec environ 26,72 millions d'exemplaires (presque autant que Écarlate et Violette). Pokémon ne se contentait pas de suivre le courant ; il naviguait en pilote automatique avec une précision redoutable, même après près de 30 ans. Malgré cela, Game Freak a décidé de se débarrasser du système de combat classique , prenant un risque énorme qui, comme nous allons le voir, a également eu des conséquences négatives. Il était important de le souligner , car en ligne , notamment en Europe , nous assistons à une tentative de dissimulation inquiétante . Et cela concerne le seul grand studio qui, au sommet de son succès commercial , a décidé de tout chambouler, sans que personne ne se soit jamais plaint du système au tour par tour de Pokémon , et alors même qu'il est possible d'innover avec ce système, comme nous l'avons récemment constaté avec Expedition 33 ou, pour rester dans le sujet, avec Pokémon Legends : Arceus. Hormis la limite de 4 attaques par Pokémon et la limite de 1 à 6 Pokémon par équipe, ce système est totalement différent du précédent . Il s'agit d'un système en temps réel où les mouvements des dresseurs sur le terrain déterminent ceux de leurs Pokémon . La précision n'est plus un critère déterminant : le succès ou l'échec d'une attaque dépend désormais du positionnement , du timing de son lancement et de la capacité de la cible à l'esquiver, la parer avec des capacités comme Protection et Détection , ou l'éviter avec Reflet . Ce n'est ni un jeu de combat classique, ni un RPG d'action traditionnel ; c'est une expérience unique, notamment grâce à la prise en main de la manette. Tout comme en 1996, lorsque les premiers titres Pokémon ont partiellement réinventé la formule du tour par tour, c'est ici la formule des jeux Xenoblade qui est réinventée . Parmi les différences cruciales, on note l'importance accrue du positionnement, avec la possibilité d'esquiver les attaques en se déplaçant.Tout cela en supprimant les Points de Puissance (PP) des techniques et en les remplaçant par un temps de recharge , un délai à respecter après chaque utilisation avant de pouvoir réutiliser une technique. Les techniques les plus puissantes ont évidemment des temps de recharge plus longs , ou nécessitent plus de temps avant de pouvoir être lancées ou exécutées (ce qui les rend plus faciles à esquiver). Utiliser la technique la plus puissante de son arsenal n'est pas toujours une décision à prendre à la légère ; cela requiert un bon positionnement, et peut-être l'utilisation de techniques plus faibles pour ralentir l'adversaire et réduire considérablement ses chances d'éviter les dégâts. Chaque action est assignée à l'un des quatre boutons ( X, Y, B et A ). Le joystick gauche permet de se déplacer , ZL de verrouiller la cible , les flèches latérales de parcourir son équipe , la flèche du haut de sortir le Pokémon souhaité de sa Poké Ball (en remplaçant celui sur le terrain, le cas échéant) et la flèche du bas de le retirer du combat. Enfin, le bouton R (celui du joystick droit) active la Méga-Évolution , dont le fonctionnement est ici différent de celui du jeu précédent. Pour méga-évoluer, il faut remplir quatre jauges d'énergie en combattant, après quoi la Méga-Évolution sera disponible. Les attaques maîtrisées font également leur retour , sous une nouvelle forme. Si dans Arceus il s'agissait des styles Rapide et Puissant, ici, elles infligent plus de dégâts et sont lancées un peu plus vite , à condition d' activer ce bonus avec le bouton approprié (ironiquement, le bouton +) , au prix d'une jauge d'énergie Méga . Les Pokémon méga-évolués utiliseront toujours leurs capacités en version Plus , sans consommer les jauges. Celles-ci se videront cependant progressivement au fil du temps passé par le Pokémon sur le terrain. Renvoyer le Méga-Pokémon dans sa Poké Ball , même hors combat , le maintiendra sous sa forme Méga jusqu'à ce que les jauges se vident passivement. Toutefois, avant certains combats (liés à l'histoire ou non), la Méga-Évolution sera réinitialisée. Personnellement, nous aurions apprécié la possibilité, toujours avec la touche R, d'annuler la Méga-Évolution, au moins hors combat.Les commandes données aux Pokémon ne se traduisent pas immédiatement par l'exécution d'une action. Si un Pokémon ne nous tourne pas le dos, il doit d'abord se repositionner pour effectuer certaines attaques. Or, il n'est pas toujours évident qu'un Pokémon doive se repositionner, même légèrement , avant d'attaquer , ce qui perturbe le timing du joueur et, parfois, ses calculs mentaux concernant le temps de recharge d'une attaque adverse. On finit par s'y habituer, mais au début, cette irrégularité de timing, combinée à des commandes totalement nouvelles, peut être assez déroutante pour les joueurs, novices comme expérimentés, et peut-être plus encore pour ces derniers . Avec le nouveau système de combat, Pokémon Legends ZA vous oblige à repenser la composition de votre équipe. Comme mentionné précédemment, utiliser immédiatement votre attaque la plus puissante n'est plus toujours possible ; tout dépend du temps de recharge, de la vitesse d'exécution et des déplacements de votre Pokémon. Une équipe optimisée devra donc combiner des Pokémon robustes, capables d'encaisser des dégâts pendant la préparation de leurs attaques les plus puissantes, et des Pokémon plus rapides, certes plus agiles, mais potentiellement moins résistants et dotés d'attaques moins dévastatrices. Dans l' état actuel de l'équilibrage , et en l'absence de correctifs majeurs, nous avons identifié un petit défaut susceptible d'affecter particulièrement le PvP : certains Pokémon peuvent posséder plusieurs capacités de protection , comme Abri et Détection . Les deux font la même chose, et bien qu'elles vous exposent à certains dégâts contre certaines attaques (comme Lance-flammes, par exemple) si elles sont mal exécutées, c'est comme pouvoir utiliser deux Protections d'affilée , avec des temps de recharge qui, à notre avis, auraient dû être un peu plus longs pour mieux les équilibrer (ou tout simplement supprimer Détection du jeu et retirer Protection de l'ensemble de mouvements d'Exagide, qui possède déjà Bouclier royal).Actuellement, le seul mode PvP classé en ligne autorise quatre joueurs simultanément . Il est donc difficile d'exploiter certaines mécaniques de jeu, comme les protections multiples. De plus, comme le jeu n'est pas conçu pour les tournois, ses quelques imprécisions ne sont pas un problème majeur (il existe des jeux e-sport bien plus déséquilibrés). En solo, l'impact de ces choix d'équilibrage est contextuel : contre de vrais dresseurs , exploiter des failles du jeu réduit la difficulté (puisqu'elles ne nécessitent pas de timing parfait), mais contre les Méga-Évolutions de Ferox, c'est différent . Ferox a souvent tendance à attaquer le joueur pour provoquer un game over, car il est bien plus vulnérable que vos Pokémon. Il faut donc maîtriser l'esquive et se mettre à couvert face aux attaques de ces boss. Précisons qu'il ne s'agit pas d'un jeu hardcore. Malgré quelques pics de difficulté ponctuels avec le Ferox, ce jeu s'adresse avant tout à un public n'ayant peut-être jamais touché à un jeu vidéo avant Pokémon Legends ZA. C'est, et ce sera toujours, la philosophie de Pokémon, même si la série Legends propose des défis plus intéressants, car elle est conçue pour plaire aux joueurs aguerris. Heureusement, il ne s'agit pas d'un jeu où l'on peut jouer en mode automatique, sans réfléchir . De manière générale, et surtout face à certains boss, une équipe trop déséquilibrée ou présentant des faiblesses récurrentes peut mettre à rude épreuve même les joueurs les plus expérimentés. C'est d'autant plus vrai si ces faiblesses critiques concernent la Méga-Évolution en question, car le risque de devoir recommencer plusieurs fois avant de venir à bout d'un combat devient alors bien réel. Le principal inconvénient de ce nouveau système de combat se manifeste lors des affrontements contre des Pokémon particulièrement imposants dans des espaces restreints , comme cela peut arriver occasionnellement en mode Dragon Ball Z (que nous aborderons plus loin). Il arrive que les Pokémon traversent partiellement les murs ; nous l'avons constaté, notamment en fin de partie avec des Pokémon Alpha ayant atteint leur stade d'évolution avancé, mais ce problème reste rare. Si l'objectif est de conserver ce système de combat dans les prochains opus, une approche différente de la conception des niveaux serait peut-être plus judicieuse – ou bien le jeu devrait être structuré de manière à exclure les combats dans les espaces confinés, en les limitant à un monde ouvert similaire à celui de Pokémon Scarlet et Violet (voire meilleur, si nécessaire) et aux arènes. En définitive, le système de combat présente encore une grande marge d'amélioration , mais conceptuellement, il s'avère non seulement fonctionnel, mais aussi prometteur. Sa prise en main est tout à fait compréhensible , ce qui ne le rend pas moins imparfait , mais nous laisse espérer des améliorations futures, peut-être dès la dixième génération s'il est conservé. Pokémon Legends ZA ne ??propose pas forcément un meilleur système de combat que le système classique, ni que la réinterprétation d'Arceus Legends ; il est simplement différent et, comme l'ancien, il a ses forces et ses faiblesses . Il rend assurément le jeu beaucoup moins statique qu'auparavant et nous oblige à repenser nos habitudes de construction d'équipe dans les campagnes solo, où l'utilisation exclusive de la capacité la plus puissante était auparavant bien plus prévisible. Désormais, il est plus judicieux de disposer de deux capacités ou plus du même type, avec des puissances et des temps de recharge différents, pour relever une grande partie des défis à venir.Nous arrivons au cycle de jeu de Pokémon Legends ZA, ou à l'enchaînement des actions proposées au joueur, auquel s'applique le nouveau système de combat. On peut le diviser en deux grandes phases : la phase de jour et la phase de nuit , cette dernière correspondant à la phase Z-Royale mentionnée précédemment. Durant la phase de jour , les activités principales à Illumis sont au nombre de deux : capturer des Pokémon sauvages dans (et hors) les Terres Sauvages et accomplir des quêtes , principales et secondaires. Durant la phase de nuit, en revanche, vous participez à la Z-Royale , une compétition de combats Pokémon en libre accès – un concept qui reste théorique, car on ne voit jamais de PNJ s'affronter, ce qui est un peu dommage. Quoi qu'il en soit, l'objectif est de vaincre un maximum de dresseurs pour gagner des Pièces , convertibles ensuite en Pokédollars et, surtout, en Points Ticket . Selon le rang du Dresseur vaincu, on gagne un nombre variable de Points et de Pièces, mais on peut aussi en gagner davantage en collectionnant des cartes virtuelles proposant des micro-défis . Il s'agit par exemple de toucher un adversaire un certain nombre de fois avec des attaques d'un type spécifique, ou de toucher un Pokémon adverse un certain nombre de fois avec une attaque super efficace, etc. Disposer d'une équipe variée, riche en options offensives, est un véritable atout dans le mode Z-Royale si l'on collectionne les bonnes cartes au bon moment. Bien sûr, il est possible de progresser même sans optimisation, mais c'est plus long et, comme nous l'avons vu précédemment, avoir une équipe équilibrée et diversifiée est un avantage certain avec ce nouveau système de combat. Le Z-Royale en lui-même n'est pas difficile , mais le défi consiste à optimiser le temps consacré à l'obtention de Points Ticket grâce aux cartes et, grâce à l'équilibre de l'équipe, à accumuler un maximum de ressources avant l'aube . Une fois le butin du Z-Royale en poche, place à la phase diurne ! Vous pourrez alors investir vos gains dans des Poké Balls, des objets de soin et des ressources utiles pour capturer de nouveaux Pokémon, accomplir les quêtes principales et secondaires, et vous préparer au mieux pour la nuit. Ainsi, lors du prochain Z-Royale, vous serez mieux équipé , capable d' optimiser et de maximiser encore davantage les récompenses , afin de vous préparer au mieux pour le lendemain matin , et ainsi de suite. Un cycle simple à bien des égards, mais aussi très solide et ordonné, récompensant ceux qui optimisent leurs activités et leurs ressources à chaque étape. Ce n'est pas une structure rigide ; vous pouvez effectuer les mêmes activités la nuit que le jour – pour certaines captures, c'est même presque indispensable, car certains Pokémon n'apparaissent que la nuit (comme certains Pokémon de type Spectre). Mais que se passe-t-il si vous utilisez une partie de la nuit pour autre chose ? Faut-il attendre le matin puis la nuit à nouveau ? Non, vous pouvez vous reposer sur un banc pour changer immédiatement de phase (se reposer la nuit fait passer la nuit au jour et inversement). Cela vous permet de reprendre immédiatement l'aventure après des nuits particulièrement peu fructueuses en termes de butin, et d'obtenir les récompenses désirées.Parmi ces activités principales que nous avons décrites, on trouve de nombreuses « opportunités de jeu », c'est-à-dire des moments où le joueur a la possibilité d'utiliser les mécaniques principales et secondaires du jeu. De ce point de vue, la possibilité de capturer des Pokémon sans combattre , en leur lançant simplement une Poké Ball dans le monde ouvert, est un véritable atout. Si la capture échoue du premier coup, la quasi-instantanéité du passage de l'exploration au combat est un autre avantage : en appuyant sur la flèche du haut et en attendant quelques secondes l'animation d'entrée, vous êtes déjà prêt à affronter un Pokémon sauvage. Si, en revanche, votre Pokémon est déjà sorti de sa Poké Ball, il suffit de le verrouiller et vous êtes prêt à attaquer. Cette fluidité extrême dans la transition entre exploration et combat , combinée à la structure action-RPG , augmente considérablement le nombre d' actions par minute (APM) , nous offrant ainsi toujours quelque chose à faire, et en grand nombre. Une valeur d'APM qui augmente également grâce au cadre de la ville d'Illumis. En explorant la ville, notamment les toits , on peut trouver des Pokémon sauvages en dehors des Terres Sauvages . C'est d'ailleurs sur les toits que l'on trouve certains des plus rares (comme Minidraco , la forme de base de Dracolosse, ou Riolu, qui évolue en Lucario). Une exploration attentive de certains quartiers permet donc d'ajouter rapidement des Pokémon puissants et rares à son équipe , ce qui est particulièrement utile pour collecter des ressources plus rapidement dans la Z-Royale (les Pokémon les plus rares sont souvent ceux qui possèdent un panel de capacités plus varié, un atout précieux pour les micro-tâches). Mais on ne trouve pas que des Pokémon, mais aussi des objets plus ou moins rares, répartis en quatre catégories : les objets « étincelants » , représentés par des points lumineux au sol, que l'on ramasse automatiquement en passant dessus ; les Poké Balls rouges classiques , qui contiennent des objets comme des Remèdes, des Poké Balls plus ou moins rares et divers autres objets ; les Poké Balls dorées , ou CT, qui contiennent de nouvelles capacités à apprendre à nos Pokémon ; et enfin, les Poké Balls violettes . Ces dernières sont des Lianes Colorées , échangeables contre des amulettes de niveau croissant . Ces amulettes améliorent certains paramètres cachés : augmentation du taux de capture, meilleure résistance aux attaques Pokémon, augmentation des Poké Dollars gagnés en combat, augmentation des Points d'Expérience et augmentation du nombre de Méga-Fragments obtenus . Les Méga-Fragments sont les derniers objets à collectionner du jeu ; il s'agit de cristaux d'énergie de la Méga-Évolution qui se déposent sur le sol, les murs et les toits. Pour les briser et obtenir des Méga-Fragments, il faut les frapper avec n'importe quelle attaque . Nous avons utilisé un Pokémon, en tant que septième membre de l'équipe, ne connaissant que des attaques rapides, et que nous avons utilisé lorsque nous avions besoin de collecter rapidement un grand nombre de Méga-Fragments. Nous vous recommandons d'en faire autant.Enfin, il convient de noter la présence d' obstacles disséminés dans toute la ville, présentés comme des « vestiges » de combats nocturnes (tels que d'énormes rochers ou des amas de slime). À l'instar du regretté Pokémon Ranger , il faudra utiliser les capacités spécifiques de nos Pokémon pour les détruire, ou interagir avec d'autres éléments de la carte pour ouvrir de nouveaux passages. Cette dernière nouveauté était très attendue depuis des années, notamment par les fans du spin-off DS Pokémon Ranger mentionné précédemment, et nous sommes certains que cette partie du public a été particulièrement ravie de la retrouver enfin dans un jeu Game Freak. L'ajout d'échafaudages autour de certains bâtiments est également appréciable : s'il est vrai que certains peuvent être facilement escaladés à l'aide d'échelles et d'Holoports (les téléporteurs verticaux visibles dans les bandes-annonces), il faudra aussi, dans certains cas, faire un peu de plateforme sur les échafaudages, et certains toits resteront inaccessibles avant de pouvoir utiliser la capacité Vol plané du Motisma-Téléphone. Les jeux de plateforme Pokémon de 2025 n'ont visiblement pas fini de nous surprendre. La combinaison de ces facteurs donne naissance à un jeu vidéo où l'on a toujours quelque chose à faire : un Pokémon à attraper, un combat à gagner, des objets à collectionner, la quête principale à suivre ou une quête secondaire à accomplir. Décrit ainsi, on pourrait presque croire qu'il s'agit d'une machine parfaite , ce qui est évidemment loin d'être le cas . Il existe en effet des lacunes, voire des occasions manquées, qui empêchent le jeu d'atteindre son plein potentiel. Commençons par la carte du jeu. Dans un jeu en monde ouvert avec une forte dimension d'exploration, la possibilité de marquer plusieurs points d'intérêt personnalisés sur la carte est indispensable . Dans Pokémon Legends ZA, on ne peut placer qu'un seul marqueur générique à la fois. Ce choix nous a déplu , non pas parce qu'il s'agit d'une fonctionnalité fondamentale, mais parce que, tout simplement, la possibilité de placer plusieurs marqueurs est une amélioration de confort devenue courante dans tous les jeux. Pourquoi pas dans ZA ? Même en cherchant la justification la plus absurde et la plus déplacée, comme : « avec trop de marqueurs, sans parler de ceux des quêtes annexes, c'était devenu chaotique », ce serait forcé et dénué de sens . Dans les jeux vidéo, avoir plus de choix vaut toujours mieux qu'en avoir moinsDe plus, la carte elle-même n'offre pas beaucoup de points de repère visuels . Illumis n'est pas forcément mal faite (balcons en 2D mis à part), mais il n'y a pas beaucoup de bâtiments particulièrement variés qui pourraient servir de « symbole » à une rue spécifique et permettre au joueur de se repérer rapidement. En fait, il arrive qu'entre une capture hors des Terres Sauvages, la récupération de quelques Méga Fragments, de Vies et de MT, on s'arrête un instant et on se demande : « Mais où suis-je ? » . Certes, aucune métropole virtuelle ne donne toujours une réponse claire d'un simple coup d'œil, mais Illumis ne le fait pas aussi souvent qu'elle le devrait. Paris est très similaire à Illumis : le repère est clair et pertinent, mais ajouter quelques bâtiments un peu plus anonymes n'aurait sans doute pas provoqué d'émeute chez les Parisiens. Il y a ensuite des facteurs qui mêlent narration et gameplay . Certains combats dégagent une ambiance vraiment prenante, notamment grâce à la musique (que nous aborderons dans la dernière partie), mais il est regrettable que, comme nous l'avons déjà mentionné à propos de l'histoire, le potentiel n'ait pas été pleinement exploité. Il y en a un en particulier, que nous ne dévoilerons évidemment pas, avec une musique phénoménale (et nous insistons : phénoménale), mais qui, visuellement et en termes de gameplay, ne parvient pas à retranscrire la même dimension épique. Il reste un moment particulier, surtout pour ceux qui ont joué à X et Y, mais avec un peu plus d'imagination dans le choix du décor, une conception de jeu légèrement plus soignée et quelques lignes de dialogue supplémentaires, il aurait pu être absolument magnifique. Au lieu de cela, il s'agit d'un bon combat, dont le seul point fort est la musique. On pourrait presque dire qu'un système de combat au tour par tour aurait encore mieux rendu ce sentiment d'épopée , car chaque mouvement aurait eu sa propre direction (surtout les plus puissants) et se serait mieux intégré à l'atmosphère. Cette dernière considération ne doit pas être interprétée comme une critique, mais plutôt comme une opinion résolument subjective. En conclusion, concernant le contenu du jeu, l'après-jeu est plutôt décevant . Hormis quelques combats très agréables , dont un particulièrement difficile, il ne reste plus rien à faire à part enchaîner les Z-Royales . On sait qu'un DLC pour Pokémon Legends ZA est prévu et qu'il constituera sans aucun doute le véritable après-jeu , mais c'est dommage qu'ils n'aient pas davantage enrichi le jeu de base. Certes, Kalos est peut-être la région la plus pauvre de ce point de vue, car elle ne propose que trois Pokémon légendaires restreints et rien d'autre (contrairement à Sinnoh/Hisui, par exemple, qui pouvait compter sur les Pixies, Cresselia, Heatran et Darkrai en plus du trio principal et d'Arceus), mais on aurait pu faire mieux. Ou plutôt, il y a une chose à faire.Comme mentionné précédemment, Pokémon Legends ZA n'aura pas d'avenir dans les tournois officiels (hormis peut-être quelques événements annexes), mais le PvP en ligne est bel et bien présent , et une première méta se dessine déjà en mode classé. Ces combats à quatre joueurs en mode chacun pour soi sont chaotiques, mais ils ont aussi leur charme et constituent un excellent moyen de jouer à Pokémon de manière plus, disons, débridée . De plus, participer, et surtout gagner, en mode classé permet de remporter de petites récompenses comme des Super Bonbons ou des outils d'élevage (pour préparer un Pokémon au combat compétitif). Il est presque risible de constater que les récompenses pour les combats individuels sont plus pertinentes dans un jeu sans tournois que dans les versions classées de Scarlet et Violet, qui proposent des tournois et nécessitent davantage d'outils spécifiques. Le mode classé est certes un excellent moyen de continuer à jouer après la fin du jeu, mais il n'est pas facile d'en tirer pleinement parti. Le mode PvP est également disponible hors ligne , avec la possibilité de jouer en écran partagé à quatre joueurs en local . Nous sommes vraiment curieux de voir s'il y aura des événements parallèles sur ZA à partir des prochains championnats régionaux ; ce serait sympa d'en voir. Dans Pokémon Legends ZA, il est possible d'échanger des Pokémon en ligne et hors ligne , ce qui est particulièrement utile pour compléter le Pokédex. Puisqu'il n'est pas question d'une version double avec des Pokémon exclusifs à l'une ou à l'autre, les échanges ne sont nécessaires que pour les Pokémon qui n'évoluent que par échange. Nous aurions préféré réintroduire le Câble Link comme objet, présent par exemple dans Arceus Legends, qui servait de pierre évolutive pour les Pokémon habituellement obtenus uniquement par échange. De même, nous n'aurions pas rendu les Méga-Gemmes des starters de Kalos accessibles uniquement via un abonnement en ligne , et donc uniquement via les parties classées (celle de Greninja ce mois-ci). Elles seront probablement disponibles ultérieurement, peut-être dans un DLC, car ceux qui achèteront le jeu plus tard ne seront pas privés de cette possibilité. Le fait est que, pour l'instant, c'est ainsi, et cela ne nous convient pas .Vous vous souvenez à quel point les erreurs graphiques dont nous parlions au début sont affreuses ? Eh bien, aussi mauvaises soient-elles, la musique composée , et parfois remixée, pour ce jeu est fantastique. Pokémon n'a jamais déçu en matière de bandes originales et de thèmes pour chaque personnage ou faction. Parfois, c'était peut-être un peu moins bien que d'habitude, mais presque tous les jeux feraient n'importe quoi pour avoir le thème Pokémon le plus médiocre. De ce point de vue, Pokémon Legends ZA est probablement un sommet de la série . Il n'y a pas tant de thèmes que ça, en réalité ; certains personnages nous défient même avec leur thème de combat en fond sonore, mais ceux qui ont leur propre thème le font vraiment très bien . Tous les thèmes sont magnifiques, très beaux, mais il y a LE thème (et excusez-nous pour l'utilisation inappropriée des majuscules). C'est probablement le meilleur thème des 15 dernières années de la franchise , si ce n'est plus. Il faut peut-être remonter au thème des Gechis de Noir et Blanc pour le retrouver, et c'est celui dont nous parlions plus tôt. Nous pensons que les jeux vidéo constituent une forme d'art à part entière , car ils englobent et combinent plusieurs formes artistiques pour créer une expérience unique, propre à ce média . La musique, notamment, y joue un rôle essentiel. En tant que critique, je me dois donc de prendre ce facteur en considération, car cette fois-ci, ils ont véritablement surpassé leurs propres limites. Enfin, passons à la direction artistique. Cette fois-ci, pas de nouveaux Pokémon ni de nouvelles formes comme celles d'Hisui , mais outre le retour des Méga-Évolutions classiques , nous avons aussi droit à quelques nouveautés . Qu'en pensez-vous ? Difficile d'évaluer objectivement un sujet aussi subjectif que l'appréciation des Pokémon, mais globalement, nous ne les avons pas détestées . Certaines nous ont paru magnifiques, d'autres moins (voire carrément ratées), et il y en a même une qui est déjà devenue un mème viral, pour ne pas dire plus, et que vous avez probablement déjà vue dans une vidéo. Il y en a vraiment beaucoup, plus qu'on ne l'aurait imaginé sans les avoir vues, et il sera intéressant de voir comment elles s'intègrent à la méta de Pokémon Champions , car certaines, avec le bon talent, pourraient avoir un potentiel énorme.Les personnages constituent un autre point fort de la série Pokémon , même s'ils se distinguaient souvent davantage par leur design que par leur caractérisation. Cette fois-ci, l'esthétique toujours impeccable s'est alliée à une écriture bien plus originale, leur conférant une dimension particulière . Internet s'est déjà enflammé, notamment pour deux personnages en particulier et leur relation positive (qui sait ?), mais l'ensemble du casting est, dans l'ensemble, admirable à bien des égards. Si l'écriture laisse encore un peu à désirer, car certains aspects auraient pu être davantage développés, en matière de design, Game Freak a fait mouche . Mention spéciale pour la personnalisation des personnages . Après plus de 7 000 mots au ton presque exclusivement analytique, permettez-moi un « enfin » totalement subjectif et très personnel, car il était temps d'atteindre un tel niveau de détail. Si X et Y ont inauguré cette fonctionnalité, Soleil et Lune une suite médiocre, Épée et Bouclier et les remakes de quatrième génération de jeux d'excellents héritiers, Arceus Legends une petite déception et Ecarlate et Violet un coup de grâce, ZA Legends marque le point culminant de cette personnalisation . Entre autres, la personnalisation des vêtements est unisexe : les personnages masculins peuvent acheter et porter des vêtements féminins et vice versa . Nous avons effectué des tests et, en changeant la coiffure et les cils, il est impossible de distinguer un personnage féminin d'un personnage masculin s'ils portent les mêmes tenues. En fait, la sélection initiale détermine uniquement le sexe de l'adversaire et si le joueur est désigné comme homme ou femme, mais pour le reste, pratiquement rien ne change. Que vous profitiez ou non de cette liberté, elle offre toujours au joueur un choix supplémentaire , et comme mentionné précédemment, un choix de plus dans les jeux vidéo est toujours préférable à un choix de moins.Pokémon Legends ZA est un jeu vidéo qui divise, avec d'excellentes qualités (voire plus) et des défauts importants, notamment d'ordre graphique (à savoir, le rendu bidimensionnel des fenêtres et des balcons). Ce qui le hisse à un bon niveau général, c'est la solidité de son gameplay, ainsi que l'excellente qualité de sa musique et de sa direction artistique. Comme tous les jeux Pokémon, cependant, une fois la manette en main et après quelques minutes de jeu, il parvient presque toujours à se faire oublier, car la magie Pokémon, qui a par le passé sauvé des titres bien moins impressionnants de la série, est indéniablement présente et fonctionne tout aussi bien dans Pokémon Legends ZA.