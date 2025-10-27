Nicktoons & The Dice of Destiny est un jeu de rôle et d'action développé par Petit Fabrik et Fair Play Labs , qui réunit les héros emblématiques de Nickelodeon dans un univers fantastique . L'histoire de Nicktoons commence par un vœu qui tourne mal : Timmy Turner, lassé de ses victoires incessantes aux jeux de société contre ses parrains magiques , Cosmo et Wanda, souhaite entrer dans le monde de son jeu de rôle préféré. Malheureusement, ses parrains magiques n'exaucent pas son vœu, et la bande se retrouve transportée dans un monde fantastique où les dimensions de Nickelodeon s'entremêlent. À leur réveil, Timmy et ses parrains rencontrent d'autres héros qui cherchent un moyen de rentrer chez eux et de restaurer les dimensions. Timmy, réalisant son erreur, tente de résoudre le problème en formulant un autre vœu , mais en vain. L'échec précédent de Cosmo et Wanda a créé un jeu de dés magiques capable d'interférer avec leur magie. Ce n'est qu'en réunissant ces dés que nos héros pourront exaucer leur vœu et ramener tout le monde chez eux. Bien sur, dans Nicktoons, les joueurs incarnent les personnages les plus emblématiques de Nickelodeon, tels que Bob l'éponge et son amie Sandy , Danny Phantom , Timmy Turner et ses parrains , Susie Carmichael , Jimmy Neutron , Katara , Leonardo et Jenny Wakeman . Chaque personnage est réinventé selon un archétype classique de jeu de rôle : Bob l'éponge affronte ses ennemis en chevalier armé d'un bouclier et d'une spatule, tandis que Timmy Turner est un magicien capable de terrasser ses adversaires grâce à des attaques élémentaires et au soutien de la magie de Cosmo et Wanda. En vainquant leurs ennemis, les héros gagnent de l'expérience et montent de niveau, ce qui leur permet d'acquérir de nouvelles capacités actives et passives uniques . Par exemple, Jimmy Neutron pourra compter sur le soutien passif de son fidèle ami robotique à quatre pattes, Goddard . La progression des personnages ne se limite pas à la simple montée de niveau ; les cartes du jeu regorgent d'énigmes, de défis et de trésors, offrant aux joueurs la possibilité d'obtenir de l'équipement de rareté variable, des plus communs aux armes épiques aux effets uniques.Nicktoons est un jeu de missions proposant trois niveaux de difficulté , qui influent sur le niveau des ennemis rencontrés et l'équipement trouvé. Les aventures des héros débutent dans le hub principal, où des personnages emblématiques de leurs univers animés, tels que Crimson Mentone et Michelangelo , proposent des missions principales et secondaires au sein d'histoires inédites. Les cartes du jeu reflètent les dimensions des protagonistes, conférant une dimension fantastique à l'exploration et à la conception des ennemis. Chaque carte propose des défis et des énigmes à résoudre, comme des puzzles à combinaisons et des obélisques spéciaux déclenchant des rencontres aléatoires. Ces rencontres nécessitent un jet de dé au début du défi pour déterminer son modificateur, et un autre à la fin pour indiquer le niveau de la récompense. L'exploration des environnements peut se faire en solo ou jusqu'à trois joueurs en mode local, qui contrôlent leurs personnages sur le même écran en vue de dessus. Nicktoons & The Dice of Destiny regorge de combats épiques contre des boss légendaires . Mais les héros ne sont pas les seuls à convoiter les Dés du Destin : les êtres les plus maléfiques des mondes Nicktoons s'en sont emparés, bien décidés à conquérir la nouvelle dimension. Il revient aux héros de contrecarrer leurs plans et de récupérer les dés volés. Au cours de leurs missions, les protagonistes devront affronter des méchants emblématiques comme Plankton et le groupe des Femmes Fatales, mené par Azula d'Avatar, qui prennent également l'apparence d'archétypes de la fantasy. Les combats de boss sont extrêmement palpitants, chacun proposant des mécaniques uniques et originales qui mettront les joueurs à rude épreuve. Plankton , par exemple, est le premier boss que nous affronterons. Cette fois, contrairement à son apparence habituelle de Bob l'Éponge, Plankton sera musclé et arborera le style d'un sorcier maléfique. Le combat contre le sorcier exigera une grande attention à l'environnement, car Plankton peut invoquer de nombreux seaux d'appâts qui font office de tourelles défensives et empêchent les attaques dans des zones restreintes. Cela lui permet de contrôler facilement le rythme du combat et de punir les joueurs qui passent immédiatement à l'offensive.Nicktoons & The Dice of Destiny est un jeu de rôle d'action agréablement conçu. Son système de combat est volontairement simplifié afin de le rendre accessible aussi bien aux joueurs expérimentés qu'aux néophytes. Attention toutefois, accessibilité ne rime pas avec facilité : la plupart des affrontements proposent des mécaniques secondaires à maîtriser et des éléments de scénario qui réagissent à nos actions, comme des barils explosifs et des pièges. Graphiquement, le jeu retranscrit parfaitement les couleurs et le style des dessins animés Nickelodeon , le tout accompagné d'une excellente bande-son. Les héros sont présentés dans une version que l'on pourrait qualifier d'« enfantine ». Timmy Turner est ainsi le personnage le plus fidèle à sa version animée, tandis que les autres, bien que modélisés, restent reconnaissables. Nous avons testé sur PS5, le jeu n'a présenté aucun problème au niveau des fonctionnalités de base et l'expérience a été extrêmement positive. Les développeurs ont démontré un certain talent pour fusionner des mondes aussi différents, harmonisant leurs styles afin de créer une aventure cohérente . L'ajout de costumes à débloquer, permettant de donner plus de personnalité aux personnages, est particulièrement appréciable, même si leur apparence reste inchangée lorsqu'on change d'équipement. Cette solution ingénieuse offre une certaine liberté de personnalisation esthétique. La bande-son est excellente, tout comme les effets spéciaux des différentes attaques. Dommage, cependant, qu'il n'y ait pas de doublage français pour les dialogues, ce qui aurait sans aucun doute renforcé l'immersion . La traduction écrite permettra néanmoins de mieux comprendre l'histoire. La durée de vie est un point fort, notamment grâce à la possibilité de rejouer les missions pour gagner des niveaux ou tester différentes approches avec différents personnages. Cependant, la rejouabilité est quasi inexistante, hormis les missions secondaires et l'équipement à débloquer. La configuration des commandes DualSense est excellente, tout comme la fluidité générale du jeu, qui ne laisse aucune place à la critique.Nicktoons & The Dice of Destiny est un jeu de rôle d'action bien conçu. Son système de combat est volontairement simplifié afin de le rendre accessible aussi bien aux joueurs aguerris qu'aux néophytes du genre. Graphiquement, le jeu retranscrit parfaitement les couleurs et le style des dessins animés Nickelodeon, le tout sublimé par une bande-son de grande qualité.