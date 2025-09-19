Undertaker tome 8 : Le monde selon Oz

Dans le précédent tome, nous avons fait la connaissance de Sœur Oz, une extrémiste morale fanatique. Elle parvient à manipuler les habitants d'Eaden, une petite ville du Texas, et empêche Eleanor Winthorp d'avorter. Sœur Oz est prête à tout pour y parvenir, allant jusqu'à tenter d'assassiner le chirurgien, Randolph Prairie, le médecin qui devait pratiquer l'avortement et qui est aussi le mari de Rose. Il est présenté comme un meurtrier avant même d'avoir agi. Animée par une conviction aveugle et un délire religieux, Oz entraîne toute la communauté dans sa guerre sainte et la ville est bientôt en état de siège. Le personnage principal, le fossoyeur Jonas Crow, éprouve toujours des sentiments pour Rose. Il se retrouve face à un véritable dilemme lorsqu'il devient l'homme qui peut sauver Randolph Prairie. Que doit-il faire ? Laisser Rose choisir son destin, quitte à aider à son rival amoureux, Randolph ? Cependant, les autorités qui l’encerclent sont plus enclines à obéir aux lois divines qu’à celles des humains. D’ailleurs le shérif local en a fait les frais puisque largement suspecté d’avoir commis de multiples péchés de chair avec un autre mâle, cette déviance inadmissible lui aura valu une exécution sommaire fomentée par Soeur Oz. Rangée du côté des rebelles sudistes, la défaite lui a laissé une inextinguible rancoeur qui nourrît une nature impitoyable. Bref contre une psychopathe manipulatrice le ‘croque-mort’ un peu justicier mais pas trop va mettre toute son énergie créatrice et ses talents de tireur d’élite pour se sortir d’une situation qui pourrait paraître inextricable.Nous avons rencontré pour la première fois le fossoyeur errant Jonas Crow en 2015. C'était il y a dix ans. Durant cette période, Undertaker est devenu l'un des westerns les plus appréciés de ces dix dernières années. Ce nouvel album complète le quatrième diptyque. L'histoire reprend là où le tome précédent s'était arrêté , et le suspense est insoutenable jusqu'à la toute dernière page. Dorison nous livre un récit incisif, empreint de tension morale et abordant des thèmes d'une grande actualité (cela étant, certains diront que le sous-texte est trop « woke »). Le dessin de Meyer reste d'une qualité exceptionnelle. Quel talent ! Décors, personnages, expressions faciales, vues d'ensemble… tout lui va à merveille. Son portrait de Sœur Oz, en particulier, est phénoménal. Son visage innocent et son sourire enchanteur nous séduisent, tandis que sa véritable nature nous répugne. À la page 50, on trouve une vue d'ensemble particulièrement ingénieuse après une fusillade intense, offrant un magnifique panorama aérien. On ne sait plus où donner de la tête. Les fusillades avec des chevaux et des calèches sont, bien sûr, également présentes. Meyer a de nouveau pu exprimer pleinement son art. Il est toutefois étrange qu'il n'ait pas consacré plus de temps à une illustration de couverture marquante : ce tome présente une image classique d'un Colt pointé sur la tempe. Et le Colt a l'air très artificiel (comprenez : en plastique). La suite en deux parties a déjà été annoncée, mais il va falloir patienter : Meyer travaille actuellement sur un one-shot colossal pour les éditions Casterman.Undertaker est la série qui brise les codes de la BD western classique. Ce huitième tome est l'occasion d'un magistral dixième anniversaire pour la saga.Date de parution : 19 Septembre 2025Editions : Dargaud