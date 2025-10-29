SuperGroom tome 3 : La stratégie Gaïa

La milliardaire surnommée « la Centaure » veut résoudre les problèmes climatiques. Malheureusement, elle se met soudainement à agir comme une pharaonne : Elle attire SuperGroom dans un piège en adressant une invitation à Spirou. SuperGroom est l’identité secrète de Spirou quand il combat le crime. Très peu de gens connaissent ce secret, c’est pourquoi quand Spirou reçoit un courrier dévoilant que l’expéditeur sait qu’il est, il n’a pas d’autre choix que de suivre les instructions. Mais il est déjà trop tard : La Centaure l'attend et le cryogénise. Un procédé déclenché par l’intelligence artificielle GAIA. SuperGroom et son fidèle écureuil, SuperWing alias Spip, se retrouvent ainsi dans le Bruxelles du futur, où différentes factions s’affrontent. La question est de savoir si le super-héros belge parviendra à renverser la situation. Et s’il pourra même retourner à son époque…Peut-être aucune autre série de BD européenne n'a engendré autant de spin-offs que Spirou et Fantasio . Cependant, les comics de super-héros américains prolifèrent, mettant en scène de nombreux super-héros dans des univers en constante évolution, sous forme de versions alternatives, de reboots, de crossovers, etc. En 2018, une version super-héroïque de Spirou est apparue dans le magazine Spirou sous le titre SuperGroom , dessinée par Yoann sur un scénario de Fabien Vehlmann , alors auteurs des séries principales Spirou et Fantasio . L'histoire est un hommage appuyé aux comics de super-héros, avec Spirou et Spip en sauveteurs volants en détresse. Cela a donné lieu à deux volumes conséquents en 2020 et 2021. SuperGroom avait initialement été annoncé comme une trilogie, mais le projet est resté longtemps au point mort. Le dernier tome paraît finalement en ce mois d'août 2025 et ce sera la dernière contribution de Yoann à l'univers de Spirou , comme il l'a lui-même affirmé. Si vous parvenez à oublier vos idées préconçues sur Spirou et Fantasio et à vous laisser emporter par le concept, vous découvrirez une BD vraiment divertissante ! Et magnifiquement dessinée, dans une version moderne du style Dupuis, avec du suspense et une bonne dose d’action.Une histoire trépidante, mêlant changement climatique et milliardaires démesurés. Elle dresse un tableau sombre du futur proche. Heureusement, SuperGroom offre une lueur d'espoirDate de sortie : 22 Août 2025Editions : Dupuis