Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
SuperGroom tome 3 : La stratégie Gaïa
Publié le 11/11/2025 Dans Bandes Dessinées
https://jeuxpo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1762042506-91Gr15FCyeL._SL1500_.jpg


La milliardaire surnommée « la Centaure » veut résoudre les problèmes climatiques. Malheureusement, elle se met soudainement à agir comme une pharaonne : Elle attire SuperGroom dans un piège en adressant une invitation à Spirou. SuperGroom est l’identité secrète de Spirou quand il combat le crime. Très peu de gens connaissent ce secret, c’est pourquoi quand Spirou reçoit un courrier dévoilant que l’expéditeur sait qu’il est, il n’a pas d’autre choix que de suivre les instructions. Mais il est déjà trop tard : La Centaure l'attend et le cryogénise. Un procédé déclenché par l’intelligence artificielle GAIA. SuperGroom et son fidèle écureuil, SuperWing alias Spip, se retrouvent ainsi dans le Bruxelles du futur, où différentes factions s’affrontent. La question est de savoir si le super-héros belge parviendra à renverser la situation. Et s’il pourra même retourner à son époque…

Peut-être aucune autre série de BD européenne n'a engendré autant de spin-offs que Spirou et Fantasio . Cependant, les comics de super-héros américains prolifèrent, mettant en scène de nombreux super-héros dans des univers en constante évolution, sous forme de versions alternatives, de reboots, de crossovers, etc. En 2018, une version super-héroïque de Spirou est apparue dans le magazine Spirou sous le titre SuperGroom , dessinée par Yoann sur un scénario de Fabien Vehlmann , alors auteurs des séries principales Spirou et Fantasio . L'histoire est un hommage appuyé aux comics de super-héros, avec Spirou et Spip en sauveteurs volants en détresse. Cela a donné lieu à deux volumes conséquents en 2020 et 2021. SuperGroom avait initialement été annoncé comme une trilogie, mais le projet est resté longtemps au point mort. Le dernier tome paraît finalement en ce mois d'août 2025 et ce sera la dernière contribution de Yoann à l'univers de Spirou , comme il l'a lui-même affirmé. Si vous parvenez à oublier vos idées préconçues sur Spirou et Fantasio et à vous laisser emporter par le concept, vous découvrirez une BD vraiment divertissante ! Et magnifiquement dessinée, dans une version moderne du style Dupuis, avec du suspense et une bonne dose d’action.

VERDICT
Une histoire trépidante, mêlant changement climatique et milliardaires démesurés. Elle dresse un tableau sombre du futur proche. Heureusement, SuperGroom offre une lueur d'espoir

Date de sortie : 22 Août 2025
Editions : Dupuis
Plus d'articles dans cette catégorie
12/11/2025 @ 18:59:34
Undertaker tome 8 : Le monde selon Oz
10/11/2025 @ 16:02:04
Boruto - Two Blue Vortex tome 3
07/11/2025 @ 15:56:38
Les Tuniques Bleues tome 69 : Lincoln dans la ligne de mire
06/11/2025 @ 16:53:41
Six tome 3 : Le Serment de Gabaldón
05/11/2025 @ 16:46:40
Les Carnets de l'Apothicaire tome 14
04/11/2025 @ 15:35:13
Les rois des Belges
03/11/2025 @ 16:00:29
Kagurabachi tome 4
31/10/2025 @ 19:28:37
Godefroy tome 2 : Antechristus
30/10/2025 @ 19:26:39
Lefranc tome 36 : La Régate
29/10/2025 @ 14:42:31
Mujina Into the Deep tome 1

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
8 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Vidéo Vidéo
Apple ne veut pas ressembler à Netflix. Les publicités distraient les spectateurs.
Apple Apple
Apple en guerre contre des programmeurs russes. Tous leurs certificats sont révoqués.
Programmation Programmation
Foxconn mise sur les robots humanoïdes dans ses usines.
Firefox Firefox
Firefox 145 est désormais disponible au téléchargement, c'est la fin d'une ère pour Linux
Google Google
Google Maps est prêt pour… le réchauffement climatique. Une nouvelle fonctionnalité aidera les utilisateurs.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?