Boruto - Two Blue Vortex tome 3

Boruto - Two Blue Vortex (Boruto : Tû Burû Borutekkusu) est une série de mangas toujours en cours de parution au Japon (quatre tomes à ce jour aux éditions Shueisha) qui sert de suite à "Boruto : Naruto Next Generations" et débute la deuxième partie de la série Boruto. Cette œuvre promet de revitaliser et de perpétuer l'héritage de l'univers Naruto, en fournissant de nouveaux éléments et un récit rafraîchissant. Dans cette nouvelle étape, écrite par Masashi Kishimoto, auteur original de Naruto, nous nous plongeons trois ans après les événements choquants qui ont clôturé "Boruto : Naruto Next Generations". Ce manga reprend l'histoire de Boruto Uzumaki, désormais hors-la-loi accusé de la mort de son père, Naruto Uzumaki, et de sa mère, Hinata. En raison de l'immense pouvoir d'Omnipotence d'Ada, la mémoire collective de la planète a été modifiée, échangeant les positions de Boruto et de Kawaki. Ce dernier a été adopté comme fils du Sixième Hokage, tandis que Boruto est persécuté comme traître. Les seules personnes qui ne sont pas affectées par ce changement sont Sumire et Sarada Uchiha, qui convainc son père Sasuke d'aider Boruto à s'échapper.L'histoire commence avec Jura et un arbre divin inconnu à Konoha, portant la signature du chakra de Sasuke. Jura est là pour Himawari et explique qu'il s'agit de détecter la signature de Kurama, le Démon Renard à Neuf Queues ! L'Ino-Shika-Cho parvient à retenir Jura et à s'enfuir avec Himawari, mais Jura se lance à leur poursuite. Ils finissent par l'affronter, mais avant cela, Himawari perd connaissance et rencontre un Kurama plus petit, renaissant de ses cendres. Ce dernier explique que même si leur vie est anéantie, la renaissance est inscrite dans la nature des démons à queues. Ils ignorent cependant où et quand cela se produira. Apparemment, le chakra d'Himawari est plus en harmonie avec celui de Kurama que celui de Naruto ou de tout autre Jinch?riki. Himawari accepte le pouvoir de Kurama et entre en Mode Biju ! Elle tient tête à Jura seule, mais finit par être vaincue. C'est alors que Boruto la repère et la sauve, puis retourne au village pour aider Sarada, car le « Sasuke » qui s'y trouve la prend pour cible. Pendant ce temps, Kawaki détecte le retour de Boruto et se précipite à son chevet. Bien que personne ne lui fasse confiance à cause du jutsu d'Eida, ils collaborent avec lui pour vaincre le « Sasuke ». On apprend qu'il ne s'agit pas du véritable Sasuke, mais d'un être né du chakra de Sasuke après sa capture par l'arbre divin de Code. Après sa défaite, il se transforma en Bulbe d'Âme de Pointe, mais avant que Boruto ne puisse l'emporter avec lui, Jura attaqua de nouveau à distance et vola le bulbe, concluant ainsi notre troisième volume. N'est-ce pas étrange que les personnages ne meurent jamais vraiment dans les mangas shonen ? Et même lorsqu'ils meurent, ils reviennent à la vie grâce à la Résurrection du Monde Impur ou un procédé similaire ! Dans ce cas précis, Kurama est de retour après s'être régénéré à l'intérieur d'Himawari. Bien qu'il soit désormais de petite taille, il semblerait que l'affinité d'Himawari avec son chakra était bien supérieure à celle de Naruto, puisqu'elle a pu utiliser une Bombe Bijû dès sa première transformation. De plus, elle n'a jamais sombré dans la folie comme Naruto avant de conclure un pacte avec Kurama. Le fait qu'elle puisse contrôler le chakra de Kurama à ce niveau confirme immédiatement ses dires. On ignore encore pourquoi Jura convoite Kyûbi, mais étant donné que tous les êtres naissent du Démon à Dix Queues, il est logique de penser que Jura, faisant partie intégrante de l'arbre, souhaite récupérer une partie de lui. Ce n'est pas confirmé, mais c'est une hypothèse plausible au vu de l'histoire de la série.Nous avons appris quelques détails supplémentaires sur le destin de Sasuke et sur la façon dont il peut être sauvé, même si peu d'informations ont été révélées. Je tenais à le mentionner ici car, bien que ce soit presque une simple information de bas de page, le fait de l'apprendre est déjà assez significatif. On ne sait toujours pas grand-chose de Jura, si ce n'est qu'il cherche des informations et tente de comprendre le monde qui l'entoure. De toute évidence, faisant partie de l'Arbre Divin, il est lié aux Ohtsutsuki, des êtres extraterrestres ; il est donc naturel qu'il s'interroge sur l'ordre établi. Pourtant, pour une raison qui m'échappe, je ne peux pas le considérer comme une entité maléfique. Il a même admis ne vouloir se battre contre personne et préférer éviter les conflits si nécessaire. Il voulait simplement retrouver Himawari car il ne comprenait pas pourquoi il avait détecté la signature de Kurama. Il voulait juste savoir ce qui se passait, mais il est dépourvu de compassion humaine car il est un pur produit de l'Arbre Divin. Il est programmé pour agir par instinct, et en ce sens, on ne peut pas le blâmer pour ses actes, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est comme pour un animal qui agit par instinct : c'est ainsi que la nature l'a programmé. Je pense qu'il n'a jamais répondu à ceux qui lui demandaient quels étaient ses objectifs car lui-même l'ignore. Il sait simplement qu'il a détecté Kurama, une partie de l'arbre divin, et son instinct lui a dit de comprendre pourquoi il existe et pourquoi il n'en fait pas partie intégrante. Cela fait de lui un personnage fascinant. Certes, c'est un antagoniste, mais son innocence semble relever de l'instinct. Voilà une vision plutôt originale du méchant !Après le calme relatif du tome précédent, nous voici de nouveau plongés dans un volume riche en action et captivant. Des interactions entre Himawari et Kurama à sa montée en puissance, en passant par l'archétype fascinant de Jura, les révélations sur Sasuke et sa transformation en une sphère spirituelle hérissée de pointes et renfermant le Rinnegan, ce tome nous a livré une mine d'informations, tout en nous laissant entrevoir l'espoir de sauver Sasuke. De plus, avec le retour de Kurama, Himawari va probablement commencer à s'entraîner pour maîtriser son pouvoir, et on s'attends donc à ce qu'elle prenne une place de plus en plus importante à l'avenir. Espérons qu'ils ne reproduisent pas le schéma narratif de Naruto et qu'elle ne soit pas constamment sous protection. Himawari a clairement trouvé la force de se battre, alors laissons-la se battre !Date de parution : 20 Juin 2025Editions : Kana