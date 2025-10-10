Les Tuniques Bleues tome 69 : Lincoln dans la ligne de mire

Lors d'une nouvelle attaque impliquant le sergent Chesterfield et le caporal Blutch, ce dernier s'effondre prématurément, incitant le sergent à intervenir. Malheureusement, un officier supérieur passe en voiture et hurle aussitôt que les déserteurs comme Blutch méritent l'exécution. Aussitôt dit, aussitôt fait : Blutch se retrouve dans le couloir de la mort, et Chesterfield tente de le faire évader. En vain, mais heureusement, Blutch est assez malin. Il enlève aussitôt une charmante jeune femme de la cellule voisine, Isabella Boyd. Elle se révèle être une espionne et membre d'un gang clandestin sudiste spécialisé dans les assassinats. Blutch est conduit là par elle. Elle le supplie et lui propose de participer à de futures attaques. C'est précisément le plan, car l'évasion de Blutch avec Isabella faisait partie d'un plan visant à démanteler le gang. Surtout lorsqu'il s'avère qu'ils ont l'intention d'assassiner Abraham Lincoln, le président. Mais la loyauté de Blutch est d'abord mise à l'épreuve : il doit assassiner un général de l'Union. Heureusement, il parvient à tout organiser à temps et évite d'être démasqué comme agent double. Cependant, lorsqu'il retourne secrètement au campement des Tuniques bleues pour consultation, Chesterfield s'en mêle, ce qui n'est peut-être pas la décision la plus judicieuse. Malgré tout, ils tentent le coup ; tous les préparatifs de l'attentat contre Lincoln sont tacitement approuvés. Les agents de Pinkerton sont prêts à arrêter le groupe de rebelles sudistes. Mais tout se déroulera-t-il comme prévu ? Chesterfield finira-t-il par tout faire capoter ?Ce 69e album est à nouveau signé Fred Neidhardt (après deux albums de Kris et tous les précédents de l'incomparable Cauvin). Son récit est trépidant. L'action est intense, du jamais vu dans cette longue série. L'action ne manque donc pas, mais il manque ce petit quelque chose, si caractéristique des Tuniques Bleues : L'humour si particulier de Raoul Cauvin. Que dire des illustrations de Willy Lambil, aujourd'hui âgé de 89 ans ? Sa plus belle période en graphisme est loin derrière nous. Pourtant, il est admirable qu'il continue à publier un album par an. Croquis d'ensemble, faune et flore typiques apparaissent régulièrement, et l'on sent que Lambil s'efforce de maintenir son niveau d'expertise. Il a cependant de plus en plus de mal avec les proportions corporelles (voir p. 44, en haut à gauche) et les expressions faciales (le regard plissé d'Isabella Boyd p. 11 en est un bon exemple). C'est compréhensible mais on oublie vite les petits défauts au fil des pages. Le prochain album est le 70e de la série et on espère que la même équipe répondra présente. Après tout, Roger Leloup, 92 ans, continue encore la série Yoko Tsuno.Avec le nouveau scénariste, l'histoire des Tuniques bleues renaît de ses cendres. Elle a enfin un véritable propos ; la stupidité et l'intelligence des personnages principaux sont mises en valeur avec brio. Et cela donne un récit vraiment plaisant.Date de parution : 10 Octobre 2025Editions : Dupuis