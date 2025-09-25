ESET va aider les MSP en s'intégrant à ConnectWise Asio

Publié le 07/11/2025 Dans Press Releases
BRATISLAVA, le 7 novembre 2025 — ESET, leader mondial des solutions de cybersécurité, annonce une nouvelle intégration majeure de sa plateforme ESET PROTECT avec ConnectWise Asio, une solution moderne de surveillance et de gestion à distance (RMM, remote monitoring and management).
Aujourd’hui, l’intégration est essentielle : ni les fournisseurs ni les entreprises ne peuvent mener à bien leurs activités quotidiennes sans devoir jongler avec une multitude d’outils et de problèmes dans leurs environnements.
Les fournisseurs de services managés (MSP), chargés de superviser de nombreux environnements clients comptant chacun des centaines d’utilisateurs, peuvent rencontrer des difficultés à opérer efficacement.
L’intégration de leurs outils dans des solutions unifiées simplifie donc considérablement leur travail.
Les MSP ont leurs préférences lorsqu’il s’agit de choisir un outil RMM/PSA pour optimiser leur activité. En tant que partenaire et fournisseur de cybersécurité axé sur les réseaux de distribution, ESET l’a bien compris et assure la compatibilité avec les outils RMM et PSA les plus courants, tout en en prévoyant d’autres prochainement.
ConnectWise Asio est un nouveau produit phare qui permet de déployer en un clic l’agent de gestion ESET PROTECT, aidant les MSP à bloquer les menaces de manière proactive.
En déployant ESET via la solution ConnectWise, les MSP optimisent leurs opérations de sécurité grâce aux puissants produits ESET Endpoint Security, ESET Full Disk Encryption et ESET Inspect, le composant XDR de la plateforme ESET PROTECT — une solution de détection et de réponse avancée basée sur l’intelligence artificielle.
Ces fonctionnalités permettent aux administrateurs MSP, responsables des machines Windows, de simplifier considérablement leurs tâches de sécurité.
«ESET est le partenaire de milliers de MSP. Grâce au programme ESET MSP (ESET MSP Program), nous comprenons parfaitement leurs besoins et leurs difficultés, et nous nous efforçons de leur fournir des solutions simples à utiliser. Nos intégrations optimisent les opérations des MSP, comme en témoigne notre compatibilité avec Kaseya VSA X, Datto RMM et la plateforme unifiée PSA-RMM de SuperOps. L'intégration de ConnectWise Asio RMM, souligne notre engagement à accompagner au mieux nos partenaires MSP dans leurs efforts et leur croissance », a déclaré Robert Jones, responsable du développement des canaux internationaux chez ESET.
ESET apporte un soutien constant à ses partenaires MSP. Sa mission est de leur offrir des intégrations simples d’utilisation et hautement fonctionnelles. Il s’agit d’une relation symbiotique qu’ESET souhaite pérenniser afin de contrer les menaces sophistiquées et de permettre aux MSP de prospérer sans compromis.
Apprenez-en davantage sur ConnectWise Asio RMM.
A propos d’ESET
ESET® propose une cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET anticipe les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, sécurisant les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou d’appareils mobiles, ses solutions et services cloud, basés sur l'IA, sont hautement efficaces et d’une utilisation faciles. La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multifacteur. Grâce à une défense en temps réel 24/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises. L'évolution constante du paysage numérique exige une approche progressive de la sécurité. ESET est engagé dans une recherche de pointe et une veille stratégique sur les menaces, avec le soutien de ses centres de R&D et un solide réseau de partenaires au niveau mondial. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eset.com/ ou suivez nos réseaux sociaux, podcasts, blogs et https://www.est.com/be-fr/
