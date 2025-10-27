Fondé par des anciens de RareWare, le studio Playtonic Games nous a livré en 2017 Yooka-Laylee, un jeu de plates-formes titillant la fibre nostalgique des utilisateurs de Nintendo 64. En effet, le jeu s'inspirait très fortement de Banjo-Kazooie, mettant en scène un duo de personnages fantastiques dans des environnements hauts en couleurs. Yooka (le caméléon vert) et Laylee (la chauve-souris blagueuse au gros nez) se lancent dans une quête pour retrouver les pages perdues d'un livre magique. Ce jeu a donné naissance à deux opus à succès et a été très apprécié des fans. Aujourd'hui, en 2025, Playtonic Games a remasterisé le jeu original, vieux de huit ans, pour les plateformes actuelles, sous le titre Yooka-Replaylee. Rapidement, Yooka et Laylee seront confrontées au sinistre Capital B., un patron d'entreprise aux yeux exorbités voulant utiliser ce livre afin de mener à bien ses sombres desseins. Yooka a la même personnalité que Banjo tandis que Laylee est aussi bavarde que l'était Kazooie. Même les objets à ramasser au sein des mondes sont directement inspirés du jeu N64. Par exemple, les notes de musique ont été remplacées par des plumes, les pièces de casse-tête sont devenues des pages de livres, les cinq Jinjos cachés dans chaque monde ont laissé leur place à cinq écrivains mystérieux, les personnages peuvent se transformer de différentes manières, et on retrouve même des quiz similaires à ceux proposés par Gruntilda à l'époque. Seule modification, la difficulté a fondu comme neige au soleil, les vies étant illimité dans Yooka-Replaylee. Le titre offre des améliorations sur plusieurs aspects, des commandes aux graphismes en passant par l'audio, et inclut de nouvelles fonctionnalités pour une expérience plus agréable. Ici, les capacités de votre personnage sont débloquées dès le début, vous permettant d'explorer chaque recoin de la carte sans aucune restriction. Les capacités des personnages ont également été mises à jour pour plus de confort, comme le Roulade Reptile , qui ne nécessite plus d'endurance, et le Tour de Queue, qui peut être utilisé en continu pour créer une tornade. Les commandes, auparavant un peu lourdes, ont également été améliorées, les rendant plus réactives. Les mouvements de caméra sont également plus fluides tout au long de l'aventure.Bref, Yooka-Replaylee est un jeu de plates-formes 3D à l'ancienne, dans lequel cinq grands mondes vous tendent les bras. Ces derniers sont dispersés dans une grande tour qu'occupent Capital B. et ses sbires. Chaque monde peut s'ouvrir en accumulant un nombre prédéterminé de pages magiques, encore une reprise de Banjo (décidément), et chaque niveau grouille de personnages excentriques, de boss empotés, de courses en wagon déjantées, de jeux d'arcades, de quiz, et de défis en mode multijoueur. La majorité des défis proposés sont simples, mais très sympathiques à découvrir. À noter que chaque monde pourra être agrandi en échange de pages magiques, ce qui laissera la place à davantage de défis et d'endroits à explorer, certains recelant des surprises inattendues. Yooka et Laylee pourront également apprendre des techniques chez un serpent vendeur. En échange de plumes, vous accéderez à des habiletés spéciales (flotter dans les airs, marcher dans l'eau, sauter plus haut, lancer des projectiles, etc.). Les allers-retours sont forcément très fréquents, car accéder à certains lieux demanderont l'utilisation de techniques avancées. D'aucuns regretteront peut être l'absence d'une mini-carte pour indiquer les objectifs à suivre, mais c'était comme cela à la fin des années 1990. L'un des atouts majeurs de ce jeu est la liberté d'explorer à son rythme. À vous de choisir de collecter les objets en premier ou de vous concentrer sur la mission principale. Les niveaux sont également variés, allant des icebergs aux marais lugubres, en passant par la jungle et bien plus encore. Une surprise vous attend à chaque défi : plateformes chronométrées, résolution d'énigmes, libération de Pagine, et même combats contre des boss. Malheureusement, nous avons trouvé les combats de boss un peu trop longs, ce qui était fatigant.L'une des principales exigences de tout jeu remasterisé est une refonte visuelle, améliorant significativement l'original. Playtonic Games a entièrement repensé les graphismes, rendant l'univers beaucoup plus vivant, du mouvement de l'herbe ondulante à un éclairage plus naturel, en passant par une interface intuitive. De plus, le design des personnages a été peaufiné pour atteindre un niveau de détail bien plus élevé, même si le moteur utilisé est toujours le même (à savoir Unity). La progression comporte encore des défauts de design évidents avec la présence de murs invisibles vous bloquant le passage, ou parfois des endroits à peine visibles à l'écran. De quoi rendre l'exploration un brin frustrante, malgré le fait que la gestion de la caméra apparaisse plus fluide que dans l'original. La prise en main apparaît pour sa part très classique et certains joueurs se diront que le gameplay a terriblement vieilli depuis Banjo Tooie (paru en 2000). Yooka peut avaler des boules qui lui confèrent des pouvoirs temporaires (lancer de l'eau, jeter de la glace ou encore cracher du feu). Le bémol est que cette magie est vraiment très limitée, et pourtant elle sera nécessaire pour compléter certains défis. L'un des aspects les plus marquants de cette version remasterisée est sa bande-son signée David Wise (Donkey Kong Country) magnifiquement interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Prague. La conception sonore ajoute du charme à l'univers et le rend plus vivant. C'est un point positif, car les jeux de plateforme ont besoin d'une bonne musique pour créer une atmosphère joyeuse. Cependant, certains effets sonores paraissent parfois désuets, souvent éclipsés par la grandeur de la musique.Après avoir débuté sur Kickstarter et bénéficier désormais d'une version remasterisée , Playtonic Games ne pouvait pas se permettre de fixer un prix trop élevé pour ce jeu, et nous lui en sommes reconnaissants. Yooka-Replayee, vendu 29.99€ en digital et 49.99€ en version physique (avec une carte et des autocollants réutilisables), propose un contenu et des fonctionnalités variés qui justifient son prix. C'est un excellent jeu de plateforme pour l'ère PS5. Si vous hésitez encore à l'acheter, le développeur propose également une démo gratuite en téléchargement sur le PlayStation Store. Seul, il faudra une quinzaine d'heures pour terminer l'aventure, sachant que les DLC de l'original (deux mondes additionnels) sont inclus d'office. Les options multijoueurs - certes succinctes - ont quant à elle pliées bagages.Yooka-Replaylee n'est pas qu'un simple remaster : il a été repensé et remasterisé pour une expérience de jeu améliorée. Les développeurs ont ajouté de nombreux nouveaux éléments, notamment des défis et des objets à collectionner.