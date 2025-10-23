Se connecter  
Six tome 3 : Le Serment de Gabaldón
Publié le 06/11/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1762044818-9782505128540-w360.jpg


Six est une série qui comportera quatre tomes au total, signée Philippe Pelaez au scénario et Javier Casado au dessin. La conviction du mystérieux narrateur que la violence, l'ignorance et l'égoïsme ont surtout prévalu dans la construction des États-Unis va être illustrée grâce à l'histoire de six personnages qui vont se rencontrer suite à un enchaînement de circonstances exceptionnelles comme il n'en existe que dans les très bonnes histoires : un garçon borgne, une jeune prostituée, un déserteur, un esclave en fuite, une nonne défroquée et un Indien renégat. Le récit sans temps mort présente donc de façon alternée ces six personnages et l'origine de leur rencontre. Chacun d'eux renvoie à une catégorie d'individus bien définie ce qui va donner au final un groupe quelque peu hétérogène et bien original. Nous sommes en 1860 dans l'Arizona. La « Bande des Six » est assiégée à l'entrée d'une mine d'or abandonnée par le colonel Wilburg, le redoutable Morfran et le père de la nonne Roxanne. Chacun convoite une victime différente : l'esclave en fuite, le déserteur ou l' enfant , mais la mine est au cœur de l'intrigue.

En 1598, le capitaine espagnol Gabaldón aurait caché de l'or volé à la tribu Anasazi. Avant de mourir, il jura de venger sa mort. Oserez-vous à nouveau pénétrer dans cette mine ? Dans ce volume, on retrouve notre troupe laissée en très mauvaise posture à la fin du précédent tome. L’or est plus proche que jamais, mais bien sur, rien ne se passe comme prévu ! En parallèle, on plonge dans le passé de Gabaldon pour mieux comprendre le présent. Le trait nerveux de Casado donne encore plus de rythme et de force à un excellent scénario. Ce western est non seulement incroyablement bien écrit, mais les illustrations sont également fantastiques. L'enjeu est de taille, rendant l'action et la tension presque excessives. Un retour en arrière en 1598 enrichit le récit. Six est un western sous-estimé, immanquable pour les amateurs du genre ! Nous l'avons lu avec un immense plaisir, cela ne fait aucun doute, mais nous avons eu l'impression qu'il aurait pu constituer une fin parfaite. Les intrigues, conçues pour laisser place à de nouvelles histoires, sentent le « rallongement artificiel », une astuce qui ne fonctionne pas toujours. Seul le prochain tome apportera des réponses

VERDICT
Une série toujours aussi prenante, qui arrivera à sa conclusion dans le prochain tome (surement l’an prochain)

Date de parution : 29 Août 2025
Editions : Dargaud
 Notre Avis
8 / 10
