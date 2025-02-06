Se connecter  
Les Carnets de l'Apothicaire tome 14
Publié le 05/11/2025
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1762039667-91qJXd0crwL._SL1500_.jpg


Les Carnets de l'Apothicaire (Kusuriya no Hitorigoto) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu quatorze tomes à ce jour aux éditions Square Enix. Il s'agit de l'adaptation manga du roman éponyme (quatorze tomes en cours) publiée par Shufunotomo, une série à succès de romans mystérieux historiques. Mao Mao, une jeune femme formée à l'art de la phytothérapie, est obligée de travailler comme humble servante dans le palais intérieur. Même si elle aspire à vivre en dehors de ses salles parfumées, elle ne tarde pas à vivre une vie de corvée ! Utilisant son intelligence pour briser une «malédiction» qui afflige les héritiers impériaux, Mao Mao attire l'attention du bel eunuque Jinshi et est promue préposée à la dégustation. Mais Jinshi a d'autres projets pour l'ancienne apothicaire, et bientôt Mao Mao est de retour pour brasser des potions et… résoudre des mystères ?!

L'accouchement imminent de la consort Gyokuyo marque le début de ce tome, mais ce n'est que le point de départ d'une histoire palpitante (et captivante) qui réserve une nouvelle série de révélations surprenantes (mais crédibles) et met une fois de plus Maomao en danger. Si les mystères médicaux captivants restent notre genre de prédilection dans Les Carnets de l'Apothicaire , les intrigues de cour n'ont rien à envier à rien d'autre. C'est un mélange irrésistible de chocolat et de beurre de cacahuète. Et le fait que (suspense…) Maomao soit un personnage si formidable y contribue grandement. Ce qui nous a vraiment frappé dans ce tome, c'est la façon dont elle a su combiner les meilleures qualités de ses deux pères, adoptif et biologique, pour devenir la femme formidable et compétente qu'elle est. Face à une situation désespérée, elle cherche constamment des solutions et des moyens d'agir. On se souvient notamment de la scène avec un serpent qui, au premier abord, semble anodine, mais qui se révèle être une ruse d'une ingéniosité remarquable. Nous avons vraiment adoré toutes les révélations qui ont émergé dans ce récit ; c'est une histoire qui assume pleinement sa longueur et on admire cela. L'une d'entre elles, au moins, nous a complètement choquée, ce qui est un véritable exploit. L'intrigue sort vraiment de la zone de confort habituelle, tant au niveau du cadre que des personnages, et cela fonctionne à merveille. Une fois que Jinshi réalise que quelque chose cloche, il doit rattraper son retard, mais il n'est pas moins compétent que Maomao ; il possède simplement des compétences différentes. Outre la richesse des personnages et du cadre, la narration est subtile et ne prend pas le lecteur pour un imbécile, ce que l'on trouve formidable. L'histoire de base est excellente, mais elle recèle bien des subtilités. Le destin de certaines femmes de la cour intérieure plane sur le récit comme un voile, lui conférant une atmosphère mélancolique malgré la présence constante du danger. Ce récit est, de fait, populaire. Et ce n'est pas un hasard : il est très bien réalisé. Il est évident que le roman est excellent lui aussi, mais le manga reste notre support préféré pour découvrir l'histoire. L'anime n'est pas mal non plus, mais cette version manga possède un dessin exceptionnel et offre le meilleur des deux supports.

VERDICT
Une série toujours exemplaire, irréprochable. C'est l'une des meilleures fictions historiques qu'il nous ait été donné de lire.

Date de parution : 06 Février 2025
Edition : Ki-oon
 Notre Avis
8 / 10
