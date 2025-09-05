Se connecter  
Les rois des Belges
Publié le 04/11/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.bd-expo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1762046751-les-rois-des-belges.jpg


En juin 1815, après la défaite de Napoléon à Waterloo, la Belgique émergea comme État tampon et accéda à l'indépendance en 1830. Elle devint une monarchie constitutionnelle, avec Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha comme premier roi. Six autres lui succédèrent, chacun devant relever les défis de son époque : Léopold II et III, Albert Ier, Baudouin et Philippe.

Cette ambitieuse bande dessinée documentaire retrace l'histoire des sept rois des Belges. Chaque chapitre est consacré à un monarque et se conclut par des informations complémentaires. Chaque roi est d'abord présenté par une illustration pleine page et un texte introductif, suivis d'histoires au format bande dessinée. Celles-ci dépeignent des scènes de la vie des rois sur neuf pages maximum. La lecture est fluide et très instructive. Ce qui distingue cet ouvrage, c'est son approche critique. Arnaud de la Croix et Jean-Philippe Thivet ne glorifient pas la monarchie, ni ne la réduisent à une caricature. Les ambitions coloniales de Léopold II, le rôle controversé de Léopold III pendant la Seconde Guerre mondiale, les convictions religieuses de Baudouin : tous ces aspects sont abordés, dans le respect de la complexité de chaque époque. Les dessins de Vicente Cifuentes, d'un photoréalisme saisissant, s'inspirent manifestement de sources documentaires. Ses portraits, nombreux, sont souvent d'une froideur et d'une absence d'émotion extrêmes. L'alternance entre les planches et les pages de texte maintient un rythme soutenu et rend l'ouvrage accessible à un large public. Le texte comporte plusieurs erreurs importantes cela étant : La plus significative concerne les années de la vie de la reine Élisabeth dans l'arbre généalogique. Pour un ouvrage à vocation didactique, c'est fort regrettable. La question qui se pose est de savoir si le public francophone s'intéressera à un livre sur l'histoire de la famille royale belge.

VERDICT
Cette bande dessinée est une sorte d'initiation à l'histoire belge, à travers le prisme des rois du plat pays. Certainement un ouvrage intéressant pour les férus du genre.

Date de parution : 05 Septembre 2025
Editions : Le Lombard
