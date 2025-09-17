Deel nomme Joe Kauffman au poste de Président et Directeur Financier

Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.

Dans le cadre de cette transition, Philippe Bouaziz, qui a occupé le poste de CFO depuis la création de l’entreprise, assumera la nouvelle fonction de Président Exécutif et Directeur de la Stratégie. Il continuera ainsi à guider la croissance stratégique et la vision à long terme de Deel.Sous la direction financière de Philippe Bouaziz, Deel est passé d’une jeune startup à une plateforme mondiale de confiance, au service de plus de 37.000 entreprises dans plus de 150 pays. Rentable depuis plus de trois ans, l’entreprise a récemment franchi le cap du milliard de dollars de revenus annuels récurrents. Deel a levé plus d’un milliard de dollars auprès d’investisseurs de premier plan et bénéficie aujourd’hui d’une valorisation supérieure à 17,3 milliards de dollars.« Voir Deel devenir l’entreprise qu’elle est aujourd’hui a été l’une des expériences les plus gratifiantes de ma carrière », a déclaré Philippe Bouaziz, Président Exécutif et Directeur de la Stratégie. « Joe apporte une expérience et une énergie exceptionnelles qui aideront à façonner les prochaines étapes de Deel. »Chez Credit Karma, Kauffman a dirigé avec la précision d’un CFO et l’instinct d’un fondateur, stimulant l’expansion internationale et faisant croître le chiffre d’affaires de plus de 100 millions de dollars à 2,3 milliards de dollars, tout en portant la marge opérationnelle à 37 %.Auparavant, il a occupé des postes de directeur financier et de responsable du développement stratégique au sein de deux entreprises cotées à la Bourse de New York, où il a acquis une solide expertise dans la gestion d’entreprises à forte croissance et à la discipline rigoureuse. Son expérience sera un atout clé pour accompagner l’expansion mondiale de Deel et consolider ses bases financières.« Ce qu’Alex et Shuo ont construit est véritablement exceptionnel. Ce n’est pas seulement une technologie RH et de paie de pointe, c’est un mouvement qui transforme la façon dont les personnes travaillent et sont rémunérées dans le monde entier », a déclaré Joe Kauffman, Président et Directeur Financier de Deel. « J’ai été attiré par Deel en raison de sa culture unique, un leader du marché animé par l'innovation et la réussite client, connaissant une croissance exceptionnelle tout en conservant la rapidité et la flexibilité d’une startup. On ressent l’ambition et l’élan dans chaque échange. C’est une période enthousiasmante pour rejoindre Deel, et je me réjouis de pouvoir contribuer à écrire la suite de son développement. »Au cours des six derniers mois, Deel a renforcé son équipe dirigeante avec des nominations clés, notamment Harish Sharma en tant que Chief Risk Officer, Anthony Luis Rodriguez en tant que Chief Compliance Officer, et DeAnn Work en tant que General Counsel. Ces nominations renforcent la capacité de Deel à innover, à garantir les plus hauts standards de conformité et à soutenir une croissance durable, alors que l’entreprise se prépare à ses prochaines étapes de développement sur les marchés publics.« Le fait qu’une personne du calibre de Joe rejoigne Deel en dit long sur notre position actuelle et sur notre avenir », a déclaré Alex Bouaziz, cofondateur et CEO de Deel. « Joe apporte une combinaison rare d’un leadership profond, d’une expertise opérationnelle et d’une véritable passion pour les personnes — des qualités qui s’alignent parfaitement avec notre culture et notre mission. Sa décision de nous rejoindre valide la solidité de l’entreprise que nous avons construite et notre position de leader sur le marché. Son expérience nous aidera à continuer d’avancer avec force, en faisant progresser notre mission avec discipline, impact et portée mondiale. »Avec une équipe de direction renforcée et une vision claire pour l’avenir, Deel reste concentrée sur sa mission : simplifier le travail global pour tous, partout.