En 2004, Painkiller avait été qualifié d'un des meilleurs FPS solo de l'année, grâce à ses niveaux variés et magnifiques, ce qui lui a valu plus d'éloges médiatiques que Doom 3. Cependant, lorsqu'il a été annoncé que Painkiller serait refait en FPS multijoueur coopératif, il y avait de quoi être un peu perplexe. Vous incarnez quatre personnages appelés Champions, condamnés à la résidence éternelle au Purgatoire en raison de péchés passés qui les rendent indignes d'entrer au paradis. Par coïncidence, un ange rebelle nommé Azazel projette d'envahir la Terre avec son armée démoniaque et ses trois enfants, les Nephilim. Les Champions sont envoyés par l'ange Métatron pour contrecarrer les plans d'Azazel en pénétrant dans les arènes où ses forces sont déployées. Transformant le mode solo en mode multijoueur coopératif en ligne, Painkiller vous permet de choisir l'un des quatre champions, chacun doté de statistiques passives différentes, mais sans capacités uniques. En solo, vous serez accompagné de deux personnages robots, qui remplaceront les trois personnages restants non choisis dans chaque mission. Si vous jouez avec des amis ou des joueurs choisis au hasard, ils devront utiliser des personnages différents de ceux que vous avez choisis. Dès le début du jeu, vous découvrirez la fonctionnalité des cartes de tarot, qui offre divers effets, comme augmenter les dégâts de vos armes à chaque élimination ou geler tout ennemi qui vous attaque. Vous pouvez équiper un maximum de deux cartes par mission, et chaque fois que vous réussissez ou échouez une mission, les cartes expirent. Vous pouvez collectionner 40 cartes de tarot, achetées avec l'or gagné au cours des missions.Il y a un maximum de six armes disponibles, mais seules deux sont gratuites, et les quatre autres s'achètent avec de l'or. Chaque arme possède un arbre de compétences, divisé en compétences principales et effets supplémentaires, que vous devez maîtriser en l'utilisant fréquemment pour éliminer un maximum de troupes d'Azazel. Chaque arbre de compétences nécessite un paiement en Âmes Anciennes, la monnaie du jeu, également obtenue en accomplissant des missions. Les Âmes Anciennes permettent également de restaurer les cartes de tarot expirées et de les réutiliser. Une fois votre équipement d'armes et vos cartes de tarot prêts, vous vous lancerez dans les missions principales de Painkiller, les Raids, divisées en neuf missions réparties sur trois manches. À la fin de chaque manche, vous affronterez l'un des boss Nephilim dans une arène spéciale. Outre les Raids, il existe également un mode appelé Ange Rebelle, où vous devez survivre le plus longtemps possible dans une arène sélectionnée aléatoirement, avec les mêmes boss que ceux que vous affronterez en Raids. Jouer à Painkiller ressemble à un FPS rétro : vous courez, sautez, glissez et avancez tout en tirant sur vos ennemis avec des armes offrant deux options de tir selon votre arbre de compétences. Chaque mission comprend un crâne flottant auquel vous pouvez vous accrocher pour sauter par-dessus des obstacles, ce qui est utile pour éviter les groupes d'ennemis ou récupérer des objets de soin ou des munitions. Chaque arme a un design unique, mais lorsqu'elle est utilisée, elle manque de signature d'attaque distinctive et offre une sensation similaire aux autres.Chaque mission a un objectif assez similaire et répétitif, ce qui rend le jeu répétitif et oubliable. Vous devez survivre à trois vagues d'ennemis pour passer à l'emplacement suivant, ou utiliser une bonbonne comme clé de porte, mais elle doit d'abord être remplie avec les âmes des ennemis tués autour de la bonbonne avant de pouvoir l'utiliser comme clé. Le jeu est assez captivant lorsque vous affrontez chaque boss Nephilim, qui possède un mécanisme d'attaque et une méthode de combat uniques, mais qui n'est pas trop compliqué à maîtriser si vous jouez régulièrement à d'autres FPS ou jeux de tir. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'après avoir vaincu le boss final des Nephilims, il n'y a pas de mission supplémentaire pour affronter directement Azazel. Painkiller semble avoir été créé comme un jeu de service, avec un potentiel contenu additionnel sous forme de DLC ou de Passe de combat. C'est assez décevant, car il n'y a pas de final grandiose ; on vous demande de progresser à une difficulté croissante pour obtenir plus d'or et d'Âmes Anciennes, mais les ennemis deviennent également plus forts et plus nombreux. Pendant mes parties, nous avons souvent eu des blocages d'une à deux secondes, comme si le jeu allait se déconnecter, mais ce n'était pas le cas, et le jeu reprenait sans problème. En essayant de jouer avec des amis, il m'est arrivé à plusieurs reprises de déconnecter l'un de nous d'une mission et de devoir être invité à revenir, mais parfois, cela ne fonctionnait pas et nous recevions un message d'erreur. Il faut d'ailleurs précisé que Painkiller exige une connexion Internet permanente, même si vous jouez seul, et un abonnement au Playstation PlusLes graphismes de Painkiller sont assez basiques, qu'il s'agisse du design des personnages, des armes, des ennemis, des missions ou du gameplay. Comparé aux jeux Doom plus récents, qui affichaient des graphismes et des designs remarquables, le design de Painkiller laisse peu d'impression après cinq à six heures de jeu. La musique métal en arrière-plan procure une sensation d'excitation, mais tous les sons du jeu se chevauchent. Les voix de Metatron, d'Azazel et des Champions sont souvent inaudibles, couvertes par les tirs, les ennemis et la musique. Les dialogues s'estompent parfois après une mission, mais le texte reste affiché à l'écran (en français). Grâce au cross-play, vous pouvez jouer à Painkiller avec vos amis sur PC et consoles de génération actuelle. Si vous êtes à l'aise avec le gameplay rythmé, vous pouvez passer environ vingt heures à débloquer tous les arbres de compétences pour chaque arme, à compléter les cartes de tarot et à enrichir votre collection de trophées Platine. Toutefois, si vous êtes un amateur historique de la série, cette nouvelle incarnation aura de quoi faire tousser, même le visuel a perdu la noirceur d'antan.Le reboot de Painkiller se réinvente en un FPS multijoueur coopératif et répétitif, sans offrir de missions de campagne mémorables une fois terminé. Ceux qui recherchent un FPS avec des missions de campagne captivantes seront déçus, car il existe aujourd'hui bien d'autres options de FPS ou de jeux de tir plus captivantes.