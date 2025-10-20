Se connecter  
Kagurabachi tome 4
Publié le 03/11/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.jeuxpo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1762016470-919uDZyAONL._SL1500_.jpg


Kagurabachi est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu huit tomes à ce jour aux éditions Shueisha. En tant que jeune garçon, Chihiro s'entraîne tous les jours avec son père pour devenir forgeron d'épée. Bien que différents de tempérament, les deux passent des journées paisibles à rire et à travailler ensemble. Mais un jour, la tragédie frappe. Maintenant, Chihiro brûle de haine et décide de se venger. En suivant les indices laissés par une organisation de yakuza impitoyable, Chihiro affronte les Hishaku, un groupe de sorciers mortels qui pourraient être derrière le meurtre de son père !

On admire le côté cool que dégage Kagurabachi et il faut admettre que les combats sont vraiment impressionnants à lire. Malgré tout, il y avait toujours quelque chose dans le manga de Takeru Hokazono qui nous gênait, sans que l'on ne puisse vraiment mettre le doigt dessus. Dans le quatrième tome, tout s'éclaire enfin : Kagurabachi ne sait pas s'arrêter à temps et laisser les actions parler d'elles-mêmes. Cela ne signifie pas pour autant que ce qui est dit soit sans importance. Cet arc narratif actuel, qui implique l'infiltration d'un entrepôt difficile d'accès, est riche en nuances et explore son existence et son importance. Simplement, il existe des manières d'en parler sans avoir recours à de longs paragraphes de dialogues. De ce fait, les défauts de Hokazono en tant que mangaka sont similaires à ceux de Tony Valente, dont la série RADIANT a souvent du mal à rester silencieuse et à laisser parler les images. Mais on s'égare. Le point fort de Kagurabachi réside dans son action, et ce volume en regorge. La bataille pour s'emparer du Shinuchi (l'épée, pas le chanteur de rakugo ) est primordiale pour Chihiro. Mais outre la lame, d'autres objets importants se trouvent dans l'entrepôt et doivent être récupérés. Enfin, nous disons « objets », mais appeler les gens ainsi n'est pas très élégant. D'une manière ou d'une autre, Chihiro parvient à rallier Hiyuki, membre de Kamunabi, à sa cause, et utilise son Os de Flamme des Affamés pour repousser les hommes de main de Kyora Sazanami. Hiyuki ne déploie que des efforts minimes pour les vaincre, ce qui – je l'avoue – la rend encore plus impressionnante. Et même si elles sont rivales à cause de la mission d'Hiyuki, on ne peut s'empêcher de penser qu'une idylle pourrait naître entre elles. Cependant, toute romance hypothétique dans cette série devra attendre. Il y a une affaire familiale à régler d'abord ! Cette affaire familiale concerne les frères Hakuri et Soya. Leur relation est extrêmement conflictuelle, l'amour que Soya leur attribue s'apparentant davantage à de la torture. Aussi, lorsqu'ils s'affrontent, le combat se transforme en une démonstration de force brutale, Hakuri tentant de dominer son frère aîné, bien plus fort physiquement, de toutes ses forces. Heureusement, il a plus d'un tour dans son sac, en plus d'une haine viscérale pour tout ce que Soya lui a fait subir par le passé. Cependant, la véritable surprise réside dans l'identité de l'adversaire que Chihiro affronte avant de pouvoir aider Hakuri. Non seulement cet individu est dangereux, mais il est la raison même pour laquelle Chihiro s'est lancé dans cette quête pour venger son père et retrouver les six lames enchantées. L'ennemi se révèle redoutable, mais il y a fort à parier qu'il dissimule encore sa véritable force. Vu ce qu'il a fait à Chihiro, je suis persuadé que nous le reverrons à maintes reprises au cours de la série.

VERDICT
Malgré tout ce côté captivant, nous avons une drôle d'impression en lisant Kagurabachi . Si les scènes d'action sont excellentes, il y a beaucoup de pages de dialogues avant d'arriver au cœur de l'action. Hokazono devrait vraiment appliquer le principe « montrer, ne pas raconter », car c'est ce qui empêche Kagurabachi d'atteindre le niveau d'excellence du sh?nen manga qu'il ambitionne. Le tome quatre recèle de grands moments, mais ils sont constamment noyés sous un flot de paroles incessantes.

Date de parution : 29 Août 2025
Editions : Kana
