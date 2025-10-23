Développé par Abylight Barcelona, One Military Camp est un jeu de gestion militaire en 3D, plein d'humour et proposant une campagne solo avec une armée ennemie à vaincre. One Military Camp surprend rapidement, notamment grâce à un mode histoire qui ne se résume pas à un simple tutoriel et qui n'est pas dominé par le gameplay, qui, malgré ce postulat, reste la pierre angulaire du titre. La narration est donc un élément à considérer, bien ficelé à plusieurs égards, notamment l'humour, très bien dosé et agrémenté d'un style cartoon bien choisi. En bref, un dictateur fou et ses sbires excentriques ont commencé à conquérir toute la région, sillonnant les territoires. Pour l'instant, il ne manque qu'un seul ennemi : le nôtre. Avec le sergent Hawkins , nous sommes chargés de défendre le territoire, de lever une armée, d'entretenir le camp d'entraînement et, surtout, de reconquérir les terres perdues, de repousser l'envahisseur et de rétablir la paix dans la région. Sur le papier, l'histoire semble assez classique, et en réalité, elle l'est. Mais ce qui brille vraiment, comme déjà mentionné, c'est le ton humoristique et surréaliste du titre, associé à une série de références vraiment insaisissables. Il suffit de penser au sergent lui-même, dont l'esthétique et les manières évoquent avec force celles de l'emblématique et intemporel sergent-major Hartman de Full Metal Jacket. Et les blagues fonctionnent, tout comme le surréalisme. Imaginez que l'un des « hommes les plus forts » de l'armée ennemie soit allergique… et que fait-elle pour se protéger ? Elle force la population occupée à amputer chaque fleur. One Military Camp regorge de petites idées ironiques que l'on retrouve également dans le gameplay lui-même, des animations aux actions elles-mêmes. D'une certaine manière, on a presque l'impression de jouer à un jeu de Two Point Studios, dont il s'inspire indéniablement. Mais trêve de bavardages, allons droit au but et voyons comment constituer la meilleure armée possible !One Military Camp est un jeu de gestion 3D aux éléments stratégiques , axé sur l'humour et, surtout, la gestion des ressources. En résumé, si vous manquez d'argent, la partie est terminée. Et l'argent est primordial, même sur le champ de bataille. De la structure et ses améliorations à son entretien et sa gestion, en passant par le salaire de chaque recrue, tout est lié à l'argent et fonctionne plutôt bien. Il est essentiel de savoir doser ses actions et de sélectionner soigneusement ses recrues. Chaque recrue possède des statistiques, des bonus et/ou des pénalités différents. Cela impactera à la fois ses missions à la base et ses activités lors de missions extérieures, notamment sur le front, avec un potentiel de reconquête de territoire. C'est pourquoi il devient essentiel de constituer une véritable armée prête à tout pour éviter les pertes et maximiser les résultats. À l'écran, l'interface du jeu est assez claire et, malgré un nombre important d'éléments à prendre en compte, un peu de pratique suffit pour maîtriser l'intégralité du camp et ses tâches potentielles. Malheureusement, One Military Camp a été créé pour PC et est sorti en 2023, et le premier élément est plus perceptible que son âge (qui est encore relativement récent).Nous avons déjà souligné l'attrait visuel général de One Military Camp, qui, outre ses graphismes impressionnants, offre également des touches stylistiques captivantes. Il suffit de penser à la table de combat, qui se transforme littéralement en jeu de plateau en 3D. Le design des personnages est également remarquable, fidèle au surréalisme et à l'exagération du récit. Certes, il manque d'originalité et rappelle un peu les classiques du battle royale, mais il est pertinent et use habilement de la parodie (et on retrouve ce bon vieux Hartman). Le son est agréable et adapté à l'ambiance. Rien de mémorable, mais rien de redondant ni de monotone non plus. Les effets sonores sont bons, mais il est regrettable que le jeu manque de doublage français bien que les sous-titres soient quant à eux localisés. C'est un bon point, compte tenu de l'interface à maîtriser et des nombreux éléments à gérer, notamment les ressources et les compétences. La version console souffre d'un léger ralentissement en termes de retour d'information, avec des commandes légèrement moins immédiates et pratiques. En bref, il faut un certain temps d'adaptation. Il manque quelques raccourcis clavier présents dans d'autres jeux similaires, mais rien de vraiment significatif. De plus, la configuration technique, hormis quelques ralentissements et quelques éléments qui se rechargent tardivement, est assez notable, avec des effets visuels plus que satisfaisants. Il est intéressant de noter qu'en plus du mode principal, il existe également un mode bac à sable hautement personnalisable , conçu principalement pour les fans du genre et servant simplement de bonus.One Military Camp est une petite surprise dans l'univers des jeux de gestion. Un titre humoristique qui saura vous faire sourire grâce à des parodies efficaces et un style cartoon bien mis en œuvre. Il n'innove pas beaucoup en termes de gameplay, mais offre une expérience solide, variée et captivante, facile à maîtriser. Dommage que le portage PC/console ne soit pas parfait.