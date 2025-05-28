Shape of Dreams débarque sur PC comme une bouffée d'air frais dans le paysage des roguelikes d'action . Ce titre combine un gameplay hack'n'slash avec une approche MOBA, offrant aux joueurs une expérience riche en stratégie et en personnalisation. L'intrigue de Shape of Dreams se déroule dans un monde onirique imprégné d'angoisses et de mystères qui défient les schémas narratifs traditionnels. Le récit s'appuie davantage sur les sensations et les évocations que sur une histoire explicite, sa structure laissant place à l'interprétation personnelle. La nature surréaliste de l'univers du jeu reflète un rêve à explorer, où chaque recoin invite à découvrir des fragments de souvenirs et les souvenirs d'une humanité insaisissable. Cette approche narrative minimaliste a le mérite de préserver une atmosphère évocatrice et mystérieuse, parfaitement adaptée à l'univers mélancolique et onirique du titre. L'absence d'histoire traditionnelle pourrait toutefois s'avérer insuffisante pour ceux qui recherchent une exploration approfondie et des liens narratifs solides entre les personnages et le décor. Néanmoins, l'intrigue sert de toile de fond poétique au chaos dynamique du gameplay, privilégiant l'immersion sensorielle plutôt que l'explication rationnelle. Les personnages sont peu décrits narrativement, privilégiant une variété de styles de jeu et de personnalisation. Chaque héros est porteur d'expériences et de constructions différentes, ce qui compense le manque de narration explicite. Avant d'aborder le gameplay,, nous tenons à vous rassurer : Shape of Dreams est localisé en français, ce qui facilite l'accès à ceux qui préfèrent notre langue sans sacrifier l'atmosphère originale.Le gameplay de Shape of Dreams se distingue par sa combinaison unique de mécaniques roguelike et d'éléments MOBA, offrant une expérience de jeu dynamique et stratégique. Le système de « Souvenirs » est au cœur du jeu : chaque capacité est configurable et modifiable grâce à des essences qui modifient ses effets, son temps de recharge et sa portée. Cela permet aux joueurs de créer leur propre héros « sur mesure » à chaque partie, en expérimentant des combinaisons qui rendent chaque match unique et stimulant. La progression entre les parties est bien intégrée : vous débloquez de nouveaux équipements, améliorez vos compétences et travaillez sur des arbres de compétences permanents, encourageant la personnalisation et l'exploration de nouveaux styles de jeu. Les niveaux sont divisés en salles reliées par des portails, où vous pouvez explorer, affronter des ennemis et choisir vos défis avec soin. Cela ajoute une dimension tactique à l'exploration, accentuée par la menace des chasseurs qui traquent le joueur à travers la carte. Le multijoueur coopératif jusqu'à quatre joueurs enrichit encore le gameplay, permettant de coordonner différentes compétences pour relever des défis plus complexes. Les combats de type twin-stick shooter sont de haute qualité, avec des mouvements fluides et une esthétique visuelle qui contribue à préserver la clarté du chaos. Quelques critiques concernent la nature relativement répétitive des ennemis et une intrigue peu développée, mais l'expérience de jeu globale reste très solide et satisfaisante.Shape of Dreams plonge le joueur dans un univers onirique visuellement saisissant , avec une direction artistique qui reflète des atmosphères surréalistes et des paysages évocateurs. Les designs et les environnements évoquent des rêves et des images de fantasmes flous, privilégiant davantage l'émotion visuelle que le réalisme. La palette de couleurs riche et vibrante, combinée à des designs de personnages détaillés mettant clairement en valeur les rôles et les capacités, crée un effet immersif qui contribue à la narration implicite. Côté technique , le jeu affiche des performances fluides et stables, même dans les situations les plus chaotiques, avec des effets de particules bien gérés et des animations précises. Le moteur est optimisé pour offrir une expérience fluide même sur des machines moins puissantes, et l'adaptation pour Steam Deck est particulièrement appréciée . Quelques légers problèmes de lisibilité de petits textes peuvent survenir sur les appareils portables, mais dans l'ensemble, la technique résiste bien à l'impact de chaque session. L'audio contribue efficacement à renforcer l'atmosphère : une musique enveloppante , des sons d'ambiance denses et un retour sonore bien calibré des capacités contribuent à maintenir le joueur immergé dans ce rêve surréaliste. Malgré l'absence de doublage, l'adaptation française des textes rend l'aspect narratif accessible et agréable sans perdre le caractère énigmatique du monde créé.Shape of Dreams s'avère être un titre capable de vous offrir de nombreuses heures de divertissement grâce à un gameplay riche et polyvalent , qui récompense l'expérimentation et la créativité pour créer votre propre héros. L'alliance des mécaniques roguelite et MOBA crée un mélange original, rendu encore plus captivant par le mode coopératif jusqu'à quatre joueurs. S'il ne brille pas par sa narration ni par la variété de ses ennemis, le jeu surprend par sa direction artistique évocatrice et sa structure technique solide.