Labyrinthine - Console Edition

Labyrinthine nous a beaucoup intrigués, avec son concept d'horreur au cœur d'un labyrinthe mystérieux. En mode Histoire, vous incarnez Joan, employée d'un parc d'attractions doté d'un labyrinthe complexe. Selon les histoires qu'elle a entendues, des personnages mystérieux apparaissent souvent dans l'obscurité du labyrinthe. Joan doit s'y frayer un chemin pour découvrir son histoire mystérieuse. Joan pourra-t-elle survivre dans un labyrinthe plein de défis ? Labyrinthine propose deux modes de jeu : Histoire et Dossiers. En mode Histoire, vous vous concentrerez sur l'histoire principale de Joan et explorerez le labyrinthe, résolvant des énigmes tout en évitant les créatures qui rôdent dans les ténèbres. En mode Dossiers, vous pénétrerez dans un labyrinthe généré aléatoirement. Chaque objet, énigme et horreur du labyrinthe sont encore plus variés, et vous pouvez relever le défi seul ou entre amis. Labyrinthine propose un mode coopératif en ligne jusqu'à huit joueurs. Cependant, le principe de base reste le même : vous devez trouver des objets pour survivre et résoudre des énigmes. Certaines vous obligeront à vous enfoncer plus profondément dans le labyrinthe avant de trouver la solution. Bien sûr, vous et vos amis n'êtes pas seuls à vous y aventurer. De mystérieux monstres apparaissent souvent, vous forçant à fuir ou à vous cacher pour survivre. Chaque monstre a un comportement particulier, et vous devez vous adapter pour y faire face. L'atmosphère inquiétante du labyrinthe accentuera sans aucun doute votre panique, même en l'absence de monstres.Malheureusement, le gameplay de Labyrinthine semblait assez lent au début. On passait souvent du temps à errer, pour finalement être surpris par quelques jump scares apparemment superficiels. Cependant, à certains endroits, il faut bien l'admettre, la présence de monstres suffisait à nous faire paniquer. Au début de la mission, vous et vos amis pouvez également débloquer plusieurs objets utiles. Dans le labyrinthe, vous trouverez également des refuges, qui fournissent généralement des objets supplémentaires. Bien sûr, les refuges servent de refuge contre les monstres du labyrinthe. De plus, vous pouvez récupérer des objets cosmétiques en les ramassant dans le labyrinthe. Certains objets peuvent également être achetés avec des tickets obtenus en terminant des dossiers. Visuellement, Labyrinthine capture parfaitement l'obscurité, voire l'étrangeté. La présence de monstres mystérieux dans chaque labyrinthe est également captivante, mais malheureusement, les animations restent rigides, ce qui les rend moins réalistes. Nous avons beaucoup apprécié la qualité du doublage utilisé pour retranscrire les différents enregistrements de cassettes du jeu. Certaines voix transmettent même avec brio un sentiment d'effroi. Côté musique, le jeu propose souvent une atmosphère calme, mais lorsqu'une menace approche, on entend une musique assez inquiétante. D'ailleurs, nous avons souvent été surpris par la musique soudaine et captivante, et elle était plutôt bien rendue. Pour ceux d'entre vous qui apprécient les jeux d'horreur jouables en ligne entre amis, Labynthine propose un concept plutôt intéressant. Cependant, si vous recherchez une histoire captivante, nous avons trouvé le jeu un peu lent en mode Histoire.Labyrinthine est un jeu de survival horror au concept plutôt intéressant. Cependant, les jumpscares ne sont pas tous bien exécutés. Certains nous ont souvent fait grimacer, mais cela ne signifie pas pour autant que l'atmosphère d'horreur est absente. L'horreur du labyrinthe sombre et les sons discrets qui accompagnent l'atmosphère sont parfaitement restitués. Malheureusement, le jeu ne propose pas de mode coopératif hors ligne pour jouer à plusieurs dans la même pièce.