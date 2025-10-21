Lost Twins 2 est la suite du jeu de plateforme et de réflexion indépendant développé et édité par Playdew. Doté d'un style visuel inspiré des œuvres de Hayao Miyazaki, ce jeu offre une expérience non seulement complexe sur le plan logique, mais aussi visuellement agréable, rappelant les animations du Studio Ghibli. Avec des modes solo et coopératif local, Lost Twins 2 invite les joueurs à explorer un monde surréaliste aux côtés de deux personnages principaux : Abi et Ben, piégés dans un monde mystérieux après qu'un étrange incident les a séparés de leur foyer, les laissant bloqués dans un monde étrange. Ce monde n'est pas seulement un lieu étonnant : il est le reflet de souvenirs fragmentés, d'émotions et de traumatismes d'enfance. Chaque niveau qu'ils parcourent n'est pas seulement un défi physique, mais aussi une métaphore de leur cheminement intérieur pour comprendre la perte et l'espoir. À mi-chemin du jeu, la frontière entre réalité et imagination commence à se brouiller. Les joueurs réalisent que le monde qu'ils explorent n'est pas réel, mais plutôt une construction de leur esprit. La figure du Fenghuang – un oiseau mythologique servant de guide – commence à révéler une facette ambiguë : est-elle véritablement une bienfaitrice, ou le symbole d'attachements à abandonner ? Mécaniquement, Lost Twins 2 conserve ses racines de jeu de plateforme et de réflexion, mais avec une innovation majeure : le système de changement d'univers . Les joueurs déplacent non seulement leurs personnages, mais aussi des pièces du monde comme des tuiles de puzzle pour créer de nouveaux chemins ou ouvrir des salles fermées. Cela ajoute une dimension stratégique supplémentaire, donnant à chaque niveau l'allure d'un Rubik's Cube. Abi et Ben ont chacun des capacités uniques : Abi est plus agile et peut sauter plus haut, tandis que Ben peut pousser des objets lourds. Vous devrez changer de personnage de manière dynamique ou collaborer en mode coopératif pour relever les défis de chaque niveau.Les énigmes du jeu sont soigneusement conçues : elles ne paraissent jamais trop faciles, mais elles sont rarement frustrantes non plus. Chaque énigme introduit un nouveau concept et le développe progressivement. Par exemple, au départ, on ne fait glisser qu'une seule tuile, mais il faut ensuite tenir compte de la rotation, de la gravité et des interactions entre les personnages. Il est intéressant de noter que certaines énigmes sont émotionnelles, comme un niveau qui ne peut être résolu que si Abi et Ben s'attendent l'un l'autre ou font un sacrifice. Le gameplay est donc non seulement stimulant pour les méninges, mais aussi touchant. Il n'y a pas de système de missions traditionnel comme dans les RPG, mais chaque niveau a un objectif clair : réunir Abi et Ben à la fin. Certains niveaux incluent des objectifs secondaires, comme trouver des fragments de mémoire cachés qui débloquent des éléments supplémentaires de l'histoire. Cela offre une rejouabilité considérable aux joueurs qui souhaitent approfondir leur expérience. La progression est divisée en mondes thématiques, chacun doté d'une esthétique et de mécanismes uniques, des paysages oniriques flottants aux ruines de villes figées dans le temps. Le mode multijoueur de Lost Twins 2 est uniquement disponible en local (écran partagé), mais c'est là toute sa force. Jouer avec un ami ou un partenaire crée une dynamique de communication intense, car de nombreuses énigmes requièrent timing et compréhension des rôles. Il n'y a pas de compétition, seulement de la collaboration. C'est pourquoi Lost Twins 2 est un jeu idéal à jouer avec ses proches, non pas pour gagner, mais pour comprendre et tisser des liens.Visuellement, Lost Twins 2 est une œuvre d'art interactive. Les mondes sont peints à la main avec une palette de couleurs pastel apaisantes, tout en conservant une atmosphère mystérieuse. Les animations des personnages sont fluides et expressives, malgré leur minimalisme. Chaque monde possède une identité visuelle forte, des forêts chatoyantes aux couloirs mécaniques silencieux. Le son est tout aussi captivant. La bande-son, composée d'un piano doux, de cordes et de sons d'ambiance, crée une atmosphère mélancolique. La subtilité des sons – bruits de pas, frottements de carrelage ou échos des voix d'Abi et Ben – renforce le sentiment d'isolement et d'intimité. Avec un prix de 19,99€, Lost Twins 2 offre une expérience concise et concise. Les joueurs en quête d'un gameplay étendu et d'une complexité systémique pourraient le trouver insuffisant. Cependant, pour ceux qui apprécient une expérience narrative, visuelle et émotionnelle soignée, l'investissement est amplement mérité. La rejouabilité se manifeste par des quêtes de mémoire cachée et un mode coopératif, mais il n'y a pas de contenu additionnel comme des DLC ou des modes défis. Globalement, le jeu est très intéressant lorsqu'on le considère comme une œuvre d'art interactive, et non comme un simple produit de divertissement. Si le premier Lost Twins était une esquisse initiale, Lost Twins 2 est une véritable œuvre d'art en couleurs. Le premier jeu était plus simple en termes de mécaniques et de graphismes, avec des énigmes plus linéaires. La suite développe tous les aspects : de la profondeur narrative à la complexité des énigmes, en passant par la qualité de la production. Cependant, il manque aussi quelque chose : la simplicité et la chaleur qui faisaient du premier jeu un conte de fées pour enfants. Notons également que la version console du jeu n'a pas été localisée en français pour le moment, alors que c'est pourtant le cas sur PC.Lost Twins 2 n'est pas seulement une suite, mais plutôt une évolution émotionnelle et mécanique de son prédécesseur. Il combine des énigmes astucieuses à une narration poignante et symbolique, créant une expérience de jeu méditative et intime. Ses graphismes artistiques et sa bande-son mélancolique renforcent l'atmosphère d'un monde fracturé mais porteur d'espoir. Malgré sa courte durée et l'absence de coopération en ligne, le jeu offre néanmoins un intérêt considérable aux joueurs en quête de sens au-delà des mécanismes.