Tormented Souls II
PubliÃ© le 31/10/2025 Dans PlayStation 5
Une suite directe.
En 2021, les fans du genre survival horror de l'Ã©poque de la premiÃ¨re console PlayStation ont Ã©tÃ© divertis par la sortie de Tormented Souls., un jeu qui Ã©voque la nostalgie des premiers Resident Evil et Silent Hill . Cette annÃ©e, le dÃ©veloppeur Dual Effect poursuit l'aventure de Caroline Walker avec Tormented Souls 2, conservant l'atmosphÃ¨re et le style de jeu du jeu prÃ©cÃ©dent. Ceux qui n'ont pas jouÃ© au prÃ©cÃ©dent opus pourraient trouver l'histoire confuse au dÃ©but, mais elle se dÃ©voile progressivement vers la fin. Caroline cherche de l'aide pour sa sÅ“ur Anna, atteinte d'une mystÃ©rieuse maladie, en se rendant au monastÃ¨re de Villa Hess, dans le sud du Chili. Ã€ leur insu, l'abbesse attendait leur arrivÃ©e et a kidnappÃ© Anna pour un sacrifice rituel. Caroline doit Ã  nouveau affronter le cauchemar vÃ©cu dans la saison prÃ©cÃ©dente et tenter de libÃ©rer Anna des griffes de la secte. En jouant Ã  Tormented Souls 2, vous aurez l'impression de regarder un film d'horreur des annÃ©es 80 et 90, avec des dialogues ironiques et des personnages dont les caractÃ©ristiques sont Ã©videntes dÃ¨s la premiÃ¨re apparition. Inutile donc de vous creuser la tÃªte pour comprendre l'histoire ; concentrez-vous simplement sur les mÃ©canismes de jeu et la rÃ©solution des diffÃ©rentes Ã©nigmes. Si vous avez jouÃ© aux trois premiers Resident Evil, vous connaissez l'angle de camÃ©ra fixe et les mouvements des personnages qui suivent le stick analogique ou la croix directionnelle, familiers aux fans du genre classique du survival horror. Nous avons trouvÃ© le jeu plus confortable avec la croix directionnelle, car cela nous rappelait notre premiÃ¨re expÃ©rience avec Resident Evil sur PlayStation 1, mais nous avons parfois dÃ» utiliser le stick analogique pour rÃ©soudre des Ã©nigmes ou combiner des Ã©lÃ©ments d'armes.

Un autre aspect nostalgique rÃ©side dans la multitude d'Ã©nigmes et la variÃ©tÃ© des faÃ§ons crÃ©atives de les rÃ©soudre, qui mettent Ã  l'Ã©preuve notre logique et notre raisonnement lorsque nous lisons les solutions dans les archives ou dans les salles oÃ¹ elles se trouvent. Certaines solutions proposÃ©es ne sont souvent pas littÃ©rales, ce qui exige une rÃ©flexion rÃ©trospective, ce qui peut Ãªtre chronophage, mais procure un sentiment de satisfaction unique lorsque l'on rÃ©sout enfin l'Ã©nigme. Comme dans Resident Evil, vous avez la possibilitÃ© de sauvegarder votre partie dans certaines salles, mais au lieu d'utiliser une machine Ã  Ã©crire et un ruban encreur, vous utilisez un enregistreur vocal, dont vous devez d'abord insÃ©rer une cassette. Avec un nombre limitÃ© mais suffisant de sauvegardes, il est important de bien choisir son moment pour ne pas regretter une erreur en oubliant de ramasser un objet crucial pour rÃ©soudre une Ã©nigme situÃ©e assez loin, ou en mourant subitement lors d'une embuscade ou en entrant accidentellement dans une salle de boss. Le systÃ¨me d'inventaire diffÃ¨re : chaque emplacement contient un seul objet ou une seule arme, contrairement au jeu de Capcom, oÃ¹ les emplacements sont assez limitÃ©s et nÃ©cessitent une gestion minutieuse, comme dans Tetris, en plaÃ§ant armes et autres objets verticalement ou horizontalement pour garantir un transport tactique suffisant. Ainsi, vous n'aurez pas Ã  vous soucier de la quantitÃ© de votre inventaire tout au long du jeu, car Tormented Souls 2 ne propose pas de stockage d'objets, ce qui vous permet de tout transporter.

Un gameplay qui demeure conservateur.
Comme Caroline n'est pas membre des forces spÃ©ciales de la police, son arsenal est assez diffÃ©rent. Au dÃ©but du jeu, vous serez armÃ© d'un pistolet Ã  clous et d'un pied-de-biche, mais vous dÃ©couvrirez plus tard un fusil Ã  pompe artisanal et diverses autres armes uniques. Chaque arme peut Ãªtre amÃ©liorÃ©e en trouvant des piÃ¨ces pour augmenter sa cadence de tir ou le nombre de balles qu'elle peut tirer avant de recharger. Avec sa tenue et son cache-Å“il saisissants, Caroline ressemble au personnage principal des films d'horreur, souvent surnommÃ© Â« La DerniÃ¨re Fille Â». Une autre diffÃ©rence dans ce jeu est que vous disposez d'un briquet dotÃ© d'une Ã©nergie illimitÃ©e, comme par magie. Il est donc essentiel de toujours l'avoir sur vous lorsque vous explorez la Villa Hess. En effet, si vous entrez accidentellement dans une piÃ¨ce plongÃ©e dans le noir complet et n'allumez pas le briquet, Caroline mourra en quelques secondes. Vous devrez donc recommencer le voyage prÃ©cÃ©dent en vous souvenant des piÃ¨ces, des objets et des Ã©nigmes que vous avez rÃ©solus. Parfois, dans certains endroits plongÃ©s dans le noir complet, des ennemis sont prÃªts Ã  vous tendre une embuscade ; vous devrez donc reculer pour trouver un endroit avec une source de lumiÃ¨re naturelle afin de remplacer le briquet par une arme et vaincre les ennemis. Heureusement, vers la fin du jeu, vous trouverez une lampe torche qui s'attache automatiquement Ã  l'Ã©paule de Caroline, vous Ã©vitant ainsi d'avoir un briquet pour vous dÃ©placer dans des lieux plongÃ©s dans l'obscuritÃ© totale et vous permettant d'avoir toujours une arme Ã  portÃ©e de main. Cependant, vous devrez d'abord trouver la lampe torche et ses piles, qui, comme par magie, durent jusqu'Ã  la fin du jeu, vous Ã©vitant ainsi de les remplacer au bout d'un moment, comme dans Outlast ou Alan Wake. Certains lieux sont Ã©quipÃ©s de chandeliers que vous pouvez allumer avec un briquet, vous permettant d'explorer les lieux arme prÃªte. Il est vrai que le systÃ¨me d'Ã©clairage de Tormented Souls 2 est exquis, car votre visibilitÃ© est assez limitÃ©e, ce qui donne souvent l'impression que tout est plongÃ© dans le noir complet. Cela crÃ©e une atmosphÃ¨re tendue, complÃ©tÃ©e par des bruits de fond quelque peu saisissants, vous obligeant Ã  vous arrÃªter et Ã  viser, vous demandant s'il s'agit d'un simple bruit ou s'il y a rÃ©ellement un ennemi dans l'obscuritÃ©, prÃªt Ã  attaquer.

Si un ennemi se trouve devant vous, il Ã©mettra un son d'avertissement, comme un cri ou une poupÃ©e mÃ©canique qui accÃ©lÃ¨re Ã  son approche. La visÃ©e automatique vous permet de viser dans sa direction et de tirer Ã  distance si possible. Vous pouvez Ã©galement dÃ©placer Caroline pour maintenir une distance de sÃ©curitÃ© Ã  l'approche de l'ennemi. Vous pouvez Ã©galement esquiver les attaques ennemies en maintenant la touche de visÃ©e (L2) enfoncÃ©e et en appuyant sur la touche carrÃ©e au bon moment pour Ã©viter d'Ãªtre touchÃ©. C'est particuliÃ¨rement utile pour affronter les boss. Cependant, il arrive souvent qu'une pression prÃ©cise sur la touche d'esquive ne rÃ©agisse pas, vous laissant toujours touchÃ© par les attaques ennemies. Bien que Caroline puisse se dÃ©placer et esquiver pendant les combats, les ennemis et les boss ont des mÃ©canismes d'attaque assez rapides et agressifs, ce que nous avons trouvÃ© assez ennuyeux et injuste car de nombreux lieux de combat se trouvent dans des espaces Ã©troits et les seules options de mouvement sont vers l'avant ou vers l'arriÃ¨re, et devant et derriÃ¨re nous, il y a des ennemis qui apparaissent simultanÃ©ment. Sans parler de l'angle de camÃ©ra parfois trop horizontal, qui masque les mouvements ennemis sur l'Ã©cran. On ne sait donc pas si l'on utilise la bonne arme pour les vaincre rapidement. De plus, courir dans la mauvaise direction dans l'obscuritÃ© totale peut entraÃ®ner une mort subite, car on a oubliÃ© de changer d'arme avec un briquet. Dans Resident Evil, on a toujours le choix entre Ã©viter les ennemis, car leurs mouvements sont faciles Ã  anticiper, ou les tuer rapidement, car on connaÃ®t leur position et ils ne sont pas tous agressifs et ne dÃ©chaÃ®nent pas tous leurs attaques.

Une rÃ©alisation affinÃ©e mais avec plÃ©thore de bugs.
Le plus agaÃ§ant dans Tormented Souls 2, ce sont ses nombreux bugs, qui peuvent perturber votre progression. Nous avons notamment rencontrÃ© un bug : aprÃ¨s avoir vaincu un boss, une cinÃ©matique se dÃ©clenchait, et nous l'avons ignorÃ©e par inadvertance. Ã€ notre retour, les mains de Caroline Ã©taient toujours braquÃ©es sur son arme et elle ne pouvait pas les lÃ¢cher, ce qui l'empÃªchait de rÃ©cupÃ©rer les objets de quÃªte et de continuer la partie. La seule solution Ã©tait de quitter le jeu et de charger la derniÃ¨re sauvegarde avant d'affronter le boss. Un autre bug se produisait : nous devions placer un fusible dans sa boÃ®te pour activer lâ€™Ã©lectricitÃ© du bÃ¢timent, mais il avait soudainement disparu. Nous avons vÃ©rifiÃ© notre inventaire, lâ€™Ã©tage environnant et la boÃ®te Ã  fusibles pour voir si le fusible Ã©tait tombÃ© ou non, mais il Ã©tait introuvable, ce qui nous a obligÃ©s Ã  recharger la derniÃ¨re sauvegarde. Câ€™Ã©tait assez perturbant, car si la sauvegarde Ã©tait suffisamment Ã©loignÃ©e, il fallait se souvenir des lieux et des piÃ¨ces traversÃ©s, ainsi que des objets rÃ©cupÃ©rÃ©s prÃ©cÃ©demment. C'est un vÃ©ritable flÃ©au, car la plupart des jeux de survival horror proposent des succÃ¨s ou des trophÃ©es qui exigent de terminer le jeu dans un temps imparti, sans quoi aucune sauvegarde n'est possible. Les deux bugs rencontrÃ©s prÃ©cÃ©demment rendent Tormented Souls 2 difficile Ã  speedrunner, car il existe un risque de bugs vous obligeant Ã  recommencer depuis le dÃ©but. EspÃ©rons que les dÃ©veloppeurs corrigeront ce problÃ¨me rapidement pour que la communautÃ© des speedrunners et des chasseurs de trophÃ©es puisse en profiter pleinement.

Les graphismes de Tormented Souls 2 sont saisissants, avec la dÃ©coration intÃ©rieure inquiÃ©tante de chaque bÃ¢timent, des peintures et graffitis terrifiants, et des cadavres dans des positions macabres allongÃ©s sur des instruments de torture, car ce jeu aborde des thÃ¨mes surnaturels et occultes. Certains ennemis et boss sont uniques, mais peu mÃ©morables et moins emblÃ©matiques, tandis que les autres ressemblent Ã  des ennemis de jeux ou de films d'horreur en gÃ©nÃ©ral. Pour une raison inconnue, Caroline prÃ©sente des tremblements physiques sur le haut de son corps, ce qui, Ã  notre avis, est un peu inappropriÃ© au thÃ¨me du jeu, mais les dÃ©veloppeurs ont peut-Ãªtre jugÃ© nÃ©cessaire pour complÃ©ter le design de ses vÃªtements. En jouant Ã  ce jeu, surtout avec un casque, chaque nouvelle piÃ¨ce ou lieu traversÃ© vous donnera envie de vous arrÃªter et d'observer les alentours, ou de marcher lentement de peur d'Ãªtre pris au piÃ¨ge au dÃ©tour d'un virage. Nous trouvons les dÃ©veloppeurs excellents dans leur faÃ§on de crÃ©er une atmosphÃ¨re d'horreur du dÃ©but Ã  la fin, avec une bande-son captivante. Chaque fois que vous terminez Tormented Souls 2, vous recevrez un nouveau costume pour Caroline lors de la prochaine partie. Si vous souhaitez mettre vos compÃ©tences Ã  l'Ã©preuve, vous pouvez essayer de le terminer en difficultÃ© TourmentÃ© , oÃ¹ les attaques ennemies sont plus puissantes, leurs PV plus Ã©levÃ©s et vous recevez beaucoup moins de balles. Outre les nombreux bugs mortels rencontrÃ©s et Ã©voquÃ©s prÃ©cÃ©demment, les joueurs qui terminent le jeu ne peuvent actuellement pas enrichir leur collection de succÃ¨s ni de trophÃ©es de platine en raison de deux trophÃ©es buguÃ©s .

VERDICT
Tormented Souls 2 offre une nostalgie du genre survival horror de l'Ã¨re PS1 avec un gameplay Resident Evil combinÃ© aux thÃ¨mes surnaturels de Silent Hill, mais est en proie Ã  divers bugs apparaissant alÃ©atoirement qui peuvent perturber la progression du jeu.
 Notre Avis
7 / 10
