AprÃ¨s treize ans de silence, la saga Ninja Gaiden revient enfin sur nos consoles avec un quatriÃ¨me volet qui a suscitÃ© un vif intÃ©rÃªt avant mÃªme sa sortie. La collaboration entre PlatinumGames et Team Ninja promettait des Ã©tincelles, et le rÃ©sultat final est un jeu d'action qui sait nous faire transpirer comme des fous . dans ce reboot d'un jeu vidÃ©o emblÃ©matique. L'histoire de Ninja Gaiden 4 dÃ©marre d'emblÃ©e, nous propulsant littÃ©ralement dans un train fonÃ§ant vers Tokyo . Yakumo , un jeune ninja du Clan du Corbeau, s'est vu confier une mission apparemment simple : tuer Seori , la prÃªtresse soupÃ§onnÃ©e d'Ãªtre responsable de la dÃ©vastation qui a frappÃ© la capitale japonaise. Des annÃ©es auparavant, le Dragon Noir avait Ã©tÃ© invoquÃ© et, malgrÃ© les efforts de Ryu Hayabusa pour l'arrÃªter, ses restes sont restÃ©s accrochÃ©s aux gratte-ciel de la ville, gÃ©nÃ©rant une pluie acide maudite qui a transformÃ© Tokyo en un paysage infernal peuplÃ© de crÃ©atures dÃ©moniaques. Le Clan du Corbeau a toujours vÃ©cu dans l'ombre du plus cÃ©lÃ¨bre Clan Hayabusa , et cette mission reprÃ©sente l'occasion de rÃ©demption tant attendue. Une prophÃ©tie annonce la purification du Dragon Noir par un membre du Clan du Corbeau . Yakumo se lance donc, convaincu qu'il doit Ã©liminer la prÃªtresse pour sauver le monde. Bien sÃ»r, les choses ne se passent pas exactement comme on le lui a dit, et il dÃ©couvrira bientÃ´t que Seori pourrait bien Ãªtre le seul espoir d'Ã©liminer dÃ©finitivement la menace du Dragon Noir . DÃ¨s lors, une Ã©trange alliance se noue entre le ninja et la prÃªtresse. L'objectif est de dÃ©truire une sÃ©rie de sceaux magiques qui ancrent les restes du dragon Ã la rÃ©alitÃ©. Ce voyage Ã travers un Tokyo dÃ©vastÃ© , transformÃ© en un paysage cauchemardesque, constitue la trame narrative du jeu, qui se dÃ©roule en vingt chapitres regroupÃ©s en six actes. L'intrigue n'est pas le vÃ©ritable point fort du jeu, et il faut le prÃ©ciser. Il s'agit d'un procÃ©dÃ© narratif conÃ§u pour justifier une sÃ©rie interminable de combats de plus en plus brutaux contre des ennemis de plus en plus dangereux. Ne vous attendez donc pas Ã des rebondissements mÃ©morables ni Ã un dÃ©veloppement approfondi des personnages, car ce n'est pas le but du jeu. L'atmosphÃ¨re sombre et le ton futuriste confÃ¨rent nÃ©anmoins Ã cette aventure une identitÃ© distincte, mÃªme si le choix de tout situer dans un environnement urbain et technologique rÃ©duit la variÃ©tÃ© visuelle et thÃ©matique qui caractÃ©risait les prÃ©cÃ©dents volets.Le vÃ©ritable problÃ¨me narratif rÃ©side dans Yakumo . Ce nouveau protagoniste est Ã des annÃ©es-lumiÃ¨re du charisme de Ryu Hayabusa . Il apparaÃ®t comme un ninja bourru et taciturne, dÃ©pourvu de la prÃ©sence qui a rendu le personnage original si emblÃ©matique. Pour ceux qui connaissent la sÃ©rie depuis des annÃ©es, s'habituer Ã l'idÃ©e d'incarner principalement Yakumo (plutÃ´t que Ryu) est difficile Ã accepter. Le jeune ninja est trÃ¨s performant d'un point de vue gameplay , mais il manque cruellement de personnalitÃ© . Et c'est lÃ que nous en arrivons au point le plus douloureux. Ryu Hayabusa apparaÃ®t dans le jeu, mais seulement aprÃ¨s plus de la moitiÃ© de la campagne et pendant quelques chapitres seulement. Il s'agit presque d'une brÃ¨ve apparition, rendue nÃ©cessaire par les besoins narratifs, plutÃ´t que d'une prÃ©sence significative. Plus cinglant encore, ses sections sont les plus faibles du jeu. Non pas Ã cause du gameplay â€“ qui reste excellent â€“ ??mais parce que nous nous retrouvons face Ã des boss dÃ©jÃ vaincus avec Yakumo . La rÃ©pÃ©titivitÃ© est flagrante , et le sentiment de dÃ©jÃ -vu est impossible Ã Ã©viter. Ce choix est logique dans l'intrigue, mais rÃ©duire une lÃ©gende comme Ryu Ã quelques sections limitÃ©es (et de surcroÃ®t rÃ©pÃ©titives) est une dÃ©cision discutable qui rebutera mÃªme les fans les plus ouverts d'esprit. Tout au long de l'aventure, vous rencontrez Ryu Ã plusieurs reprises, et Ã chaque fois , vous avez envie de le contrÃ´ler plus longtemps . Malheureusement, ce dÃ©sir reste irrÃ©solu pendant la majeure partie du jeu, ce qui impacte inÃ©vitablement l'expÃ©rience de jeu dans son ensemble. Le jeu dure entre 15 et 20 heures selon le niveau de difficultÃ© et le temps consacrÃ© aux activitÃ©s annexes. La structure narrative est assez linÃ©aire (avec peu de surprises), mais suffisamment solide pour maintenir l'expÃ©rience. Les personnages secondaires, comme Umi (l'experte en tÃ©lÃ©communications) et Tyran (le mystÃ©rieux mentor), apparaissent principalement via des terminaux dissÃ©minÃ©s sur la carte, sans jamais vraiment voler la vedette.Nous plongeons au cÅ“ur de Ninja Gaiden 4 et pouvons enfin aborder l'essentiel. Le systÃ¨me de combat est tout simplement extraordinaire et reprÃ©sente l'alliance parfaite de deux philosophies de conception apparemment opposÃ©es . D'un cÃ´tÃ©, on retrouve la brutalitÃ© et la vitesse qui ont toujours caractÃ©risÃ© les jeux Team Ninja ; de l'autre, la prÃ©cision chirurgicale et la profondeur technique qui distinguent chaque production PlatinumGames . Le rÃ©sultat est explosif, au sens littÃ©ral du terme. CommenÃ§ons par les bases. Yakumo est Ã©quipÃ© au dÃ©part d'une paire de lames jumelles Ã©quilibrÃ©es et mortelles. Au fil de l'aventure, il dÃ©bloque progressivement une arme plus lente (mais aux dÃ©gÃ¢ts dÃ©vastateurs) , un marteau (parfait pour affronter de larges groupes d'ennemis), et enfin les outils de l'assassin (une combinaison d'Ã©toiles de jet et de nunchakus) . Chaque arme possÃ¨de ses propres mouvements de base, qui peuvent Ãªtre amÃ©liorÃ©s grÃ¢ce Ã l'expÃ©rience acquise au cours des combats. Les combos sont nombreux, et leur maÃ®trise demande du temps et de la persÃ©vÃ©rance. Mais le vÃ©ritable joyau rÃ©side dans le systÃ¨me Blood Raven . GrÃ¢ce Ã la gÃ¢chette gauche, Yakumo canalise l'Ã©nergie accumulÃ©e au combat et transforme littÃ©ralement son arme en une forme dÃ©vastatrice. Les lames jumelles se transforment en griffes gigantesques, et la lame se transforme en une lance perforante capable de percer n'importe quelle armure. Ces formes alternatives sont non seulement plus puissantes, mais rÃ©volutionnent Ã©galement l'approche tactique, vous permettant de percer les dÃ©fenses ennemies et d'anÃ©antir mÃªme les adversaires les plus coriaces. Le Blood Raven se recharge simplement en combattant, vous incitant ainsi Ã rester agressif . Le combat repose sur un mÃ©lange d'attaques standard, de frappes chargÃ©es, d'esquives et de parades. Des esquives parfaites activent une fenÃªtre temporelle propice Ã des contre-attaques dÃ©vastatrices. Des parades bien synchronisÃ©es dÃ©sÃ©quilibreront la plupart des ennemis, ouvrant de prÃ©cieuses opportunitÃ©s. Cependant, toutes les capacitÃ©s n'ont pas le mÃªme effet sur tous les adversaires ; il est donc essentiel d' apprendre Ã dÃ©crypter les schÃ©mas et Ã s'adapter en consÃ©quence.Lorsqu'un ennemi subit suffisamment de dÃ©gÃ¢ts, un finisher devient possible , et c'est lÃ que le jeu rÃ©vÃ¨le toute sa puissance. Les exÃ©cutions sont sanglantes et spectaculaires , Yakumo dÃ©membrant littÃ©ralement le malheureux dans une cascade de sang et de gore : coups de couteau multiples, dÃ©capitations et amputations en tout genre. Le jeune ninja termine les combats couvert du sang de l'ennemi, et les dÃ©membrements laissent le sol jonchÃ© de membres sectionnÃ©s. Pour ceux qui apprÃ©cient ce type de violence visuelle, Ninja Gaiden 4 ne lÃ©sine pas sur les moyens. Effectuer des coups de grÃ¢ce et combattre augmente le niveau de frÃ©nÃ©sie accumulÃ©e. Une fois un certain seuil atteint, un Ã©tat de transe temporaire peut Ãªtre activÃ©, transformant Yakumo en une machine Ã tuer, enchaÃ®nant des coups dÃ©vastateurs Ã une vitesse fulgurante . Vous pouvez Ã©galement consommer toute votre frÃ©nÃ©sie pour anÃ©antir instantanÃ©ment tous les ennemis Ã l'Ã©cran grÃ¢ce Ã une animation spectaculaire. GÃ©rer le moment et la maniÃ¨re d'utiliser cette ressource ajoute une dimension tactique supplÃ©mentaire. Le dÃ©veloppement du personnage se fait grÃ¢ce aux enseignements de Tyran . En dÃ©pensant les NinjaCoins collectÃ©s, vous pouvez apprendre de nouvelles compÃ©tences qui Ã©largissent le rÃ©pertoire de Yakumo grÃ¢ce Ã des mouvements indÃ©pendants d'une arme spÃ©cifique. Certaines de ces techniques sont trÃ¨s utiles, tandis que d'autres sont difficiles Ã exÃ©cuter dans le chaos du combat. Le tutoriel d'apprentissage interrompt un peu le rythme de l'action, mais heureusement, il peut Ãªtre ignorÃ© et repris plus tard. DispersÃ©s sur les cartes, les terminaux du Nid Obscur permettent d'acheter des consommables et divers objets. Ces terminaux restaurent Ã©galement la santÃ© sans ressusciter les ennemis vaincus. Le jeu regorge d'Ã©lixirs et de bonus temporaires, rendant l'expÃ©rience moins pÃ©nible que dans les opus classiques de la sÃ©rie. Vous commencez avec un seul emplacement d'accessoire, mais vous en dÃ©bloquerez d'autres au fil de votre progression.Les missions secondaires d' Umi ajoutent de la variÃ©tÃ©. Elles vont de l'Ã©limination d'un certain nombre d'ennemis avec des armes spÃ©cifiques Ã la capture d'Ã©tranges animaux cachÃ©s dans les zones, en passant par les primes classiques et la rÃ©cupÃ©ration d'objets. Les terminer n'est pas obligatoire, mais elles rapportent de l'argent supplÃ©mentaire et des rÃ©compenses uniques. Il y a aussi les portails du Purgatoire qui mÃ¨nent Ã des arÃ¨nes de dÃ©fis oÃ¹ vous affrontez des vagues d'ennemis de plus en plus coriaces. Vous pouvez miser une partie de votre santÃ© avant de commencer, augmentant ainsi vos rÃ©compenses en cas de rÃ©ussite. Ces dÃ©fis optionnels sont conÃ§us pour ceux qui veulent se dÃ©passer. La difficultÃ© est l'un des points les plus controversÃ©s . Le jeu propose initialement trois niveaux, un quatriÃ¨me Ã©tant dÃ©bloquÃ© aprÃ¨s la premiÃ¨re partie. La philosophie est claire : la difficultÃ© doit Ãªtre stimulante, mais jamais injuste. La mort est toujours due Ã une erreur du joueur, et non Ã des situations dÃ©sÃ©quilibrÃ©es ou Ã des coups alÃ©atoires. Les schÃ©mas ennemis sont lisibles et il est toujours possible de s'amÃ©liorer. Le mode normal constitue dÃ©jÃ un dÃ©fi intÃ©ressant pour les novices, tandis que les vÃ©tÃ©rans peuvent viser directement des niveaux supÃ©rieurs. Pour les nouveaux joueurs, le mode HÃ©ros rÃ©duit la difficultÃ© et permet d'activer des aides supplÃ©mentaires comme le blocage et l'esquive automatiques, voire la guÃ©rison si nÃ©cessaire. Ces aides peuvent Ãªtre dÃ©sactivÃ©es librement pendant la partie. C'est une ouverture significative vers un public plus large, sans compromettre l'essence mÃªme du jeu. Ceux qui recherchent un dÃ©fi extrÃªme peuvent dÃ©bloquer l' impitoyable mode MaÃ®tre Ninja, qui mettra Ã l'Ã©preuve mÃªme les joueurs les plus expÃ©rimentÃ©s. Des modificateurs supplÃ©mentaires, comme la dÃ©sactivation du blocage ou l'inefficacitÃ© des accessoires, sont Ã©galement disponibles pour ceux qui prÃ©fÃ¨rent la souffrance. La conception des niveaux mÃ©rite une discussion Ã part, car elle est Ã double tranchant. D'un cÃ´tÃ©, le jeu rÃ©compense largement la curiositÃ© ; de nombreuses voies alternatives mÃ¨nent toujours quelque part, qu'il s'agisse de coffres contenant des Ã©lixirs ou de quÃªtes secondaires cachÃ©es. L'exploration est encouragÃ©e, et c'est tant mieux. De l'autre, de nombreux niveaux manquent de diversitÃ© et tombent dans le clichÃ© des grandes salles compartimentÃ©es oÃ¹ il faut Ã©liminer tous les ennemis avant de progresser. ArÃ¨ne aprÃ¨s arÃ¨ne, la structure est toujours la mÃªme. C'est une approche conservatrice qui tÃ©moigne d'une certaine incapacitÃ© Ã varier la formule classique.Ensuite, il y a des passages un peu plus nostalgiques . Les moments oÃ¹ l'on vole (profitant des courants thermiques) , oÃ¹ l'on surfe sur l'eau ou oÃ¹ l'on glisse sur des pistes parallÃ¨les en Ã©vitant les obstacles. Ces sÃ©quences ont un cÃ´tÃ© rÃ©tro, mais pas dans le bon sens du terme, et peuvent briser le rythme sans apporter grand-chose Ã l'expÃ©rience globale. Dans ces situations, la camÃ©ra rate quelques plans. Il y a malheureusement des moments oÃ¹ elle n'arrive tout simplement pas Ã suivre l'action ou est mal positionnÃ©e dans des espaces restreints. Par consÃ©quent, mourir plusieurs fois est frustrant, car on ne voit pas bien les ennemis et les obstacles. Lorsque vous prenez enfin le contrÃ´le de Ryu Hayabusa, les choses changent un peu. Ce ninja lÃ©gendaire ne possÃ¨de que l' Ã‰pÃ©e du Dragon , mais peut compter sur les arts magiques de Ninpo . Son dÃ©veloppement ne vient pas de Tyran , mais de la collecte de parchemins dans les coffres. L'approche est diffÃ©rente et il faut un certain temps d'adaptation. Il est dommage, comme mentionnÃ©, que ses sections soient limitÃ©es et, de plus, rÃ©pÃ©titives, avec des boss dÃ©jÃ affrontÃ©s. Le bestiaire est suffisamment variÃ© pour vous captiver. Vous affronterez aussi bien des humains (soldats, ninjas, ou les deux) que des crÃ©atures dÃ©moniaques. Chaque catÃ©gorie possÃ¨de des schÃ©mas d'attaque, des forces et des faiblesses spÃ©cifiques. Les mini-boss et les boss Ã part entiÃ¨re sont spectaculaires, surtout lorsqu'ils s'inspirent du folklore japonais. La divinitÃ© volante qui utilise des cloches Tengu comme rÃ©acteurs est inoubliable. Les combats de boss sont structurÃ©s en plusieurs phases, avec une difficultÃ© croissante et des variations de mouvements qui maintiennent la tension Ã son comble. Terminer le jeu dÃ©bloque une multitude de contenu supplÃ©mentaire . Vous pouvez directement sÃ©lectionner un chapitre spÃ©cifique Ã rejouer, choisir d'utiliser Yakumo ou Ryu , le niveau de difficultÃ© et l'Ã©quipement. L' option Â« Souhait mortel Â» verrouille votre santÃ© et vos capacitÃ©s de parade, et vous empÃªche d'Ã©quiper des accessoires, pour ceux qui recherchent le dÃ©fi ultime. Les Purgatoires dÃ©bloquÃ©s peuvent Ãªtre rejouÃ©s depuis le menu principal. Les Ã‰preuves regroupent tous les combats de boss et certaines des batailles les plus Ã©piques du jeu, avec des conditions spÃ©ciales, comme des limites de temps ou une santÃ© en constante diminution. La rejouabilitÃ© est donc extrÃªmement Ã©levÃ©e.Passons maintenant Ã l'aspect le plus controversÃ© de Ninja Gaiden 4 : sa mise en Å“uvre technique. Divise, Ã certains points de vue, mais une chose est sÃ»re : visuellement, le jeu ne rivalise pas avec les grandes productions modernes . ProcÃ©dons par ordre, car il y a des avantages et des inconvÃ©nients Ã analyser. CommenÃ§ons par le moteur graphique. Le jeu tourne avec le PlatinumEngine , le moteur propriÃ©taire du studio japonais. Sur consoles, les options varient selon la plateforme. La PS5 propose trois modes : Graphiques, qui verrouille tout Ã 30 ips tout en maximisant les dÃ©tails et la rÃ©solution jusqu'Ã 4K ; Performance, qui vise 60 ips tout en conservant la 4K mais en rÃ©duisant certains dÃ©tails ; et, enfin, le mode 120 ips, qui descend Ã 1080p en rÃ©duisant le niveau de dÃ©tail pour atteindre ces images trÃ¨s Ã©levÃ©es. Le bon choix est Ã©videmment le mode Performance 60 ips . Un jeu d'action comme celui-ci repose sur la fluiditÃ© de l'action, et 60 images par seconde sont absolument essentielles. Le framerate est d'une soliditÃ© Ã toute Ã©preuve, mÃªme dans les situations les plus chaotiques, avec des dizaines d'ennemis Ã l'Ã©cran et des Ã©claboussures de sang. C'est lÃ toute la force technique du jeu. La rÃ©activitÃ© des commandes est parfaite , et aucune baisse de performance ne pourrait compromettre l'expÃ©rience. Jouer en mode Graphiques 30 ips est tout simplement impensable, car le gameplay en pÃ¢tirait trop. CÃ´tÃ© graphisme, malheureusement, les choses se compliquent. Les modÃ¨les polygonaux ne sont pas tout Ã fait Ã la hauteur des standards actuels, les effets de particules et d'explosion semblent un peu datÃ©s, et les textures sont clairement tachÃ©es par endroits. Techniquement, le jeu est sobre et jamais excessif. On dirait presque que les dÃ©veloppeurs ont dÃ©cidÃ© de sacrifier l'esthÃ©tique gÃ©nÃ©rale pour privilÃ©gier la fluiditÃ© de l'action. Les environnements sont le vÃ©ritable talon d'Achille. Tokyo , dÃ©vastÃ©e , offre certes des vues grandioses et Ã©vocatrices, mais ces moments forts alternent avec des panoramas anonymes et sans inspiration . De nombreux lieux sont rÃ©pÃ©titifs, avec un recyclage Ã©vident des ressources selon les situations, et les derniÃ¨res zones du jeu sont particuliÃ¨rement dÃ©nuÃ©es de personnages. La quasi-totalitÃ© du chapitre de Ryu se dÃ©roule dans des environnements dÃ©jÃ visitÃ©s, avec toutefois quelques diffÃ©rences mineures. Malheureusement, la variÃ©tÃ© visuelle et thÃ©matique qui caractÃ©risait les prÃ©cÃ©dents volets de la sÃ©rie fait dÃ©faut.La direction artistique, cependant, fait son possible pour masquer ces dÃ©fauts. L'esthÃ©tique sombre et futuriste fonctionne globalement bien, et le mÃ©lange de technologie et de dÃ©labrement urbain crÃ©e une atmosphÃ¨re unique. Lorsque le jeu s'inspire du folklore japonais pour la conception des ennemis et des boss, le rÃ©sultat est spectaculaire ; les crÃ©atures mythologiques sont inspirÃ©es et mÃ©morables. Le problÃ¨me, c'est que ces moments d'inspiration sont entrecoupÃ©s de trop de moments fades. La violence visuelle, vÃ©ritable marque de fabrique de l'expÃ©rience, mÃ©rite une mention spÃ©ciale. Le sang est omniprÃ©sent, les dÃ©membrements sont dÃ©taillÃ©s et brutaux. Les fins sont une vÃ©ritable explosion de sang, avec des plans soigneusement conÃ§us pour souligner chaque dÃ©capitation et amputation. Yakumo finit littÃ©ralement couvert de sang aprÃ¨s les combats les plus intenses, et le sol est jonchÃ© de membres sectionnÃ©s et de flaques rouges. Cet Ã©lÃ©ment, en apparence marginal, contribue Ã©normÃ©ment Ã rendre l'action plus intense et satisfaisante . Aucun autre jeu d'action, Ã l'heure actuelle, ne peut se targuer d'un tel niveau de violence visuelle. La conception sonore est Ã la hauteur. Le retour sonore des coups est solide et satisfaisant, et les bruits de dÃ©membrement sont viscÃ©raux et percutants. La bande-son mÃªle rock, heavy metal, musique Ã©lectronique et sonoritÃ©s typiquement japonaises, crÃ©ant un accompagnement parfait Ã l'action frÃ©nÃ©tique . Pendant les combats, la musique gagne en intensitÃ©, en rythme et en volume, soulignant chaque affrontement de maniÃ¨re convaincante. Le point culminant est atteint avec les combats de boss, dont les thÃ¨mes musicaux particuliÃ¨rement rÃ©ussis augmentent la tension. La localisation franÃ§aise est complÃ¨te pour tous les textes du jeu. Le doublage est uniquement disponible en anglais ou en japonais, avec la possibilitÃ© d'activer les sous-titres italiens. C'est un choix comprÃ©hensible compte tenu du budget, mais certains auraient certainement apprÃ©ciÃ© un doublage franÃ§ais. Le verdict technique est donc mitigÃ©. D'un cÃ´tÃ©, on retrouve une fluiditÃ© parfaite (indispensable pour ce type de jeu), de l'autre, des graphismes mÃ©diocres qui trahissent les attentes actuelles. On dirait qu'un aspect tente de compenser l'autre, plus faible. Le gameplay extraordinaire compense la qualitÃ© globale mÃ©diocre. Ceux qui jouent principalement pour l'action frÃ©nÃ©tique ne seront pas gÃªnÃ©s, mais ceux qui recherchent des graphismes percutants seront un peu dÃ©Ã§us.Nous entrons dans le vif du sujet pour les fans de longue date de la sÃ©rie. Comment Ninja Gaiden 4 se compare-t-il aux prÃ©cÃ©dents opus, et surtout Ã son prÃ©dÃ©cesseur direct ? La rÃ©ponse n'est pas simple, car elle dÃ©pend beaucoup de ce que vous recherchez dans un jeu de la sÃ©rie. CommenÃ§ons par le contexte. Treize ans se sont Ã©coulÃ©s depuis le dernier jeu principal. Ninja Gaiden 3 est sorti en 2012 et a reÃ§u des critiques mitigÃ©es. De nombreux fans l'ont considÃ©rÃ© comme une trahison de la formule originale en raison des simplifications introduites pour le rendre plus accessible. La version Razor's Edge a amÃ©liorÃ© plusieurs aspects, mais le tort Ã©tait fait. Avant cela, nous avions eu Ninja Gaiden 2 en 2008 et sa version amÃ©liorÃ©e, Ninja Gaiden 2 Black, considÃ©rÃ©e par beaucoup comme le summum absolu de la sÃ©rie en termes d'intensitÃ© et de brutalitÃ©. Ninja Gaiden 4 arrive donc avec des attentes extrÃªmement Ã©levÃ©es et la mission de faire oublier le troisiÃ¨me volet et de redonner Ã la saga sa gloire d'antan. Le fait que PlatinumGames soit largement derriÃ¨re le dÃ©veloppement est significatif. L'Ã©quipe dirigÃ©e par Yuji Nakao s'est attaquÃ©e Ã un projet dÃ©licat, suite au dÃ©part massif de personnalitÃ©s clÃ©s du studio. Ce jeu reprÃ©sente un test important pour les ambitions actuelles et futures de PlatinumGames . Le duel Yakumo-Ryu est crucial. Introduire un nouveau protagoniste, remplaÃ§ant le ninja lÃ©gendaire, Ã©tait un choix audacieux, mais risquÃ© . Yakumo fonctionne trÃ¨s bien d'un point de vue gameplay grÃ¢ce Ã sa vitesse et son agilitÃ© supÃ©rieures, mais il manque totalement du charisme et de la prÃ©sence de Ryu . Pour les fans qui suivent la sÃ©rie depuis le dÃ©but, il est difficile de s'attacher Ã ce nouveau protagoniste. Et la raretÃ© de Ryu aggrave la situation. En tant que Ryu, vous infligez beaucoup plus de dÃ©gÃ¢ts, mais ses sections sont limitÃ©es et rÃ©pÃ©titives .Le cadre urbain et technologique unique de Tokyo est un autre choix controversÃ©. Les prÃ©cÃ©dents volets offraient une remarquable variÃ©tÃ© de lieux, allant des temples anciens aux forÃªts mystiques, en passant par les villes historiques et les paysages fantastiques. Ici, cependant, nous sommes confinÃ©s Ã une mÃ©tropole dÃ©vastÃ©e qui, bien qu'Ã©vocatrice, devient rÃ©pÃ©titive au fil du temps. Il manque la diversitÃ© des environnements et des atmosphÃ¨res qui enrichissait l'expÃ©rience globale. En fin de compte, Ninja Gaiden 4 est un jeu qui respecte la tradition de la sÃ©rie, tout en cherchant Ã la moderniser et Ã l'ouvrir Ã un public plus large. Ce n'est pas une rÃ©volution, mais une Ã©volution mesurÃ©e . Les puristes regretteront la brutalitÃ© des deux premiers volets, tandis que les plus ouverts au changement trouveront un jeu d'action solide, alliant tradition et nouveautÃ©. C'est assurÃ©ment un meilleur retour que le troisiÃ¨me volet et remet la saga sur des rails plus sÃ»rs. Enfin, deux mots sur l'Ã©dition physique du jeu ; Contrairement aux rÃ©cents jeux Microsoft (Indiana Jones, Oblivion, Gears of War, etc), l'intÃ©gralitÃ© du contenu est bel et bien prÃ©sent sur le disque.Ninja Gaiden 4 n'est pas le chef-d'Å“uvre escomptÃ©, mais c'est un excellent jeu d'action qui redonne Ã la sÃ©rie un niveau de qualitÃ© remarquable aprÃ¨s l'Ã©chec du troisiÃ¨me volet. Son gameplay extraordinaire compense largement ses dÃ©fauts techniques et structurels. Il ne rÃ©invente pas le genre, mais prouve que la formule classique fonctionne toujours lorsqu'elle est bien exÃ©cutÃ©e.