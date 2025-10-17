Godefroy tome 2 : Antechristus

Le duc de Basse Lorraine, nÃ© vers 1060, est considÃ©rÃ©, tant par la lÃ©gende que par la tradition historique, comme l'un des protagonistes majeurs de la PremiÃ¨re Croisade. En effet, Ã l'Ã©tÃ© 1096, Ã la tÃªte d'une armÃ©e fÃ©roce, il partit pour JÃ©rusalem avec ses frÃ¨res Eustace et Baudouin, et pour les frais de l'expÃ©dition il n'hÃ©sita pas Ã vendre les chÃ¢teaux de Stenay et Bouillon, ses rÃ©sidences prÃ©fÃ©rÃ©es. Il s'illustre particuliÃ¨rement dans la conquÃªte de JÃ©rusalem puis dans sa dÃ©fense, Ã tel point qu'il mÃ©rite le surnom d'Â« avouÃ© du Saint-SÃ©pulcre Â». Le fait est que la vie de Godefroy Ã©tait animÃ©e par la lutte pour la foi ; ce n'est pas le dÃ©sir de conquÃªtes qui pousse Bouillon Ã se battre, mais au contraire l'amour de la justice et la fidÃ©litÃ© Ã la croyance chrÃ©tienne. L'individualitÃ© des diffÃ©rents personnages de l'exposition est mise en valeur non pas par des personnages spÃ©cifiques mais par leur propre renommÃ©e, ainsi Godefroy a toujours refusÃ© le titre de roi. L'exaltation de Bouillon implique un jugement positif sur la croisade, considÃ©rÃ©e non comme une guerre d'expansion, mais comme une guerre juste destinÃ©e Ã la fois Ã la reconquÃªte des lieux saints et Ã Ã©largir les frontiÃ¨res du christianisme ; cette opinion positive est Ã©galement confirmÃ©e par l'admiration que Bouillon manifestait envers Henri VII, dont le programme politique incluait la guerre contre les infidÃ¨les comme point saillant.Dans le deuxiÃ¨me tome de la trilogie, nous retrouvons Godefroy sur la route de Constantinople prÃ¨s de la frontiÃ¨re hongroise. Il a dÃ©jÃ accompli un voyage considÃ©rable avec ses hommes, et l'Europe n'Ã©tait pas encore un continent de pays, mais plutÃ´t des centaines de comtÃ©s, duchÃ©s, principautÃ©s, un seul empire, etc. Sa renommÃ©e le prÃ©cÃ©dait certainement, mais le roi Coloman de Hongrie ne lui faisait pas entiÃ¨rement confiance. Godefroy fut autorisÃ© Ã traverser le pays sous diverses conditions, dont l'une Ã©tait qu'il libÃ¨re le pays du flÃ©au du comte Ã‰mich et de son armÃ©e du Jugement dernier. Emich prÃªchait qu'il Ã©tait l'AntÃ©christ, et c'est pourquoi lui et ses hommes commettaient des meurtres et des viols sans pitiÃ©. Une belle mission pour Godefroy et ses chevaliers chrÃ©tiens. Mais dans un contexte de communication extrÃªmement difficile, retrouver une troupe d'une cinquantaine d'hommes n'est pas chose aisÃ©e, et Godefroy et ses hommes mettent du temps Ã traquer Emich et ses bandits grÃ¢ce Ã divers indices. Mais la confrontation avec cet adversaire mystique et sanguinaire met Ã l'Ã©preuve la foi et le sens moral de Godefroy. L'AntÃ©christ reprÃ©sente une menace qui met Ã mal son armÃ©e et ses propres dÃ©mons intÃ©rieurs. Emich se rÃ©vÃ¨le Ã©galement le meilleur Ã©pÃ©iste des deux. Godefroy est vaincu en deux duels. Mais Emich est trop fier pour assassiner une telle proie ; il prÃ©fÃ¨re la capturer. Et vous savez que c'est prendre des risques inutiles. Les dessins de Dubois d'Enghien sont excellent tant dans le rendu de la pÃ©riode du Moyen Ã‚ge que dans les expressions trÃ¨s rÃ©ussies des personnages. Le livre se conclut par un dossier rÃ©vÃ©lant qui sont les Â« vÃ©ritables Â» personnages historiques de cette histoire et quelles Ã©taient leurs vÃ©ritables relations. Cependant, comme nous ne connaissons pas beaucoup de dÃ©tails, en tant que scÃ©nariste, vous pouvez combler de nombreuses lacunes Ã votre guise, et c'est exactement ce que fait Miel.Dans ce deuxiÃ¨me tome, Godefroy et ses hommes affrontent un ennemi aussi sanguinaire que mystique : le comte Emich. La fiction se mÃªle efficacement avec la rÃ©alitÃ©.Date de parution : 17 Octobre 2025Editions : Anspach