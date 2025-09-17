Lefranc tome 36 : La RÃ©gate

Lefranc va participer Ã une rÃ©gate en mer de Banda, un lieu Ã©trange pour une course de voile en raison des troubles politiques. Mais une amie nÃ©erlandaise, ThÃ©a, le persuade et, avec un Ã©quipage d'environ huit personnes, ils se lancent dans l'aventure. Lefranc se rÃ©vÃ¨le Ãªtre une force sur laquelle il faut compter, et le capitaine, initialement sceptique, se laisse vite convaincre. Mais quelques jours aprÃ¨s le dÃ©but du voyage, ils reÃ§oivent une alerte au typhon. Ils font tout leur possible pour rejoindre une Ã®le et s'y abriter, mais en vain. Un membre de l'Ã©quipage tombe par-dessus bord, un autre est griÃ¨vement blessÃ©, et ils font naufrage sur un rÃ©cif au large d'une Ã®le. Heureusement, des pÃªcheurs les retrouvent rapidement et les ramÃ¨nent sur leur Ã®le, Walang. Cependant, les soins mÃ©dicaux Ã©tant totalement insuffisants pour l'homme griÃ¨vement blessÃ©, ils dÃ©cident de le transfÃ©rer dans un sultanat oÃ¹ une compagnie miniÃ¨re nÃ©erlandaise extrait du cuivre. Il s'avÃ¨re que cette mine appartient au pÃ¨re de ThÃ©a. Mais il a rÃ©glÃ© l'affaire avec la rÃ©gente Tasmin, qui assure le gouvernement de son neveu de 13 ans, Sinar, le vÃ©ritable sultan. Ã€ leur arrivÃ©e, les naufragÃ©s sont traitÃ©s avec une hostilitÃ© farouche et arrÃªtÃ©s presque immÃ©diatement. Tasmin ne veut pas que quiconque surveille ses transactions douteuses avec des investisseurs Ã©trangers. Heureusement, le jeune Sinar intervient lorsqu'ils veulent enfermer Lefranc Ã la cave. Il conduit le journaliste dans ses quartiers et lui explique la situation. Sinar se rÃ©vÃ¨le tout savoir des machinations de Tasmin, y compris l'idÃ©e de le faire disparaÃ®tre alors qu'il partait Ã©tudier en Europe. Lefranc dÃ©cide d'aider le sultan.Guy Lefranc, bourlingueur infatigable, nous emmÃ¨ne vers la mer de Banda, qui borde le Sud de l'archipel des Moluques en IndonÃ©sie. IntÃ©ressant voyage sur le globe, mais Ã©galement dans le temps, car cette histoire mouvementÃ©e se dÃ©roule au dÃ©but des annÃ©es 1960 (vous ne bouderez pas votre plaisir Ã situer cette action au fil des indices qui sont dÃ©livrÃ©s au long des 46 pages du rÃ©cit). Le scÃ©nario, assez classique mais efficace, et la ligne claire orthodoxe impeccable - dÃ©cors soignÃ©s, personnages un peu raides â€” restent fidÃ¨les Ã lâ€™hÃ©ritage de Jacques Martin, qui fut davantage un pair quâ€™un suiveur de lâ€™inÃ©galable Edgar P. Jacobs. Les codes de lâ€™Ã©poque sont scrupuleusement maintenus avec le contexte de complots industriels et d'intrigues gÃ©opolitiques. Les amateurs de bateaux et dâ€™avions ne bouderont pas leur plaisir : les machines sont restituÃ©es avec prÃ©cision. Câ€™est Ã©minemment didactique, parfois trop explicatif, un peu usÃ© cÃ´tÃ© aventure, mais plaisant par sa rigueur documentaire et et son exotisme mesurÃ©. En bref : classique sÃ»r et respectueux, qui ravira les fidÃ¨les.Glamour, politique mondiale, dÃ©colonisation et univers trouble des affaires : tout s'entremÃªle Ã merveille dans cette histoire. Un rÃ©cit divertissant qui laissera tout fan de Lefranc en haleineDate de parution : 17 Septembre 2025Editions : Casterman