La transition Ã©nergÃ©tique Ã©chouera sans cybersÃ©curitÃ© par Tony Anscombe, Ã©vangÃ©liste sÃ©curitaire chez ESET

Depuis des annÃ©es, les prÃ©occupations en matiÃ¨re de cybersÃ©curitÃ© dans le secteur de l'Ã©nergie se concentrent sur les grandes entreprises et les risques liÃ©s aux technologies opÃ©rationnelles. Une brÃ¨che au niveau du rÃ©seau provoque le chaos, comme dÃ©montrÃ© lors de l'attaque par maliciel en Ukraine en 2015, visant Ã perturber le rÃ©seau Ã©lectrique. Cet incident, baptisÃ© Industroyer, du nom du maliciel utilisÃ©, illustre le type de maliciel spÃ©cifiquement conÃ§u pour infecter un systÃ¨me de contrÃ´le industriel. Alors que l'attention se focalise sur les salles de contrÃ´le et les sous-stations, le vÃ©ritable point faible est nÃ©gligÃ© : les systÃ¨mes informatiques des PME qui fournissent des services essentiels Ã l'industrie. Ces entreprises dÃ©pendent de leurs serveurs de messagerie, de leurs plateformes cloud et de leurs bases de donnÃ©es clients. Les attaquants les considÃ¨rent donc comme la porte d'entrÃ©e idÃ©ale.
En Espagne, la panne de courant en avril dernier a entraÃ®nÃ© l'audit de dizaines de petites installations de production d'Ã©nergie renouvelable. Nombre d'entre elles ne disposaient pas d'une protection adÃ©quate en matiÃ¨re de cybersÃ©curitÃ©. Le pays est Ã la pointe en Ã©nergies renouvelables : selon Red Electrica, le gestionnaire du rÃ©seau, on y compte 4 000 installations. Bien que le gouvernement espagnol ait conclu que la panne Ã©tait due Ã des dÃ©faillances techniques et Ã une mauvaise planification du rÃ©seau, les premiÃ¨res rÃ©actions en ligne ont faussement affirmÃ© qu'elle Ã©tait causÃ©e par une cyberattaque russe. Cette attribution est plausible et a alarmÃ© les rÃ©gulateurs et les investisseurs.
Le modÃ¨le Ã©conomique des PME reposent sur la rapiditÃ© et l'innovation, souvent au dÃ©triment de dÃ©fenses robustes en matiÃ¨re de cybersÃ©curitÃ©, basÃ©es sur une approche de sÃ©curitÃ© intÃ©grÃ©e. Nombre d'entre elles ne disposent pas de l'expertise interne en cybersÃ©curitÃ© pour garantir la sÃ©curitÃ© de leurs produits et services, et nÃ©gligent la sÃ©curisation des services informatiques courants dont dÃ©pend leur activitÃ©. L'attaque subie par Colonial Pipeline est un exemple de cyberattaque ayant perturbÃ© un service d'infrastructure critique. Selon CNN cette attaque a gÃ©nÃ©rÃ© des dysfonctionnements dans le systÃ¨me de facturation et l'entreprise a fermÃ© le pipeline par mesure de prÃ©caution.
NÃ©gliger la mise en place d'une cybersÃ©curitÃ© robuste peut avoir des consÃ©quences dÃ©sastreuses : hameÃ§onnage incitant les employÃ©s Ã divulguer leurs identifiants, infections par maliciels se propageant silencieusement, ranÃ§ongiciels paralysant les projets ou encore cyberattaques infectant la chaÃ®ne d'approvisionnement des produits et services fournis aux clients. De simples erreurs de configuration ou des fuites de donnÃ©es accidentelles peuvent avoir des rÃ©percussions considÃ©rables, notamment sous le regard attentif des investisseurs, des partenaires et des rÃ©gulateurs. Ces diffÃ©rents groupes attendent des entreprises d'Ã©nergies propres qu'elles fassent preuve de durabilitÃ© et d'une excellente cybersÃ©curitÃ©. Mais si les PME du secteur des Ã©nergies renouvelables privilÃ©gient l'innovation, beaucoup hÃ©sitent Ã adopter les outils modernes de cybersÃ©curitÃ©. Certaines craignent les coÃ»ts, d'autres la complexitÃ© des opÃ©rations.
La cybersÃ©curitÃ© ne devrait pas Ãªtre rÃ©servÃ©e aux grandes entreprises aux moyens financiers importants. Les outils actuels sont accessibles, Ã©volutifs et adaptÃ©s aux PME. Si une entreprise ne dispose pas des ressources internes nÃ©cessaires en cybersÃ©curitÃ©, de nombreuses sociÃ©tÃ©s proposent des solutions externalisÃ©es. ESET a constatÃ© combien des mesures simples peuvent grandement amÃ©liorer la rÃ©silience et rÃ©duire les risques. Pour Ã©viter que les PME ne deviennent le prochain exemple Ã ne pas suivre, elles doivent privilÃ©gier une approche prÃ©ventive.
Pour les entreprises ne disposant pas de l'expertise interne nÃ©cessaire, les services de dÃ©tection et de rÃ©ponse gÃ©rÃ©es (MDR) assurent une surveillance 24/7 par des analystes experts en sÃ©curitÃ© et une intervention rapide. Lorsqu'un incident survient, cela garantit quâ€™il puisse Ãªtre rapidement contenu avant de s'aggraver.
Des dÃ©fenses robustes en matiÃ¨re de cybersÃ©curitÃ© ne freinent pas l'innovation et la croissance ; elles les favorisent. Elles permettent aux PME de gagner la confiance des investisseurs, de se conformer aux exigences rÃ©glementaires de plus en plus strictes, dont celles dÃ©coulant de la directive europÃ©enne NIS2, et de prÃ©server l'agilitÃ© qui fait la valeur des start-ups. Alors que les rÃ©seaux Ã©lectriques deviennent toujours plus intelligents et interconnectÃ©s, la frontiÃ¨re entre les technologies de l'information et les infrastructures critiques s'estompe. Chaque PME joue un rÃ´le crucial dans le systÃ¨me global, et la moindre faille compte.
L'Ã©nergie propre repose sur la confiance : confiance dans la technologie, dans le rÃ©seau et dans les entreprises qui alimentent la transition. Cette confiance sera perdue si la cybersÃ©curitÃ©, qu'elle concerne les systÃ¨mes informatiques ou opÃ©rationnels, est nÃ©gligÃ©e. Les PME ne peuvent se permettre d'Ãªtre le maillon faible. Avec les protections adÃ©quates, elles peuvent constituer la colonne vertÃ©brale d'un avenir Ã©nergÃ©tique sÃ»r et durable. Câ€™est trÃ¨s simple : on ne peut Ãªtre leader mondial de l'innovation en matiÃ¨re d'Ã©nergies renouvelables sans une cyberdÃ©fense adÃ©quate.
ESETÂ® propose une cybersÃ©curitÃ© de pointe pour prÃ©venir les attaques avant qu'elles ne se produisent. En combinant la puissance de l'IA et l'expertise humaine, ESET anticipe les cybermenaces mondiales Ã©mergentes, connues et inconnues, sÃ©curisant les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers. Qu'il s'agisse de protection de terminaux, du cloud ou dâ€™appareils mobiles, ses solutions et services cloud, basÃ©s sur l'IA, sont hautement efficaces et dâ€™une utilisation faciles. La technologie ESET comprend une dÃ©tection et une rÃ©ponse robustes, un chiffrement ultra-sÃ©curisÃ© et une authentification multifacteur. GrÃ¢ce Ã une dÃ©fense en temps rÃ©el 24/7 et Ã un support local performant, ESET assure la sÃ©curitÃ© des utilisateurs et la continuitÃ© des activitÃ©s des entreprises. L'Ã©volution constante du paysage numÃ©rique exige une approche progressive de la sÃ©curitÃ©. ESET est engagÃ© dans une recherche de pointe et une veille stratÃ©gique sur les menaces, avec le soutien de ses centres de R&D et un solide rÃ©seau de partenaires au niveau mondial. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.eset.com ou suivez nos rÃ©seaux sociaux, podcasts, blogs et https://www.est.com/be-fr/.
