La transition Ã©nergÃ©tique Ã©chouera sans cybersÃ©curitÃ© par Tony Anscombe, Ã©vangÃ©liste sÃ©curitaire chez ESET

Le texte suivant est issu d'un communiquÃ© de presse et ne reflÃ¨te en rien l'opinion de la rÃ©daction.