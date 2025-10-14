Tout comme son prÃ©dÃ©cesseur, Frostpunk 2 est un jeu de survie axÃ© sur la construction et la gestion d'une ville . L'action se dÃ©roule trente ans aprÃ¨s la tempÃªte qui a mis toute l'humanitÃ© Ã genoux, dans un New London sans le capitaine - notre alter ego du premier chapitre. C'est au Â« nouveau nous Â», le Surintendant, de prendre sa place et de conduire la ville vers un avenir oÃ¹ la glace sera enfin contrÃ´lÃ©e par l'humanitÃ©, et non plus acculÃ©e. La ville Ã construire est plus grande et plus peuplÃ©e, et la population est divisÃ©e en plusieurs factions. Certains ont des idÃ©aux et des objectifs similaires, dâ€™autres non. Notre tÃ¢che sera de satisfaire les demandes de chacun, en Ã©vitant les Ã©meutes. D'oÃ¹ l'une des plus grandes innovations du jeu : la Salle du Conseil , oÃ¹ nous devrons Ã©couter les questions et garantir des concessions, lancer des projets et de nouvelles lois, changeant pour toujours (ou temporairement) la sociÃ©tÃ© de New London. Il est possible de nÃ©gocier avec les factions , en demandant un vote favorable en Ã©change de ressources Ã©conomiques ou un vote sur des politiques qui les intÃ©ressent. Lâ€™objectif reste cependant un : garantir le dÃ©veloppement de la ville dans un environnement positif et Ã©quilibrÃ©. Autrement, il est possible de transformer New London en dictature ou de rÃ©duire une faction Ã une poignÃ©e de membres, le tout avec des avantages et des inconvÃ©nients Ã©vidents. L'accent mis par Frostpunk 2 sur la politique contribue Ã donner immÃ©diatement un aspect moins "hardcore" au titre , par rapport Ã l'original. En effet, lors de notre test nous avons rencontrÃ© moins de situations stressantes que lui, mÃªme en difficultÃ© moyenne. Cependant, les sources de stress Ã©voluent, grÃ¢ce aux innovations introduites par 11 Bit Studios.Avec la fin de lâ€™Ã¨re du charbon et le dÃ©but de lâ€™Ã¨re du pÃ©trole, la ville est dÃ©sormais beaucoup plus grande et de nombreuses autres colonies doivent Ãªtre gÃ©rÃ©es. On ne pense plus en termes de bÃ¢timents individuels, mais plutÃ´t en quartiers construits sur un territoire structurÃ© selon une grille hexagonale. Sa planification est plus complexe : il faut Ã©valuer de combien de ressources chaque quartier a besoin, comment limiter leur utilisation en optimisant la position des quartiers, et comment rÃ©duire la dÃ©gradation des bÃ¢timents. Ou encore, la microgestion est moins prÃ©sente mais concerne beaucoup plus de ressources. En outre, la production excÃ©dentaire constitue une menace rÃ©elle, dans la mesure oÃ¹ les ressources excÃ©dentaires sont rejetÃ©es si des gisements supplÃ©mentaires ne sont pas constituÃ©s. Dans les Ã©tapes les plus avancÃ©es du jeu, vous devez garder sous contrÃ´le un plus grand nombre de lieux habitÃ©s, mÃªme en dehors de New London. Ainsi, les ressources essentielles doivent Ãªtre continuellement transfÃ©rÃ©es d'un point Ã un autre, parfois trÃ¨s rapidement, pour satisfaire les demandes des citoyens et Ã©viter que la sociÃ©tÃ© ne sombre dans le chaos. Au dÃ©but, cela semble Ã©crasant, presque oppressant. Cependant, le tutoriel est exhaustif et permet de voir les lignes directrices Ã suivre afin de dÃ©velopper au mieux la ville. Frostpunk 2 est un dÃ©fi , mais surtout pour les premiÃ¨res heures de jeu. Ceux qui viennent du premier peuvent exploiter une certaine logique de gameplay pour apprivoiser la glace, rÃ©duisant ainsi la consommation de chaleur et rendant New London plus prospÃ¨re.Rentrons ensuite dans le dÃ©tail du gameplay. Les premiÃ¨res Ã©tapes sont simples : tout d'abord, en partant du centre-ville, vous devez envoyer des Ã©quipes d'Icebreakers afin de pouvoir rÃ©ellement construire sur les cellules hexagonales et extraire des matÃ©riaux. Briser la glace libÃ¨re des ressources et Ã©largit les limites de la ville, atteignant les limites du territoire oÃ¹ il est enfin possible de construire des quartiers logistiques. On commence par le charbon, ressource essentielle avant la dÃ©couverte du pÃ©trole. Les districts alimentaires sont construits pour produire de la nourriture sur des terres fertiles. Les matÃ©riaux sont obtenus Ã partir de forÃªts gelÃ©es et d'autres territoires, qui sont ensuite transformÃ©s en biens (une ressource essentielle au bonheur des citoyens) et en produits prÃ©fabriquÃ©s (nÃ©cessaires Ã la construction de bÃ¢timents). Chaque ressource sert donc Ã limiter les cinq grandes menaces : la faim, la maladie, la dÃ©gradation, la criminalitÃ© et bien Ã©videmment le froid. La dÃ©gradation augmente avec la croissance dÃ©mographique et le placement des quartiers rÃ©sidentiels Ã proximitÃ© des quartiers industriels ou miniers. Avec lâ€™augmentation de la dÃ©gradation, les maladies et la criminalitÃ© augmentent. Sâ€™il y a plus de citoyens, le risque de criminalitÃ© est naturellement plus grand. Autrement dit, lâ€™Ã©quilibre peut Ãªtre trÃ¨s prÃ©cair . Obtenir toutes les ressources clÃ©s pour dÃ©finir lâ€™Ã©quilibre de New London nâ€™est pas difficile. Le vrai problÃ¨me est de les gÃ©rer . Les excÃ©dents doivent Ãªtre continuellement Ã©vitÃ©s, car une extraction et une production excessives sans poteaux de rechange supplÃ©mentaires conduisent Ã leur gaspillage. Il est donc nÃ©cessaire de rÃ©duire continuellement les effectifs dans certains districts et de les envoyer dans d'autres, ou d'accorder un repos sain. En quelques heures de jeu, on trouve sa propre mÃ©thode, un mode opÃ©ratoire parfois cyclique, avec peu d'imprÃ©vus, mais sain. Frostpunk 2 est donc plus difficile Ã apprendre qu'Ã jouer, sur le long terme. Ã€ moins, bien sÃ»r, que vous rencontriez les plus grandes difficultÃ©s.En pratique donc, quelles sont les diffÃ©rences les plus concrÃ¨tes pour ceux qui ont adorÃ© le premier chapitre ? Comme dÃ©jÃ illustrÃ©, Frostpunk 2 dÃ©place l'accent de la survie vers l'Ã©volution de la sociÃ©tÃ©. Il y a davantage de dilemmes moraux , car il faut dÃ©cider s'il faut se ranger du cÃ´tÃ© de la Raison plutÃ´t que de la Tradition, ou s'il faut prÃ©fÃ©rer l'Adaptation au ProgrÃ¨s. Ceci est dÃ©fini par les lois proposÃ©es, qui sont le vÃ©ritable cÅ“ur du jeu car elles dÃ©terminent concrÃ¨tement l'avenir de New London, et par la maniÃ¨re dont nous ferons Ã©voluer la ville en dÃ©bloquant de nouveaux bÃ¢timents, conÃ§us diffÃ©remment par chaque faction. Si des Ã©lÃ©ments de microgestion sont toujours prÃ©sents dans Frostpunk 2, la perspective adoptÃ©e par 11 Bit Studios met beaucoup plus l'accent sur la macrogestion . La ville est conÃ§ue pour les quartiers et non pour les bÃ¢timents individuels. La population augmente en milliers de personnes et non en centaines. Le temps se mesure principalement en semaines et non en jours. La sociÃ©tÃ© doit Ãªtre guidÃ©e par ses membres eux-mÃªmes, et non de maniÃ¨re exclusivement autoritaire. Frostpunk est beaucoup plus Ã©tendu, a des dimensions supplÃ©mentaires et une dynamique intÃ©ressante entre les lois, la recherche et l'opinion populaire. La nouveautÃ© mineure est l'intÃ©gration de Twitch : en jouant en streaming, il sera possible d'inclure le chat dans le Conseil, dÃ©terminant le succÃ¨s des votes et l'adoption des politiques souhaitÃ©es. Sur console, les commandes sont intuitives, mais nÃ©cessitent une attention particuliÃ¨re : le bouton droit ouvre l'interface principale, tandis que la croix directionnelle permet de parcourir les menus. La navigation entre les zones et les districts est claire mais certains menus plus complexes nÃ©cessitent plusieurs tentatives pour sÃ©lectionner correctement les sections souhaitÃ©es. La trÃ¨s petite taille du texte est Ã©galement un frein. Globalement, l'implÃ©mentation de la manette est satisfaisante et permet de profiter pleinement de l'expÃ©rience de jeu, mÃªme si elle n'atteint pas la prÃ©cision d'une souris sur PC.La plus grande diffÃ©rence est sans aucun doute le passage de Liquid Engine Ã Unreal Engine 5. Graphiquement, vous le remarquez immÃ©diatement : Frostpunk 2 est propre et merveilleux Ã regarder . L'interface utilisateur n'est peut-Ãªtre pas toujours claire, mais elle est gÃ©niale et permet de plonger le joueur dans l'atmosphÃ¨re du jeu. Regarder en dÃ©tail les modÃ¨les et la faÃ§on dont la ville prend vie est tout aussi agrÃ©able, car il est possible de voir plusieurs Ã©lÃ©ments microscopiques de belle facture. En termes de performances, la version console sen sort trÃ¨s bien et le titre possÃ¨de une identitÃ© forte. MalgrÃ© la prÃ©dominance de la neige et de la glace, les lumiÃ¨res de la ville et les infrastructures illuminÃ©es ressortent avec brio, tandis que les portraits dÃ©taillÃ©s soulignent l'aspect humain. Le mode FidÃ©litÃ© sur PS5 offre un niveau de dÃ©tail visuel maximal, avec une frÃ©quence d'images stable de 30 fps. Ceux qui recherchent la fluiditÃ© peuvent opter pour le mode Performance Ã 60 fps ou le mode Ã‰quilibrÃ© Ã 40 fps, disponible sur les Ã©crans 120 Hz. Une nouvelle fonctionnalitÃ© intÃ©ressante proposÃ©e par UE5 est le FrostKit : Cet ensemble d'outils de modding, qui n'a pas encore Ã©tÃ© implÃ©mentÃ© sur consoles, assurera une longÃ©vitÃ© considÃ©rable au jeu. Les dÃ©veloppeurs pourront introduire de nouvelles cartes, de nouveaux scÃ©narios. Pourquoi pas, mÃªme de nouveaux modÃ¨les totalement diffÃ©rents. De Frostpunk, il peut devenir Cyberpunk, ou Steampunk si vous prÃ©fÃ©rez. Petite remarque sur la traduction franÃ§aise : elle est disponible et couvre tous les textes, mais elle comporte encore quelques petites erreurs. Rien cependant qui gÃ¢che lâ€™expÃ©rience.Frostpunk 2 est une Ã©volution intÃ©ressante par rapport au premier chapitre, presque un dÃ©part complet. Il sâ€™agit dâ€™un jeu plus politique, avec une gestion des ressources et des villes trÃ¨s diffÃ©rente. Bien qu'il soit plus complexe Ã apprendre, il n'a pas la Â« beautÃ© du stress Â» et ne donne pas la montÃ©e d'adrÃ©naline comme le premier titre. C'est un city builder moins frÃ©nÃ©tique, peut-Ãªtre inadaptÃ© aux amateurs du premier, mais toujours valable et bien emballÃ©. L'interface utilisateur est caractÃ©ristique et propre, mais aussi peu claire sur certains points, tandis que l'Unreal Engine 5 est une garantie pour le secteur graphique.