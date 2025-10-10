Mujina Into the Deep tome 1

Mujina Into the Deep est une sÃ©rie toujours en cours de parution au Japon et qui a connu quatre tomes Ã ce jour aux Ã©ditions Shogakukan. L'histoire se dÃ©roule Ã Tsukumo , une ville futuriste oÃ¹ la vie et le dÃ©clin se succÃ¨dent Ã parts Ã©gales. Mujina, l'hÃ©roÃ¯ne, est une jeune mercenaire aux allures d'ombre meurtriÃ¨re. ArmÃ©e d'un katana, elle accomplit des missions qui la conduisent Ã anÃ©antir sans pitiÃ© quiconque croise son chemin. Mais Mujina n'est pas une assassine ordinaire : c'est une personne qui a volontairement renoncÃ© Ã ses droits humains. Ce concept, aussi brutal qu'intrigant, sert de base Ã une critique virulente des structures sociales et du vide moral qui caractÃ©risent le monde d'Asano.L'histoire n'est jamais simple et directe lorsqu'Inio Asano l'Ã©crit. Loin de la simplicitÃ©, l'auteur de Goodnight Punpun et Dead Dead Demons Dededede Destruction sait insuffler satire, nuances sombres et profondeur dans chacun de ses Ã©crits. Sa derniÃ¨re sÃ©rie, Mujina Into the Deep, ne fait pas exception, Asano s'emparant du genre du thriller d'action et le dÃ©capitant comme il se doit. Comme vous pouvez l'imaginer, cette nouvelle Å“uvre n'est pas seulement consistante : c'est un rÃ©gal pour les yeux et l'esprit ! Mujina Into the Deep se dÃ©roule dans un futur proche, oÃ¹ la sociÃ©tÃ© japonaise connaÃ®t des hauts et des bas. Si vous possÃ©dez une carte des droits de l'homme, vous Ãªtes en parfaite sÃ©curitÃ©. Cependant, ceux qui ne l'ont pas peuvent Ãªtre victimes de discrimination, et mÃªme de nombreux restaurants dÃ©labrÃ©s refusent ceux qui n'en possÃ¨dent pas. Il existe alors ceux qu'on appelle les Â« mujina Â», des tueurs Ã gages qui peuvent mÃªme Ã©chapper aux persÃ©cutions, faute de lois pour les protÃ©ger. La mujina principale de cette histoire est Ubume, une assassine de trente ans Ã la recherche d'un homme mystÃ©rieux dÃ©guisÃ© en tanuki. Pourquoi ? On ne l'explique pas, mais un bref flashback permet de comprendre ce qui s'est passÃ©. Ubume accepte n'importe quel travail, quel que soit le prix, et elle est l'une des assassines les plus haut placÃ©es du mÃ©tier. Enfin, jusqu'Ã ce que Tenko, la crÃ©atrice de tendances en matiÃ¨re de mujina, rate son travail et mette sa rÃ©putation en pÃ©ril. Heureusement, elle se fait quelques alliÃ©s dans cette confusion. Le premier est Juno, une lycÃ©enne fugueuse qui a failli Ãªtre violÃ©e par une pop star. Juno s'Ã©tant fait voler ses biens, elle n'est pas plus vertueuse socialement qu'une mujina. Mais vu son passÃ© de harcÃ¨lement et de nÃ©gligence, qui peut dire laquelle des deux situations serait la pire ? Ensuite, il y a Terumi Morgan, un producteur de jeux vidÃ©o qui a un faible pour les grosses filles et la pornographie hardcore. (Nous le qualifierions de Â« figure paternelle Â» de la sÃ©rie, mais c'est un peu tirÃ© par les cheveux !).Asano offre un enseignement riche Ã ses lecteurs dÃ¨s les premiers chapitres de Â« Mujina Into the Deep Â» . ComposÃ© d'un prologue en deux parties et d'un premier chapitre en quatre, ce livre offre une excellente idÃ©e de l'Ã©tat actuel du monde. Parfois, tout semble aller pour le mieuxâ€¦ si l'on est traitÃ© comme un citoyen. Cependant, sans droits, on n'est pas plus mal qu'un rat vivant dans les Ã©gouts de Tokyo. La faÃ§on dont Tenko porte sa mujina comme un insigne d'honneur en inquiÃ¨te plus d'un. Enfinâ€¦ pas forcÃ©ment les plus nobles ; juste une poignÃ©e de tÃªtes pensantes qui ne dÃ©pareraient pas sur Fox News ou MSNBC. Asano se moque vivement de ceux qui manquent de point de vue centriste, car ceux qui n'ont que des opinions libÃ©rales ou conservatrices sont prÃ©sentÃ©s comme trop stupides ou trop dangereux. Certains lecteurs apprÃ©cieront peut-Ãªtre ce passage ; d'autres piqueront une crise et publieront un tweet furieux Ã ce sujet. Cependant, contrairement aux Å“uvres prÃ©cÃ©dentes d'Asano, c'est le spectacle plutÃ´t que le rÃ©cit qui fait la force de Mujina Into the Deep . Lorsqu'Ubume ou Tenko sont Ã l'Å“uvre, le sang et la violence sont reprÃ©sentÃ©s avec un niveau de dÃ©tail phÃ©nomÃ©nal. Doigts coupÃ©s, blessures Ã l'estomac et parfois dÃ©capitations sont mis en scÃ¨ne avec une virtuositÃ© dÃ©concertante. Nous avons toujours su qu'Asano avait le don de crÃ©er des combats exceptionnels, et les voir de nos propres yeux est un vÃ©ritable rÃ©gal ! Bien sÃ»r, ce manga ne mÃ©rite pas l'avertissement parental uniquement pour sa violence. Pour Ãªtre franc, il contient de nombreuses scÃ¨nes de sexe explicites qui ne le rendent peut-Ãªtre pas particuliÃ¨rement agrÃ©able Ã lire dans le train pour aller au travail. La plupart sont consensuelles, mais certaines allusions et des scÃ¨nes qui ne le sont pas risquent de mettre certains lecteurs mal Ã l'aise. Cela dit, aborder des thÃ¨mes gÃªnants est tout Ã fait le mode opÃ©ratoire d'Asano, ce qui ne devrait donc pas surprendre ses lecteurs de longue date.Le premier volume de Mujina Into the Deep dÃ©marre sur les chapeaux de roue. Tordu, violent, pervers et stimulant, il est tout simplement parfait. Mais c'est Ã§a, Asano, le genre d'auteur qui vous donne ce que vous attendez, pour finalement prendre un virage Ã gauche et vous laisser pantois face Ã un changement de ton soudain. L'histoire vient peut-Ãªtre Ã peine de commencer, mais cette introduction Ã elle seule me donne dÃ©jÃ envie de me plonger dans l'histoire dÃ©jantÃ©e que Mujina Into the Deep est en train de nous raconter !Date de parution : 10 Octobre 2025Editions : Kana