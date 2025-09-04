L'incroyable histoire de la prÃ©histoire

La PrÃ©histoire est la premiÃ¨re pÃ©riode de l'histoire humaine. On la divise en Ã¢ge de pierre, Ã¢ge du bronze et Ã¢ge du fer. Elle commence avec les premiers outils de pierre et s'achÃ¨ve avec la diffusion de l'Ã©criture . La prÃ©histoire est un autre terme pour dÃ©signer la pÃ©riode prÃ©historique . Il n'existe aucune trace Ã©crite de cette pÃ©riode la plus ancienne de l'histoire humaine. Personne n'a pu retracer ce qui s'est passÃ© Ã cette Ã©poque. Les archÃ©ologues Ã©tudient cette Ã©poque . Ils examinent ce que les hommes ont laissÃ© derriÃ¨re eux. Il peut s'agir de vestiges de maisons, d'outils ou d'Å“uvres d'art. L'Ã¢ge de pierre, quant Ã lui, est la premiÃ¨re et la plus ancienne pÃ©riode de la prÃ©histoire . Il est subdivisÃ© en pÃ©riodes palÃ©olithique , mÃ©solithique et nÃ©olithique . Chacune de ces pÃ©riodes prÃ©sente des caractÃ©ristiques spÃ©cifiques. Leur point commun, cependant, est l'utilisation d'outils en pierre par les populations de cette Ã©poque.L'Ã¢ge de pierre a commencÃ© il y a 2,5 millions d'annÃ©es. Il s'est terminÃ© en 2200 av. J.-C. ; cette Ã¨re a donc durÃ© trÃ¨s longtemps ! Le dÃ©veloppement humain a commencÃ© encore plus tÃ´t. La PrÃ©histoire comprend non seulement l'Ã¢ge de pierre, mais aussi deux autres pÃ©riodes prÃ©historiques : l' Ã¢ge du bronze et l' Ã¢ge du fer . Leurs noms indiquent dÃ©jÃ que l'on ne travaillait plus la pierre, mais principalement le mÃ©tal, notamment le bronze et le fer. Vous trouverez Ã©galement ici toutes les informations sur ces pÃ©riodes pour vos cours en ligne ou vos prÃ©sentations. La PrÃ©histoire s'achÃ¨ve avec les premiers vestiges Ã©crits. En Europe centrale, cela se situe au Ier millÃ©naire avant J.-C., et en Orient dÃ¨s le IIIe millÃ©naire avant J.-C. Cela marque le dÃ©but de l'histoire ancienne.Si vous Ã©tudiez l'Ã¢ge de pierre Ã l'Ã©cole ou plus tard, vous trouverez toutes les informations importantes dans l'ouvrage signÃ© par Jean-Paul Demoule, Benoist Simmat et Lucas Landais, des premiers outils aux sociÃ©tÃ©s humaines les plus anciennes. Une frise chronologique vous permet de voyager Ã travers l'Ã¢ge de pierre et l'histoire, par exemple jusqu'au NÃ©olithique. Le rÃ©cit est clair, net et captivant. Trouver l'Ã©quilibre entre omission de dÃ©tails et longueurs de phrases est un dÃ©fi, surtout lorsque le scÃ©nario exige de la verbositÃ©. L'histoire est longue et extrÃªmement complexe, difficile Ã raconter. Cependant, Simmat use habilement de divers procÃ©dÃ©s linguistiques et stylistiques pour maintenir l'attention et l'intÃ©rÃªt du lecteur. Tout d'abord, en choisissant un narrateur sÃ©rieux, fiable et pourtant informel. Un narrateur qui parcourt le temps et l'espace, faisant avancer l'histoire Ã un rythme soutenu. Il gÃ¨re et synthÃ©tise la masse d'informations sans nous ennuyer. De nombreuses touches d'humour animent la lecture et nous font rire. Souligner le cÃ´tÃ© comique, voire ridicule, de certaines situations et recourir frÃ©quemment Ã l'ironie facilite l'immersion dans le long texte et son contexte historique. Il y ajoute Ã©galement de nombreuses anecdotes intÃ©ressantes qui piquent notre curiositÃ©. Tout un ensemble d'ingrÃ©dients qui ne peuvent que rendre la lecture divertissante et amusante. CÃ´tÃ© graphisme, les illustrations rappellent les bandes dessinÃ©es de journaux. Landais reproduit fidÃ¨lement les cartes politiques des pÃ©riodes historiques abordÃ©es dans le texte afin de confÃ©rer une plus grande clartÃ© au rÃ©cit. Cela met immÃ©diatement en Ã©vidence le travail minutieux de documentation graphique prÃ©alable derriÃ¨re chaque page. L'artiste donne vie, parodiant mais avec rÃ©alisme, Ã des scÃ¨nes historiques clÃ©s de l'Ã©volution de la sociÃ©tÃ©.Une BD intelligente, drÃ´le et accessible, qui mÃªle rigueur scientifique et dessin plein dâ€™humour. Chaque page laisse une agrÃ©able impression, invitant Ã en lire une page aprÃ¨s l'autre.Date de parution : 04 Septembre 2025Editions : Les ArÃ¨nes