Le Chevalier au Dragon tome 2 : Le Val sans Retour

Le Val sans Retour est comme l'Enfer : on peut y entrer, mais impossible d'en sortir. Les terres légendaires de Bretagne tremblent. Un mal ancien s'éveille et le royaume d'Arthur vacille. Le destin du monde est en jeu. Ce deuxième volume de la bande dessinée approfondit l'identité de Sivar. Le jeune guerrier, cherchant à découvrir l'identité de son père, se retrouve mêlé à une affaire bien plus grave, liée à ses origines arthuriennes. En chemin, il est rejoint par Didan et Golian, de la cour du roi Arthur. Leurs chemins croisent celui de Lyana. Celle-ci leur apporte d'importantes nouvelles et les encourage à prendre part à la vengeance contre Owain. Le thème principal est l'acquisition de trois pierres de pouvoir. Bien qu'elles soient étonnamment rapides à trouver, il s'avère que la clé ne réside pas dans leur découverte, mais surtout dans leur possession.L'intrigue du deuxième volet de la bande dessinée « Le Chevalier au Dragon » se déroule au cœur des légendes de Bretagne. Des héros familiers – les soi-disant « Chevaliers Dragons » Sivar, Didan et Golian – ainsi que Lyana – se plient en quatre pour empêcher la prise de la Bretagne (car la Bretagne est déjà temporairement sous contrôle…) par les forces du mal. Ce maléfique, Owain, est le fils de Morgane et du roi Hoël. Il compte conquérir la cour de son oncle, le roi Arthur, et devenir le souverain non seulement de la Bretagne, mais aussi de la Grande-Bretagne. Il sera aidé dans cette entreprise par les pierres de feu, de terre, d'air et d'eau – héritages de Morgane. Mais pour les posséder toutes, il doit d'abord s'occuper de Sivar et de son équipage. Il commence – avec succès – par capturer le dragon. Cependant, la suite ne sera pas si simple, sachant que les forces du bien (appelons-les ainsi) ont aussi les fantômes et apparitions de Bretagne à leurs côtés. Et il y en a pas mal… Le peuple des algues, les esprits du petit peuple, les Korrigan, les esprits des marais, les bludni. Tous mettent Sivar et ses compagnons à rude épreuve. Des épreuves dont ils ressortent avec un bouclier. Et c'est précisément sur les légendes, les croyances et les traditions bretonnes qu'Emanuele Ariola construit le scénario de son album « Le Val sans Retour ». À chaque séquence successive, il plonge ses personnages dans des situations encore plus difficiles. Il utilise également des lieux imprégnés de Bretagne. Parmi eux, le Val sans Retour, mais aussi l'Île des Brumes, la mer d'Iroise, l'Étang du Raz, Finis Terrae et les Monts d'Arrée. Vraiment, « Le Chevalier au Dragon » possède un monde remarquablement construit. Et l'intrigue ? Il est clair que dans ce genre d'histoires, le bien doit l'emporter (même s'il est difficile de rivaliser dans une véritable bataille fratricide…). Il n'est donc pas surprenant que le volume puisse se résumer ainsi : « Et ils vécurent heureux pour toujours… » Bien que sans le dragon, l'album » impressionne non seulement par ses personnages et son univers, mais aussi par les illustrations d'Emiliano Tanzillo, l'artiste à qui l'on doit notre fantasy sombre, mais à la fois féerique. Avec des personnages principaux bien développés (comme en témoigne le premier volet) et les différents mondes qu'ils découvrent.Ce deuxième tome du « Chevalier au Dragon » est une excellente bande dessinée pour jeunes adultes basée sur la légende arthurienne, agrémentée de nouvelles idées. Pour ceux qui exigent de la fantasy plus que l'intrigue et la précision graphique.Date de sortie : 29 Août 2025Editions : Dargaud