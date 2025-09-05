Sérénade pour une pluie de larmes tome 1

Sérénade pour une pluie de larmes (Namida Ame to Serenade) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu treize tomes à ce jour aux éditions Kodansha. Un jour, Hina Katagiri, une lycéenne pleine d'énergie, se retrouve soudainement en 1907. La première personne qu'elle rencontre est un homme triste du nom de Takaaki Honga. Qui est donc ce Hongo-sama ? Alors que le destin s'enchaîne, comment leur histoire d'amour va-t-elle évoluer ? Au-delà du temps, deux personnes se rencontrent. Un destin.Un jour, Hina, une lycéenne des temps modernes, se retrouve soudainement en 1907 et rencontre une fille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Elle s'appelle Hinako, fille d'un comte. Hinako a un fiancé, Takaaki, arrangé par ses parents, mais elle a aussi un autre amour. À cause de cette situation, lorsque Hina et Hinako jouent à Torikaebaya, leurs trois amours commencent à se manquer, ce qui donne naissance à une histoire déchirante ! ?Puisqu'il s'agit d'une histoire de voyage dans le temps, la question de savoir si Hina pourra revenir au présent est constamment présente, les conditions et les mystères de ce voyage étant disséminés tout au long du récit. On se demande également quand Takaaki découvrira l'existence de Torikaebaya et ce qu'il fera lorsque cela se produira. « Sérénade pour une pluie de larmes » de Haruka Kawachi est la dernière romance des éditions Kana. Haruka Kawachi est une autrice connue pour sa série « Les fleurs du passé » publiée chez Naban et « Le ballet des coeurs » (ou « Musashino Rondo » en japonais) à paraître également chez Naban. Avec « Sérénade pour une pluie de larmes », l'auteure nous offre une série de romance teintée de fantastique avec un voyage temporel ! La jeune Hina se retrouve propulsée en 1907 dans une époque bien différente de la sienne ! L'ère Meiji est très bien représentée que ce soit par les costumes, les décors, les expressions des personnages et leurs mœurs. Entre rêves étranges, fantômes du passé et sentiments contrariés, les destins de Takaaki, Hinako et Hina s'entremêlent. Ce premier tome est passionnant, nous présentant des personnages attachants, une époque fascinante, un mystérieux voyage temporel, le tout servi par un dessin délicat ! A découvrir d'urgence !L'héroïne est soudainement transportée dans le temps, à l'ère Meiji, où elle rencontre une fille qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Le bel homme mélancolique de la couverture est son fiancé. L'histoire n'est pas encore dévoilée, mais dès le premier tome, nous avons été captivés par l'atmosphère rétro et donne bon espoir pour la suite.Date de parution : 05 Septembre 2025Editions : Kana