Le roman original d'Agatha Christie, Mort sur le Nil, se déroule dans les années 30. Le jeu vidéo nous transporte dans les années 70, et son esthétique et sa présentation ont été entièrement adaptées à cette décennie. Des lieux comme les discothèques à la musique, en passant par les couleurs, l'esthétique des vêtements, des meubles, des maisons et des voitures, sans oublier, bien sûr, le second personnage introduit dans le jeu. Comme dans Orient Express, dans Mort sur le Nil, l'éditeur place un second personnage qui travaille en parallèle sur son propre mystère jusqu'à ce que leurs chemins croisent celui de Poirot. Cette fois, nous avons la détective privée Jane Royce, une Afro-Britannique (stéréotypique de l'époque, dirions-nous), qui tente de résoudre le meurtre de son amie et collègue. Son enquête la mène de Londres à Majorque, New York, pour finalement se terminer en Égypte. L'histoire de Poirot suit celle du roman original, avec plusieurs des mêmes protagonistes et noms, tout en y apportant sa touche personnelle, des changements et des nouveautés. Nous avons vraiment aimé l'histoire d'Agatha Christie – Mort sur le Nil, tandis que la solution séquentielle de deux mystères parallèles par deux protagonistes différents fonctionne très bien et comment tout cela sera connecté en cours de route, laissant le joueur avec anticipation pour la solution finale du mystère. La présentation du titre est très agréable, on se croirait vraiment dans les années 70. La musique, les menus, les couleurs et le design sont très réussis et le rendent remarquable. Sur le plan technique et graphique, nous stagnons, tout comme dans l'épisode précédent (Orient Express). Nos graphismes sont démodés, inélégants et démodés, rappelant les générations précédentes et nuisant indéniablement à la dimension artistique du titre. Il est temps pour le studio d'aller de l'avant et de s'améliorer sur le plan technique. Deux jeux avec des graphismes Unity basiques suffisent, ce qui est dommage car il s'agit de très bons jeux. La conception des niveaux est également soignée, sans pour autant se démoder en termes de qualité ou d'originalité. Cependant, certains environnements magnifiques apportent la touche de mystère ou d'exotisme nécessaire, malgré leurs graphismes bruts. Nous avons apprécié la musique : elle joue différents morceaux de l'époque selon l'occasion et s'accorde parfaitement avec l'esthétique du titre. Au niveau des voix off, nous sommes également à un bon niveau, avec des voix et des performances qui vont de niveaux tolérables à très bons, comme celui des protagonistes jumeaux.Concernant le gameplay, le jeu propose des dialogues avec des PNJ, diverses énigmes et casse-têtes, le tout combiné à divers mini-jeux dans la « carte mentale », où l'on résout les mystères à partir des preuves recueillies. Le travail du détective est agréable, surtout pour les fans du genre, et l'ajout d'un second personnage apporte une touche de nouveauté par son tempérament et la diversité de ses énigmes. Les commandes sont un peu complexes au début, et nous aurions voulu quelques minutes pour comprendre le fonctionnement de certaines énigmes et la création de la chronologie finale, mais elles sont faciles à résoudre. Les énigmes évoluent sur différents niveaux et types, certaines excellentes, d'autres tout simplement superflues, ce qui accroît le temps de jeu. Un jukebox ne fonctionne pas s'il faut résoudre des énigmes de tous côtés, tandis que certaines deviennent fastidieuses, voire agaçantes, avec leurs casse-têtes. Nous avons également apprécié les dénouements, sous forme de mini-jeux, qui sont logiques et ne nécessitent jamais de saut. Certaines énigmes sont correctes, elles vont un peu trop loin dans l'abstraction et pourrait nécessiter de suivre un guide, mais dans l'ensemble le jeu évolue sur des chemins familiers pour les fans du genre. Globalement, Agatha Christie – Mort sur le Nil s'inscrit fidèlement dans la lignée du Crime de l'Orient-Express, pour le meilleur comme pour le pire. Il propose un mystère classique mais renouvelé qui captive le joueur, des environnements variés et des énigmes variées, une logique solide pour résoudre les mystères et un magnifique décor des années 70. En revanche, sa technique dépassée lui porte un grand préjudice, certaines énigmes échappant à la lecture, gâchant ainsi notre rythme. Cependant, ses atouts résident également dans son prix raisonnable pour un titre AA : 39,99 € en version numérique et moins de 50 € en magasin, où l'on trouve l'édition Deluxe, incluant des goodies, un atout auquel Microids est habitué sur cette génération et qui est bien fait. Agatha Christie – Mort sur le Nil est donc une aventure que l'on recommande à tous pour le plaisir, sans toutefois innover ni faire progresser le genre, même si ce n'est pas indispensable.[VERDICT]Agatha Christie - Mort sur le Nil propose un mystère classique mais remis au goût du jour qui maintient le joueur engagé, de la variété dans les environnements et toutes sortes d'énigmes, une logique solide dans la résolution des mystères et un magnifique décor se déroulant dans les années 70. En revanche, son secteur technique dépassé lui rend un mauvais service, tandis que certaines énigmes deviennent incontrôlables, gâchant ainsi notre rythme.