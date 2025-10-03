Ghost of Yotei présente une nouvelle protagoniste nommée Atsu , une guerrière connue sous le nom d'Onryo , terme désignant un esprit vengeur dans le folklore japonais. Le jeu se déroule dans le Japon féodal de 1603, environ 300 ans après les événements de Ghost of Tsushima. Cependant, Atsu n'a aucun lien avec Jin Sakai du jeu précédent. Autrefois, Atsu vivait heureuse quelque part dans la région d'Ezo avec son jeune frère et ses parents. Un jour, alors que son jeune frère jouait, ils trouvèrent un homme d'âge mûr et le recueillirent chez eux. Contre toute attente, cet homme était le Seigneur Saito , membre du groupe criminel Yotei Six, qui entretenait une sombre histoire avec le père d'Atsu. Outre le Seigneur Saito, il y avait cinq autres membres cruels surnommés le Serpent, l'Oni, le Kitsune, l'Araignée et le Dragon . Pour faire court, les six membres des Yotei Six se sont rendus chez Atsu et ont impitoyablement massacré sa famille et détruit sa maison. Heureusement, Atsu a survécu à l'attaque. Cependant, cet incident lui a certainement causé des souffrances pour le restant de ses jours. Elle s'est entraînée dur pour se venger des Yotei Six. Ghost of Yotei est le deuxième jeu de la franchise « Ghost » de Sucker Punch Productions. Malgré un titre similaire, Ghost of Yotei n'est pas une suite de Ghost of Tsushima, car il n'a aucun lien direct avec le jeu en termes d'univers, d'histoire ou de personnages. En résumé, Ghost of Yotei s'inscrit dans le même genre que Ghost of Tsushima : un jeu d'action-aventure en monde ouvert. Vous incarnez Atsu , une Ronin en quête de vengeance pour sa famille, massacrée par un groupe de personnages masqués connus sous le nom des Yotei Six . Le nom d'Atsu se répand dans tout le pays d'Ezo, et elle est surnommée Onryo (esprit vengeur). Atsu finit par devenir une fugitive publique, et sa tête est mise à prix.Ghost of Yotei adopte toujours le style d'exploration de Ghost of Tsushima. Vous explorerez une nouvelle région appelée Ezo, aujourd'hui Hokkaido. Vous pourrez toujours explorer le monde à l'aide d'indices tels que la direction du vent, des animaux comme des renards ou des oiseaux, des planches de bois ou des rumeurs locales. Les éléments de plateforme comme l'escalade de falaises et le balancement de grappins sont toujours présents, mais ils ne sont pas aussi améliorés qu'avant. Nous avons trouvé que le jeu de plateforme n'était pas aussi flexible que dans Assassin's Creed Shadows, car Atsu ne peut pas escalader toutes les surfaces verticales, ce qui limite encore l'espace d'escalade. Vous pouvez jouer la quête principale en continu, sans interruption, ou opter pour des missions secondaires, toutes réalisables de manière non linéaire. Cependant, les missions elles-mêmes sont divisées en catégories spécifiques : la quête principale pour retrouver les Six Yotei , puis des missions secondaires comme la traque des fugitifs, l'apprentissage de nouvelles armes avec Sensei, la destruction de bases ennemies, l'immersion dans des sources chaudes ou simplement la prière à un autel. Ces icônes de mission ne sont pas affichées directement sur la carte. Vous devrez trouver ou acheter les informations, puis recevoir un fragment de carte indiquant l'emplacement de la mission. Il est intéressant de noter qu'un mini-jeu vous demande d'associer le fragment trouvé à la carte que vous possédez déjà. Une fois le fragment correspondant, l'icône apparaîtra sur votre carte. Ce jeu supprime le système d'expérience de son prédécesseur, qui consistait généralement à gagner de l'expérience en combat ou en missions secondaires. Pour apprendre de nouvelles compétences, vous devez rechercher les autels disséminés dans les plaines d'Edo, prier devant eux, puis améliorer les compétences d'Atsu selon vos préférences. Ce changement vous motivera davantage à explorer, car les récompenses amélioreront les attributs d'Atsu. En pleine nature, vous pouvez installer un campement pour vous reposer temporairement. Atsu peut s'adonner à diverses activités, comme cuisiner des plats qui lui confèrent des bonus, jouer du shamisen (un instrument japonais traditionnel à trois cordes pincées semblable à une guitare) ou dormir pour retrouver son endurance. En camping, des PNJ s'approchent parfois d'Atsu pour discuter ou lui proposer leurs marchandises. Cependant, soyez toujours prudent avant d'installer votre campement, car des ennemis peuvent s'approcher de vous et vous provoquer en combat. Ah oui, certaines zones, comme la maison d'Atsu, disposent d'une fonctionnalité spéciale permettant de faire des sauts dans le temps fluides . En maintenant le pavé tactile enfoncé, vous passerez du présent au passé, ou inversement, sans écran de chargement. Cette fonctionnalité vise clairement à mettre en valeur la capacité du SSD de la PS5 à restituer deux mondes différents presque instantanément, à l'instar de ce qui a été implémenté dans Ratchet & Clank: Rift Apart .Atsu est équipée de deux barres situées en bas à gauche de l'écran : la barre de santé et la barre d'esprit . La barre de santé indique la santé du personnage ; si elle est complètement épuisée, elle chute. La barre d'esprit fonctionne comme les jeux de rôle, où elle est utilisée pour diverses techniques comme les soins, les attaques spéciales , etc. La barre d'esprit se remplit en éliminant des adversaires, en effectuant des parades, en utilisant des objets ou en dormant au camp. Les deux barres peuvent être augmentées en se baignant dans des sources chaudes ou en terminant des mini-jeux de coupe de bambou. Bien qu'elle ne soit ni un samouraï ni un ninja, Atsu dispose de deux options de combat : le combat frontal ou la furtivité. Les mécanismes de combat sont similaires à ceux de Tsushima, Atsu pouvant lancer des attaques légères et puissantes, esquiver, bloquer et parer . Plus récemment, Atsu sera souvent assistée par un loup qu'elle a déjà aidé. L'apparence du loup dépend de la proximité de son repaire. Au début, le loup apparaît aléatoirement, mais à mesure que vous améliorez les compétences d'Atsu et du loup, ils peuvent être invoqués sous certaines conditions, comme l'activation de Hurlement d'Onryo ou le lancer d'une arme. Les anciennes fonctionnalités comme « Stand Off » sont toujours disponibles. « Stand Off » vous permet de défier ouvertement vos ennemis en duel tout en préparant votre posture avant de les frapper d'un seul coup. Vous pouvez activer cette fonctionnalité en appuyant sur L1 lorsque vous entrez en territoire ennemi. Vous devez maintenir la touche triangle enfoncée en attendant le bon moment pour dégainer votre épée. Cependant, soyez prudent, car les ennemis peuvent également feinter ou simuler des mouvements pour vous attirer. Si vous vous trompez, votre barre de vie pourrait se vider et Atsu pourrait mourir. Il est intéressant de noter que la fonctionnalité Stand-off bénéficie désormais d'un nouvel ajout : s'il y a des loups qui errent près de vous ou lorsque vous portez un partenaire, ils participeront à cette session Stand-Off, afin que vous puissiez tuer plus d'ennemis dans un duel.Dites adieu à la mécanique de posture un peu complexe : Atsu dispose désormais d'une nouvelle mécanique permettant de changer d'arme de mêlée en combat. Cinq armes sont disponibles : Katana, Double Katana, Yari (lance), Kusari-gama et Odachi (épée longue). Pour changer d'arme, maintenez R2 et l'une des touches d'action associées à chaque type d'arme. Chaque type d'arme présente des avantages par rapport à l'autre utilisé par l'ennemi. Par exemple, si un ennemi utilise une arme longue comme une lance, utilisez un double katana pour parer et briser sa défense. De même, si un ennemi utilise un kusari-gama ou une faucille, anticipez avec un yari pour qu'Atsu puisse le contrer. Cet avantage d'arme s'applique également à Atsu ; veillez donc à ne pas laisser votre ennemi attaquer avec une arme supérieure à la vôtre. De plus, une nouvelle mécanique appelée « Désarmement » a été ajoutée, permettant à votre ennemi et à vous-même de lâcher vos armes lors de certaines attaques. Si vous voyez un éclair jaune sur un ennemi, c'est le signe qu'il est sur le point de vous désarmer. Si vous êtes touché par cet éclair, votre arme tombera au sol, vous obligeant à la ramasser pour l'utiliser. C'est une situation très dangereuse, car Atsu est extrêmement vulnérable lorsqu'il est désarmé. Ah oui, pendant les combats, il vous arrivera de ramasser des armes ennemies tombées ou couchées, comme des épées, des lances, etc., et de les leur lancer. Ces armes de jet sont souvent efficaces, même lors des combats de boss. Outre ses armes de mêlée, Atsu est également équipée d'armes à distance et de jet. Il est toujours possible de tirer des flèches à l'arc à distance, mais il faut viser avec précision pour atteindre sa cible. Les armes de jet comme les bombes incendiaires et fumigènes sont également très utiles face à un grand nombre d'ennemis. Il existe également un sac de sable permettant de masquer la vue de l'ennemi pendant le combat. Ce jeu propose non seulement des combats frontaux, mais aussi la possibilité de jouer en mode furtif. Atsu peut assassiner un ennemi sans méfiance avec son épée en appuyant sur la touche Triangle. Pour une furtivité efficace, vous devrez généralement vous cacher dans les hautes herbes, derrière les murs ou tout autre objet susceptible de masquer la présence d'Atsu. Au début du jeu, vous ne pouvez éliminer qu'un seul ennemi standard à la fois. En progressant, vous pourrez éliminer plusieurs ennemis en mode furtif, voire même éliminer des ennemis plus imposants. À la fin d'une bataille, une fonctionnalité supplémentaire ajoute au rythme immersif du combat : l'interrogatoire. Durant cet interrogatoire, Atsu aura généralement le choix entre plusieurs questions ou sujets à poser au dernier ennemi mourant. Les réponses de ces ennemis influenceront votre progression, notamment le déblocage de nouvelles zones, de nouvelles missions et d'autres options. Malheureusement, il est impossible de les tuer ou de les libérer, car Atsu les libère généralement pour s'échapper. Cependant, pouvoir les éliminer aurait été bien plus satisfaisant.Vous pensez que Ghost of Tsushima offre le plus bel univers du jeu vidéo ? Oubliez cet argument, car tout changera une fois que vous aurez découvert le monde de Ghost of Yotei. Le monde présenté dans ce jeu est peut-être à peu près de la même taille que Ghost of Tsushima, mais les panoramas sont bien plus riches et complexes. Les graphismes du jeu sont dominés par le jaune, la couleur emblématique d'Atsu. Vous y découvrirez souvent de vastes étendues de prairies et de parterres fleuris, des montagnes enneigées et tumultueuses, des falaises abruptes à escalader, des rivières aux eaux cristallines, de majestueuses maisons et châteaux traditionnels, de magnifiques plages de sable fin et bien d'autres panoramas époustouflants. De plus, les changements d'heure et de météo contribuent à l'immersion du jeu. Nous sommes vraiment à court de mots pour décrire la beauté visuelle du jeu. Le mode filtre noir et blanc, le mode Kurosawa, est toujours présent dans ce jeu. Il est intéressant de noter que deux nouveaux modes sont disponibles : le mode Miike et le mode Watanabe . L'activation du mode Miike permet d'obtenir un angle de caméra plus rapproché et plus brutal, avec davantage d'éclaboussures de sang et de boue, comme dans les œuvres de Takashi Miike. Le mode Watanabe apportera une nouvelle dimension au jeu, la musique étant remplacée par une bande-son hip-hop lo-fi à la Samurai Champloo. Et, comme le veut la tradition des jeux propriétaires de Sony, le développeur inclut également un mode Photo avec une variété d'effets visuels exceptionnels pour ceux qui aiment immortaliser leurs meilleurs moments de jeu. Situé au pays des cerisiers en fleurs d'antan, les accords de la musique typique des samouraïs japonais accompagneront assurément le voyage d'Atsu tout au long de son aventure. La musique alterne intensément entre les aventures et les combats, créant une puissante atmosphère féodale. Les effets sonores de chaque coup d'arme sont incroyablement satisfaisants et un vrai régal pour les oreilles. Il en va de même pour les explosions de bombes et autres explosifs. Tout résonne comme un tonnerre. Sans parler de la magnifique musique, souvent tirée du shamisen, dont Atsu joue, qui apaise véritablement l'âme. Fidèle à la tradition des jeux précédents, Sucker Punch propose plusieurs options de doublage : français et, bien sûr, japonais, pour une sensation plus authentique. Les deux voix ont été soigneusement travaillées pour une qualité optimale. Malgré les enjeux réels, nous trouvons Erika Ishii excellente dans son rôle, transmettant avec brio chaque émotion ressentie par Atsu. On ressent sa colère envers les Yotei Six pour avoir détruit sa famille, sa chaleur envers son entourage et sa dépression lorsqu'il perd les indices qui lui permettent de traquer ses ennemis.En tant que développeur propriétaire des PlayStation Studios, Sucker Punch Productions propose de nombreux gadgets et mini-jeux pour diversifier le gameplay. Cette session met également en avant les capacités de la manette DualSense. Presque toutes les activités annexes d'Atsu incluent des gadgets interactifs, comme jouer de la musique avec un shamisen , forger des armes, faire un feu de camp, écrire des kanjis, cuisiner, et bien plus encore. La première fois que vous découvrirez ce gadget, vous le trouverez peut-être incroyablement captivant et immersif. Mais après y avoir joué à maintes reprises, vous aurez envie de le terminer rapidement. Heureusement, les développeurs proposent une option permettant de sauter cette session, vous évitant ainsi d'avoir à terminer le mini-jeu manuellement. En plus des activités annexes, le développeur propose également un mini-jeu à prix, le « lancer de pièces », avec ses propres mécanismes et règles. Des pièces sont disposées sur la table. Ensuite, vous et votre adversaire lancez tour à tour la pièce choisie pour en toucher une autre. Pour gagner, vous devez lancer une pièce pour en toucher une autre. En cas de succès, vous continuerez à lancer jusqu'à la victoire. Cependant, si vous lancez plus d'une pièce, vous perdez des points et devez échanger votre tour avec votre adversaire. Si des pièces tombent de la table, votre adversaire marque un point et vous perdez votre tour. Il est intéressant de noter que ce mini-jeu dépend fortement de la force avec laquelle vous appuyez sur la touche R2. Si vous appuyez trop fort, les pièces glisseront et rebondiront. Il faut donc les lancer avec émotion pour gagner.Ghost of Yotei est-il simplement un skin différent de Ghost of Tsushima ? Bien sûr que non, Sucker Punch a travaillé dur pour apporter de nombreuses améliorations qui rendent l'expérience de jeu bien plus riche que dans le jeu précédent. Ce jeu possède de nombreux charmes uniques qui vous émerveilleront tout au long du jeu. En termes d'univers, ce jeu propose un nouveau lieu rafraîchissant. Ezo , désormais connu sous le nom d'Hokkaido, offre des paysages d'une beauté à couper le souffle. Chaque terrain traversé est époustouflant. Cela booste sans aucun doute votre humeur de joueur et vous motive à explorer chaque recoin du monde. Côté narration, Atsu nous livre une histoire de vengeance, mue par une quête de justice pour sa famille, assassinée par les autorités. Cette histoire est plus personnelle et profonde, comme on en trouve souvent dans la vie réelle. Nous nous sommes sentis plus proches de l'histoire d'Atsu que de celle de Jin Sakai. Côté gameplay, vous avez véritablement carte blanche pour explorer le monde dès le début. Bien que certaines zones restent restreintes par l'histoire, nous avons trouvé l'exploration bien plus captivante. La fonction de voyage rapide quasi instantanée rend les déplacements plus efficaces, car vous devrez souvent faire des allers-retours entre des lieux déjà visités pour accomplir des quêtes. Côté présentation, le jeu a également bénéficié d'améliorations significatives. Les graphismes sont nettement supérieurs à ceux de Tsushima. Les performances sont remarquablement stables dans un large éventail de situations, offrant une expérience de jeu beaucoup plus fluide. Grâce à la technologie audio Tempest 3D, le jeu offre un son immersif dans toutes les directions. Si vous êtes fan de Samurai, Stealth ou Ghost of Tsushima , c'est un jeu incontournable.Ghost of Yotei est un jeu d'action-aventure épique, addictif et captivant en monde ouvert. Plus qu'une simple version « reskinnée » de Ghost of Tsushima, il enrichit l'expérience de jeu en optimisant les capacités de la DualSense. De plus, l'histoire d'Atsu est présentée de manière plus personnelle, la rendant plus profonde et plus émouvante. Pour jouer à ce jeu, il n'est pas nécessaire d'avoir déjà joué à Ghost of Tsushima . Il propose de nouveaux personnages, une nouvelle histoire, un nouveau monde, un nouvel environnement, de nouvelles armes, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux mini-jeux, de nouveaux graphismes et une nouvelle musique, dont vous pourrez profiter seul. Cependant, avoir déjà joué à Ghost of Tsushima présente un avantage : vous pourrez vous adapter plus facilement aux mécaniques du jeu.