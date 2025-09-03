Tower Dungeon tome 2

Tower Dungeon est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu cinq tomes à ce jour aux éditions Kodansha. Un sorcier maléfique tue le roi et s'empare de son corps, enlève la princesse et l'emmène dans la légendaire Tour du Dragon. La Garde royale est repoussée dans sa tentative de la secourir. Pour remplacer les blessés, un jeune ouvrier agricole nommé Yuva est appelé sous les drapeaux. Avec pour seul bouclier un couvercle de marmite et un dos robuste pour transporter des provisions, Yuva rejoint les soldats dans une quête périlleuse pour escalader la tour et sauver la princesse. Mais la Tour du Dragon abrite des horreurs indicibles. L'histoire de ce manga tourne autour de Yuva, un jeune homme d'origine modeste qui, après avoir fait preuve d'une force immense et d'un courage inébranlable, est promu au sein de la prestigieuse Garde Royale. Actuellement, Yuva est accompagné d'Eriquo, l'un des archers les plus talentueux du royaume. Affable et loyal, Eriquo se distingue non seulement par son habileté à l'arc, mais aussi par ses liens avec d'autres personnages clés de l'histoire. Il partage sa classe avec Lilisen, une sorcière spécialisée dans la magie du feu, dont la personnalité et les compétences font d'elle l'une des figures les plus charismatiques et appréciées des lecteurs. Et puisque nous parlons de feu, parlons de la princesse Ignelia, une puissante dragon-morphe et héritière légitime du trône. Son enlèvement marque le tournant de l'intrigue : le responsable est le redoutable Nécromancien, qui a non seulement assassiné le roi, mais a également emprisonné Ignelia dans la légendaire Tour du Dragon.Les efforts de Yuva lui permettent de vaincre le Chymphophorus au 50e étage de la tour et d'obtenir un orbe mystérieux. Cependant, il est impuissant face au dragon du 80e étage. La Garde Royale reçoit l'ordre de retourner dans son pays natal, ne laissant que Yuva, Eriquo et Lilisen pour poursuivre leur quête de conquête de la tour. Parviendront-ils à conquérir la tour avec seulement trois personnes . Ce trio découvre deux gardes géants qui gardent l'escalier à mi-hauteur, qui n'étaient pas là auparavant. Lilisen insiste pour forcer le passage. Cependant, Eriquo décide de faire un détour. Des chiffres sont gravés sur des piliers disséminés dans la tour, indiquant le numéro de l'étage. Yuva et son équipe se trouvent actuellement au 14e étage, et Eriquo explore attentivement tout en créant une carte. Au cours de leur exploration, Lilisen trouve un collier brisé et y insère l'orbe que Yuva a obtenu après avoir vaincu le monstre plus tôt. La nature de cet orbe reste un mystère, mais comme le Nécromancien était prêt à l'échanger contre la princesse Ignelia, il est probable qu'il possède un pouvoir spécial. Yuva et ses amis cherchèrent le même étage pendant près d'une journée, mais ne trouvèrent aucun escalier menant à l'étage. La carte d'Eriquo était totalement inutile, car ils revenaient sans cesse aux mêmes endroits et se perdirent. Ils manquèrent également d'eau. Ils errèrent tous les trois, titubant jusqu'à ce que Yuva glisse et tombe à l'étage inférieur. Là, ils trouvèrent un escalier menant à l'étage supérieur et un cours d'eau. Cependant, un monstre géant rôdait dans le cours d'eau. Eriquo suggéra d'attendre de voir ce qui se passait, mais Lilisen, impatiente, vainquit le monstre par la force et la magie. Après avoir récupéré de l'eau, Yuva et ses amis atteignirent le 15e étage et se reposèrent pour permettre à Lilisen de récupérer ses pouvoirs magiques. Lilisen se réveilla et trouva un monstre humanoïde accroché au plafond. Le monstre vola les affaires de Yuva et de ses amis et s'échappa. Yuva et ses amis poursuivirent le monstre et découvrirent un trou qui semblait avoir été creusé dans le mur de la tour. Le trou traverse le mur et mène aux étages supérieurs de la tour. Eriko est ravi de le découvrir, car il pourrait servir de voie de fuite. Yuva et ses amis pénètrent dans le trou et découvrent l'antre du monstre. Ce monstre humanoïde est l'un des habitants de la tour, l'Homme Déchu ; il n'était pas hostile ; il voulait seulement le sel que Yuva et ses amis possédaient. L'Homme Déchu s'excuse et rend leurs affaires. Yuva et ses amis partagent leur sel avec l'Homme Déchu, qui leur offre ensuite un trésor en remerciement. Un enfant de l'Homme Déchu montre également à Yuva et ses amis un escalier en colimaçon censé relier le rez-de-chaussée de la tour au 80e étage. Eriko est ravi d'avoir découvert un raccourci qui les mènera directement au 80e étage et décide de retourner à la forteresse ...Si le tome 1 servait de prologue, le tome 2 marqua le véritable début de l'aventure de Yuva. Malgré la composition hétéroclite du trio de personnages, les rôles sont clairement définis. Bien que leur capitaine, Eriquo, soit peu fiable et que Lilisen soit imprudente, ils semblent promis à une puissante alliance une fois développés. Parmi les autres points forts, on peut citer l'allusion selon laquelle Hunapa, la sœur de Yuva, détient la clé de l'histoire, l'apparition du Marquis Kalash, qui deviendra probablement un ennemi à l'avenir, et celle de l'homme-chat Garamuna, qui jouera probablement un rôle actif d'allié. Ce deuxième volume regorge de choses passionnantes à découvrir. Fidèle à son style visuel caractéristique, Nihei se distingue par des structures complexes et minutieusement détaillées. Châteaux monumentaux, donjons sans fin, tours qui semblent défier la logique, escaliers en colimaçon, colonnes colossales, cours désolées et camps disséminés avec une précision millimétrique composent un paysage architectural qui non seulement sert de décor, mais devient presque le protagoniste de l'histoire. Cette maîtrise de la représentation spatiale n'est pas un hasard : Nihei a étudié l'architecture et travaillé pour une entreprise de construction aux États-Unis avant de se consacrer entièrement au manga, et cette expérience transparaît clairement dans chaque trait. Mais l'architecture n'est pas le seul élément qui brille dans son récit visuel. Le design des personnages et des créatures enrichit l'univers qu'il construit. Des monstres tels que le demi-dragon, le basilic, le slime et les morts-vivants, ainsi qu'une grande variété de guerriers et de guildes, s'intègrent harmonieusement pour donner vie à un monde aussi sombre que fascinant. Dans l'ensemble, Tsutomu Nihei réaffirme une fois de plus son extraordinaire capacité à construire des univers narratifs complexes et visuellement saisissants. D'une colonne en ruine à une dynastie rongée par le pouvoir, tout est soigneusement intégré dans un mécanisme narratif fonctionnant avec la précision d'une montre suisse et largement soutenu, comme nous l'avons mentionné, par le visuel. Dans la plupart des cas, la puissance des images éclipse complètement le texte , sans que cela n'implique une perte de profondeur du récit.Voici le deuxième tome de l'histoire du puissant villageois Yuva, qui traverse la Tour du Dragon pour sauver la princesse Ignelia, kidnappée par un nécromancien. À l'intérieur de la tour, il rencontre diverses créatures et habitants, ainsi que le « Comte » de la Métamorphose du Dragon, capable de se transformer en dragon. L'intrigue est si captivante qu'il est difficile de prédire la suite. Attendons la sortie du prochain tome.Date de parution : 03 Septembre 2025Editions : Glenat Manga