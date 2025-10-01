Tales from Candleforth

Sarah hÃ©ritera des secrets magiques de sa grand-mÃ¨re Dorothy, mais la jeune femme dÃ©cide qu'il est important de guÃ©rir son aÃ¯eule. Cela l'amÃ¨ne Ã trouver les ingrÃ©dients qui peuvent sauver Dorothy lors d'un voyage particulier. Son histoire et le parcours des deux femmes restent inexplorÃ©s, et l'importance est accordÃ©e Ã d'autres dÃ©tails plus abstraits, donc au final on s'en tiendra Ã sa proposition jouable. Ce voyage de quÃªte consiste Ã rÃ©soudre des Ã©nigmes dans une sÃ©rie de piÃ¨ces, dont certaines sont reliÃ©es les unes aux autres grÃ¢ce Ã l'utilisation d'objets. C'est quelque chose de similaire aux diffÃ©rentes salles d'une Escape Room, dans des environnements prÃ©sentÃ©s Ã la premiÃ¨re personne dans lesquels nous pouvons interagir avec certains d'entre eux, utiliser deux inventaires (un de notes et un d'objets) et rÃ©soudre des Ã©nigmes, des sÃ©quences, ordonner, placer des objets et autres, dont certains nÃ©cessitent une trop grande prÃ©cision pour trouver la solution (et finalement cela provoque un peu d'essais et d'erreurs). Le principe est intÃ©ressant, mais certains problÃ¨mes Ã©mergent au final, notamment dans sa prÃ©sentation (ils peuvent donc Ãªtre facilement rÃ©solus). La police du menu est trop petite, et en gÃ©nÃ©ral son interface montre qu'elle est faite pour PC (et donc en mode portable elle fonctionne mieux). De plus, certaines Ã©nigmes sont difficiles Ã rÃ©soudre non pas Ã cause de leur difficultÃ© en tant que telle, mais Ã cause de leur prÃ©sentation, comme celle musicale oÃ¹ il faut suivre une sÃ©quence de couleurs, et les notes ont des tonalitÃ©s trÃ¨s similaires.Cependant, sa prÃ©sentation artistique est merveilleuse, avec cette touche d'illustration de conte de fÃ©es partout, avec un bon jeu de lumiÃ¨re et de couleur pour donner cette touche sombre mais pas trop Ã l'ensemble du dÃ©cor. Il existe une grande variÃ©tÃ© de dÃ©cors, comme les forÃªts ou l'intÃ©rieur d'une pharmacie, et chacun d'eux a son propre style visuel. Et il en va de mÃªme pour la musique, dans laquelle l'atmosphÃ¨re de Nightmare Before Christmas est prÃ©sente Ã tout moment, avec de bonnes piÃ¨ces orchestrales et avec des moments oÃ¹ il sait utiliser les notes graves et les silences de maniÃ¨re sublime. Pour conclure Tales from Candleforth, il nous faudra environ trois heures, dont nous aurons Ã©galement besoin pour admirer sa section audiovisuelle. L'histoire n'est finalement qu'un prÃ©texte, mais sa proposition est solide et divertissante, mÃªme s'il est vrai qu'elle peut encore Ãªtre amÃ©liorÃ©e. Le fait est que si vous adorez lâ€™horreur â€“ Ã tel point que vous Ãªtes prÃªt Ã nÃ©gliger le manque de profondeur dans son dÃ©partement de gameplay, alors vous allez probablement tomber Ã©perdument amoureux de celui-ci, câ€™est sÃ»r. Si vous Ãªtes un fan inconditionnel des jeux pointer-cliquer, alors honnÃªtement, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne devriez pas profiter de l'occasion pour vous plonger dans les vers dessinÃ©s Ã la main de Tales from Candleforth. A noter que cette version physique ne propose aucun bonus supplÃ©mentaire.Si vous Ãªtes un fan de l'esthÃ©tique post-noir, alors il y a de fortes chances que vous aimiez vous plonger dans une bonne sÃ©lection de puzzles dans Tales from Candleforth. Ce n'est pas terrifiant, mais son ambiance et sa partition troublantes sont des raisons suffisantes pour s'installer et s'y tenir pendant quelques petites heures.