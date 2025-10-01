Afterdream est un jeu d'aventure d'horreur en pixel art 2D. Le jeu s'articule autour de la dualité entre réalité et rêve, nous laissant souvent perplexes quant à la réalité de ce que nous voyons et vivons. Notre héroïne est une jeune femme qui a récemment perdu son père. Leur proximité récente, combinée à son absence lors des derniers instants de son père, la hante. Le jeu commence avec la protagoniste consultant un psychiatre à qui elle décrit un rêve étrange. Un rêve qui la perturbe et lui paraît très vivant… Ainsi, tout au long du jeu, nous suivrons ce rêve, entrecoupé de conversations entre la femme et le psychiatre. Dans l'ensemble, l'histoire est bien écrite et captivante. Elle aborde le surnaturel, l'existence de l'au-delà et des fantômes, tout en intégrant des éléments de la vie réelle grâce à la relation problématique de l'héroïne avec son père. Nous verrons principalement l'impact psychologique des choix qu'elle a faits toutes ces années, ses regrets, etc. Le jeu propose un nombre respectable de dialogues, assurément bien écrits. Un bon travail a également été réalisé sur les personnages que nous rencontrerons, dont le nombre est satisfaisant et les personnalités variées. Comme nous l'avons dit, Afterdream peut être classé dans l'horreur psychologique, mais il se concentre principalement sur la première. L'aspect horreur pure n'est pas si intense, sans gore, monstres ni sursauts de peur. En revanche, l'atmosphère est intense et très réussie. Le décor onirique dégage toujours une sensation de détachement, certes hantée, mais aussi un lien indéterminé avec la réalité, et le joueur ressent un malaise sous-jacent. Cela se traduit par un contact avec le surnaturel, des environnements constamment perturbants et certaines scènes spécifiques aux teintes psychédéliques. Plus précisément, le jeu évoque un mélange de l'atmosphère freudienne de Twin Peaks et de celle des premiers Silent Hill et Resident Evil , mais sans les monstres, comme nous l'avons dit. Afterdream, à tous égards, y compris son intrigue, est une déclaration d'amour au survival horror à l'ancienne. Nous évoluons en deux dimensions dans un manoir, ouvrant des portes menant à d'autres couloirs et résolvant des énigmes simples, mais logiques et astucieuses, pour progresser. Le jeu n'est pas ouvert, mais comprend de petits niveaux qui se terminent lorsque l'histoire revient au cabinet du psychiatre. Ainsi, à tout moment, nous pouvons explorer un espace relativement restreint, ce qui facilite la résolution des énigmes.Outre les énigmes classiques impliquant la recherche et l'utilisation d'objets, le jeu propose également des énigmes avec des panneaux coulissants, des interrupteurs, des boutons, etc., que l'on retrouve dans les anciens jeux d'horreur de survie mentionnés plus haut. Un élément intéressant du jeu est la caméra dont nous disposons, qui permet de rendre visibles certains objets invisibles. À première vue, la solution peut ne pas être évidente, mais en utilisant la caméra, un objet invisible ou un message sur le mur peut apparaître, ce qui nous sera utile plus tard. C'est un mécanisme pratique, mais compte tenu du nombre et de la taille limités des environnements, il est facile de scanner tous les espaces et de trouver ces éléments invisibles relativement facilement. Bien sûr, il n'y a pas de combats, et la difficulté est globalement assez faible, ce qui permettra au jeu de s'adapter à la plupart des joueurs. Les joueurs ayant une connaissance élémentaire du genre pourront progresser sans difficulté particulière. En revanche, la satisfaction de progresser et de résoudre les énigmes est bien présente. Côté technique, le développeur a opté pour le pixel art. Les graphismes sont soignés et rappellent de très vieux jeux d'aventure comme Maniac Mansion. La palette de couleurs est assez limitée, avec des tons ternes et fades, un choix de conception qui met en valeur l'atmosphère, la morosité et le sentiment dérangeant de peur et d'insécurité que le créateur souhaite nous transmettre. Grâce à certains effets, Afterdream parvient à restituer avec brio, comme nous l'avons dit, son univers onirique, ce qui nous permet de qualifier l'approche du développeur de réussie. La musique du jeu est également de qualité. Mélodique et bien écrite, elle sonne très agréablement et s'accorde parfaitement avec les événements, qu'ils soient calmes ou dérangeants. De manière générale, elle contribue également à créer une atmosphère unique et réussie. Le dernier point que nous souhaitons souligner concernant le jeu est sa durée. C'est une expérience assez courte, qui peut être terminée en un après-midi, voire en une journée. Ce n'est pas forcément un défaut, car au final, on a l'impression d'avoir vécu une expérience complète. En revanche, il faudra être conscient du fait qu'il n'y a pas de traduction française disponible et cela pourrait être dérangeant chez de nombreux joueurs. De plus, la version physique ne propose aucun bonus.Afterdream est un petit jeu d'horreur en 2D aux graphismes pixel art. Bien qu'il soit court et que certains choix d'intrigue et de conception manquent d'originalité, il n'en demeure pas moins un titre solide qui plaira particulièrement aux amateurs d'horreur à l'ancienne.