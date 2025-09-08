ESET HOME Security : une protection consommateurs renforcée contre les escroqueries avancées

Publié le 21/10/2025 Dans Press Releases
Considérant les escroqueries comme une menace mondiale pouvant nuire à n'importe qui, n'importe où et n’importe quand, ESET offre désormais une protection renforcée contre les escroqueries, répondant aux attaques provenant de tous types de sources : les SMS, les e-mails, les appels téléphoniques, les URL, les codes QR, les fichiers malveillants, etc.
La plateforme de gestion de sécurité ESET HOME mise à niveau introduit une gestion de sécurité simplifiée, permettant aux administrateurs à domicile de protéger plus facilement leur famille. Les propriétaires de SOHO savent exactement qui et quoi est protégé, et peuvent distribuer des applis de sécurité avec une expérience consistante et simplifiée.
« En tant que fournisseur de solutions innovantes pour protéger la vie numérique, ESET surveille attentivement le paysage de menaces et développe ses solutions en conséquence », explique Viktória Ivanová, vice-présidente du segment Grand Public et IoT d’ESET. « La protection renforcée contre les arnaques, la correction des rançongiciels et les multiples améliorations apportées à la protection de la vie privée font des offres ESET grand public et SOHO des solutions robustes et tout-en-un pour les particuliers et les petites entreprises/bureaux à domicile qui désirent une sécurité fiable, impactant peu les performances et facile à utiliser. »
ESET HOME Security et ESET Small Business Security sont disponibles pour tous les principaux systèmes d'exploitation (Windows, macOS, Android et iOS) et couvrent tous les appareils domestiques intelligents. ESET Small Business Security protège aussi les serveurs Windows.
ESET HOME Security (pour Windows) - les améliorations comportent:
La Remédiation anti-rançongiciels — Initialement développée pour les grandes entreprises, la remédiation anti-rançongiciels minimise l'impact des attaques. Dès qu'une menace potentielle est identifiée par ESET Ransomware Shield, la remédiation anti-rançongiciels crée immédiatement des sauvegardes des fichiers affectés et, une fois la menace atténuée, restaure les fichiers, rétablissant ainsi l'état initial du système.
La Protection améliorée de la confidentialité — Le nouveau Moniteur de microphone détecte et alerte lors de toute tentative non autorisée d’accès au matériel du microphone sur appareils Windows.
La Sécurité renforcée du navigateur — Le nouvel Inspecteur de sécurité des sites web renforce la protection contre le phishing, les escroqueries et les sites web malveillants. Cette fonctionnalité analyse le code HTML affiché dans le navigateur et détecte les contenus malveillants non détectables au niveau du réseau et par la liste noire des URL.
Améliorations d’ESET Cyber Security (pour macOS) – nouvelles fonctionnalités et mises à jour :
Support macOS 26 Tahoe — L’utilisateur peut bénéficier d’ESET Cyber Security sur la dernière version de macOS.
Support HTTPS & HTTP/3 — Améliore la protection globale de l’utilisateur final en ligne.
Contrôle des appareils — Cette fonctionnalité surveille et gère les périphériques externes connectés au Mac. Elle protège contre les maliciels et les transferts de données non autorisés en limitant l’accès à certains types d’appareils, voire à des appareils individuels.
Ces améliorations répondent à l’évolution du paysage des menaces et accordent une attention particulière à la prévention.
ESET est convaincu de l’importance de la cyberhygiène et de l’expérience utilisateur, car une cybersécurité vraiment efficace doit être facile à mettre en place et à gérer.
Vous trouverez plus d’informations sur l’offre grand public et les formules d’abonnement ici.
Une description détaillée de l’offre SOHO est disponible ici.
À propos d’ESET
ESET® propose une cybersécurité de pointe pour prévenir les attaques avant qu’elles ne se produisent. En combinant la puissance de l’IA et l’expertise humaine, ESET anticipe les cybermenaces mondiales émergentes, connues et inconnues, sécurisant les entreprises, les infrastructures critiques et les particuliers.
Qu’il s’agisse de la protection des terminaux, du cloud ou des appareils mobiles, ses solutions et services cloud, basés sur l’IA, sont hautement efficaces et d’une utilisation facile.
La technologie ESET comprend une détection et une réponse robustes, un chiffrement ultra-sécurisé et une authentification multifacteur.
Grâce à une défense en temps réel 24 h/24 et 7 j/7 et à un support local performant, ESET assure la sécurité des utilisateurs et la continuité des activités des entreprises.
L’évolution constante du paysage numérique exige une approche progressive de la sécurité. ESET est engagée dans une recherche de pointe et une veille stratégique sur les menaces, avec le soutien de ses centres de R&D et un solide réseau de partenaires au niveau mondial.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.eset.com/be-fr
