Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Sorti en 2007 sur Wii, Super Mario Galaxy accueille une nouvelle réédition sur Nintendo Switch. Le jeu faisait partie de la collection Super Mario 3D All-Stars , une collection sortie en nombre limité et pour une durée limitée à l'occasion du 35e anniversaire de la série. Ce titre avait bénéficié d'améliorations audiovisuelles pour une meilleure qualité d'image et de son, tandis que les commandes de mouvement de la Wii avaient été transférées sur la version Switch pour une prise en charge satisfaisante en mode station d'accueil, et que l'utilisation de l'écran tactile était tout aussi performante sur un jeu portable. Bre, la Princesse Peach a de nouveau été capturée par l’ennemi juré de Mario, Bowser. Mais cette fois Bowser y a mis les formes, et Peach a été expédiée au fin fond de l’univers. C’est à vous qu’il incombe d’assurer son retour saine et sauve au Royaume Toadstool. Mario est cependant seul face aux troupes Koopa et Kamek, armé de sa baguette magique, lui assène le coup de grace. Le plombier Italien erre dans l'espace, à la dérive. Se réveillant sur une planète appelée "portail céleste", vous allez faire la connaissance d'Harmonie, qui demande son aide à Mario afin de restaurer la paix. Elle vous confira un compagnon étoile pour vous aider dans la quête. Ce compagnon équipe Mario d’un mouvement spécial, le tournoiement, qui lui permet d’interagir avec les éléments qu’il rencontrera sur les planètes durant son périple. Dès lors, le voyage à travers différentes galaxies va pouvoir commencer, et à l'instar de Mario 64 et Sunshine, il faudra récupérer un certain nombre d'étoiles avant de pouvoir accéder au niveau suivant, et enfin aller affronter Bowser. Notons d'ailleurs que des niveaux dit old school sont également intégrés, et que leur difficulté reste assez élevée. Et pour mieux vous plonger dans l'ambiance, dans ces derniers on retrouvera les thèmes musicaux des épisodes NES.Wii oblige, la jouabilité de Mario avait été considérablement été revue et utilisait à fond les commandes à mouvement. Le système de contrôle ici s'inspire clairement de celui de Super Mario Galaxy dans la version Super Mario 3D All-Stars. Le joueur peut jouer avec la console connectée au téléviseur, en utilisant les Joy-Con ou la manette Pro, un système de contrôle mixte combinant boutons et détection de mouvements. Nous pouvons garantir aux joueurs les plus sceptiques que ce système fonctionne parfaitement, offrant des mouvements précis pour explorer l'espace et cibler les attaques. Vous pouvez interagir avec l’environnement de Mario avec de simples secousses et chiquenaudes. Le pointeur du JoyCon, qui apparaît sous la forme d’une étoile bleue, est également utilisé dans le jeu. Celui-ci permet de récupérer des Fragments d'Étoile que l’on trouve à travers les galaxies et qui sont émis par les ennemis vaincus. Ceux-ci sont très utiles à Mario puisqu’ils peuvent être envoyés sur les ennemis pour les assommer ou bien être utilisés pour nourrir une étoile spéciale appelée Luma afin d’accéder à des niveaux secrets. De plus, cinquante fragments collectés rapportent également une vie. Mario dispose aussi d'une aptitude qui se nomme Tournoyer. Elle s’active en secouant la télécommande et permet d’interagir avec les éléments des planètes que vous traverser, d’assommer les ennemis et, quand elle est utilisée dans un saut, d’atteindre des endroits plus élevés. Mario, qui peut réaliser des simples, double ou triple sauts, peut aussi utiliser l’atmosphère de l’espace pour réaliser des cascades acrobatiques défiant la gravité pour atteindre ses objectifs. En outre, Mario peut également se faire expédier de planète en planète en utilisant le spécial Super Anneau Étoile, ainsi qu’utiliser l'Étoile Crampon pour se maintenir entre deux trous de gravité.Mario devra au cours de son aventure visiter de multiples galaxies. Chacune d'entre elles dispose de son propre environnement et de ses dangers spécifiques. Néanmoins, Nintendo a pensé à tout et les costumes sont plus variés que jamais. Comme dans les précédents volets, ils confèrent des aptitudes spéciales à Mario. Si vous consommez un champignon à rayures, Mario perdra sa fameuse salopette pour devenir Mario Abeille, et pourra ainsi voler pendant un petit laps de temps pour atteindre des nouveaux endroits, pour peu que vous ne preniez pas l’eau. Avec un champignon blanc, vous devenez Mario Fantôme et pouvez flotter à chaque fois que vous appuierez sur le bouton A et devenir invisible en secouant la télécommande pour traverser les murs comme s’ils n’existaient pas. Mario Arc-en-ciel remplace la fameuse étoile, et vous attribue temporairement le pouvoir d'invincibilité, tandis que le Mario de Glace permet de créer un chemin de glace permettant de déverrouiller certains passages. Mario Ressort nous fait penser à la botte de Mario Bros 3 et ajoute la possibilité de sauter plus haut, quand Mario de feu fait enfin son retour, avec le même costume que dans Mario Bros premier du nom ! De nombreuses planètes, des séquences longues à terminer, ce Mario occupera un bon moment. Certes vous pouvez boucler le jeu en une douzaine d'heures si vous foncez, mais récupérer toutes les étoiles prendra plus de temps. Qui plus est, ces étoiles ne sont plus que de trois par niveaux, et les chemins pour y accéder nous feront découvrir l'ensemble de la zone. En bref, on n'aura pas l'impression de refaire plusieurs fois le même level. A signaler qu'un mode coopération est présent. Il ne s'agit pas d'incarner Luigi, mais d'utiliser la deuxième télécommande Wii pour collecter les importants fragments d’étoile, de maintenir les ennemis à distance et même d’activer, en collaboration avec l’autre joueur, un saut spécial pour Mario.Super Mario Galaxy fut incontestablement l'un des plus beaux jeux disponibles sur Wii et dix-huit ans plus tard, on retrouvera avec une 3D très jolie qui titillera votre fibre nostalgique. Le jeu est très fluide et agréable à l'œil, et en comparant la version de Mario Galaxy à la collection Super Mario 3D All-Stars, on peut constater un travail plus sérieux de la part de Nintendo, au-delà de la simple amélioration du jeu sur Switch 2, bien plus que celle qu'un émulateur peut réaliser sur PC. Cela est probablement dû au travail supplémentaire effectué pour ajouter du contenu aux titres de la collection, notamment grâce aux options de contrôle supplémentaires, au mode Assistance qui aidera encore plus les joueurs novices en leur offrant une vie supplémentaire et la possibilité de se relever immédiatement après une chute, ainsi qu'aux nouvelles histoires que nous découvrirons dans le livre de Rosalina, dans le premier comme dans le second opus. Le jeu reste toujours très lisible à l'écran malgré le nombre d'éléments parfois assez conséquent. De plus, tous les environnements bénéficient d'une thématique particulière. Les niveaux sont par ailleurs généralement plutôt développés, surtout sur les comètes (et dans ces derniers il faut s'accrocher). La musique mélange réorchestration des principaux thèmes de Mario, mais également morceaux inédits. Du tout bon en somme tout comme les bruitages, avec les désormais traditionnels gloussements du plombier et des effets sonores toujours très utiles pour signaler le danger. Et contrairement à Zelda, l'orchestration est impeccable, même dans les aiguës.Deux ans après Super Mario Galaxy, Mario est revenu dans un épisode proche de son prédécesseur. Bon point, vous ne serez pas seul. Le dinosaure Yoshi marque son retour, pour la plus grande joie des nostalgiques. L'ouverture des cartes cède la place à des missions structurées, qui se déroulent dans différents endroits de chaque galaxie visitée par Mario, avec l'interface utilisateur générale du menu de navigation et la conception des cartes rappelant quelque chose de l'époque des titres 2D. Et si un joueur n'ayant jamais joué à ce jeu considère cette fonctionnalité comme négative, il commet probablement une grave erreur de jugement et se prive d'une excellente expérience de jeu. Chaque galaxie visitée est non seulement exceptionnellement conçue et structurée, mais elle réserve également de nombreuses surprises, selon le nombre de missions qu'il entreprendra à chaque fois. Les paysages changent, de nouveaux défis et ennemis surgissent de nulle part, de nouveaux chemins apparaissent pour mener le joueur au but… et la liste est interminable. N'oublions pas non plus l'ajout de Yoshi comme personnage montable dans certains niveaux, permettant au joueur de rester assuré que sa présence est non seulement fonctionnelle, mais indispensable pendant la navigation, avec des bonus et des défis supplémentaires.Si le premier Super Mario Galaxy a posé les bases solides d'une excellente expérience de plateforme, Super Mario Galaxy 2 continue, quinze ans plus tard, d'offrir des performances exceptionnelles en termes de design, de défi et de divertissement. Globalement, Super Mario Galaxy 2 est le titre qui mérite vraiment d'être acheté en pack et constitue une raison tout aussi importante de l'acheter seul plutôt que de choisir le pack comprenant les deux jeux. On découvrira également Mario nuage, utile pour atteindre des sommets, ou bien encore le Mario rocher qui permet de rouler efficacement sur les ennemis. Yoshi n'est pas en reste car il pourra mettre le turbo et devenir plus rapide qu'une formule 1, tandis que gonflé, le dinosaure pourra efficacement défier la gravité. L'utilisation du Joy-Con dans les galaxies où Yoshi est requis facilite encore plus la navigation dans les niveaux, tout comme le contrôle de la langue à la souris. Il suffit de maintenir une distance raisonnable entre la manette et la console, et le plaisir en famille est garanti. Les possesseurs de Switch 2 peuvent également profiter du jeu dans une résolution bien supérieure, prenant en charge la sortie maximale sur un téléviseur 4K compatible, tandis que le jeu portable prend en charge la résolution Full HD. L'opportunité de nouveaux ajouts est-elle manquée ? Absolument. Bien sûr, il ne s'agirait alors pas de remasters, mais de remakes. Nintendo a évidemment choisi la voie la plus simple. Il exploite le fait que le style visuel familier, avec ses graphismes vibrants et cartoonesques et ses modèles 3D, est résistant au passage du temps, et les deux jeux restent magnifiques aujourd'hui et pour longtemps. La résolution supérieure est la poudre d'or que Nintendo leur apporte pour les rendre encore plus beaux et plus « adaptés » aux écrans modernes.Si vous êtes prêts à revivre ces aventures en profitant d'images plus nettes et de toutes les nouveautés qu'elles offrent, Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2 sont les titres idéaux pour des sessions de jeu en solo ou en famille. Ces deux titres comptent parmi les meilleures recommandations de jeux de plateforme 3D. Et si vous faites partie de ces joueurs qui n'ont pas eu la chance de les découvrir à l'époque, cette aventure est le cadeau que vous devez à votre jeune moi. Même s'il s'agit d'une remasterisation. Après tout, toutes les étoiles ne brillent pas dans le ciel. Mais cela ne les empêche pas d'être des étoiles…