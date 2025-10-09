Astro Royale tome 1

Astro Royale (Negai no Astro) est une série en six tomes publiée au Japon aux éditions Shueisha. La famille Yotsurugi, autrefois un syndicat du crime, s'est transformée en une organisation populaire. Leur chef, Kongo Yotsurugi, s'est montré généreux et a adopté plusieurs enfants, dont certains de ses rivaux. Cependant, son seul fils, Hibari, n'a jamais osé se prononcer ouvertement lorsqu'il a fallu nommer un successeur en raison de la santé déclinante de Kongo. Lorsque Kongo décède, il est du devoir d'Hibari d'annoncer le nouveau successeur de la famille ; cependant, lorsqu'il nomme son frère adoptif et ami le plus proche, Terasu, comme nouveau chef, toute la famille provoque un tollé car ils pensaient que leur frère adoptif, Shio, était assuré de devenir le nouveau chef. Cette nuit-là, une pluie de météores s'abat sur la ville. On dit que si l'on tient un objet qui nous est cher et que l'on fait un vœu, il se réalisera. Cependant, ils ne s'attendaient pas à ce qu'une météorite s'abatte sur la ville et provoque une catastrophe. Lors de l'explosion, un immeuble s'effondre sur Terasu. Grâce à son vœu, Hibari acquiert un pouvoir appelé Astro… la manifestation de votre vœu en lien avec l'objet que vous teniez. Hibari tenait une balle que son père lui avait léguée. Comme lui, son bras se transforma en balle et son poing en poudre, ce qui amplifia considérablement la puissance d'un simple coup de poing. Grâce à cela, il pulvérise l'immeuble et sauve Terasu, mais s'effondre. Hibari se réveille deux semaines plus tard, et le monde a changé. Il n'était pas le seul à avoir acquis le pouvoir d'Astro. Contrariée par la succession de Kongo, la famille se divise en plusieurs factions, chacune contrôlant une partie de Tokyo. Leur objectif est de renverser Terasu et Hibari pour devenir le nouveau chef et façonner l'avenir de la famille Yotsurugi à leur image. Le responsable de cette bataille royale n'est autre que Shio lui-même. Hibari sait qu'il ne peut pas vaincre Shio seul, il doit donc constituer une faction… et quoi de mieux que de se tourner vers sa famille !Après avoir raflé Tokyo Revengers , Ken Wakui prend un tournant inattendu avec Astro Royale , une œuvre qui abandonne les sauts dans le temps mais conserve le cœur de ses histoires précédentes : des jeunes marqués par leur environnement, des luttes de pouvoir et un protagoniste plus sensible que raisonnable. Initialement publiée sous le titre dans le Weekly Shonen Jump de Shueisha entre avril 2024 et avril 2025, la série a surpris tant par son ambition que par sa brièveté. Le scénario d' Astro Royale réunit tous les ingrédients d'une saga intense et interminable. Le patriarche du clan Yotsurugi, ancien chef yakuza devenu homme d'affaires respecté, est décédé. Hibaru, son fils unique, doit affronter une douzaine de frères et sœurs adoptifs pour désigner le nouveau chef de la famille. Au milieu des funérailles, Hibaru fait irruption et annonce une surprise : il désigne son frère Terasu comme son successeur, affirmant que c'est la volonté de son père. Cependant, on découvre rapidement que Kondo Yotsurugi avait désigné Hibaru comme véritable héritier, lui offrant un pendentif en forme de balle – symbole de leadership – et un bouclier à Terasu, symbole de protection. Avec ce rebondissement, Wakui fait comprendre dès le début que l'honneur et la famille primeront sur l'ego, du moins pour notre protagoniste. Tout bascule lorsque, cette même nuit, une pluie de météores s'abat sur Tokyo. Ce qui semblait être un phénomène astronomique finit par déclencher quelque chose de bien plus grand : la naissance des « astro », des pouvoirs surnaturels qui se manifestent chez ceux qui ont fait un vœu pendant la pluie de météores. Hibaru, désireux de protéger sa famille et de devenir le plus puissant des yakuzas, éveille une force immense qui se manifeste à travers son bras droit, transformé en un projectile humain capable de soulever des débris et de sauver Terasu d'une mort certaine.Ce premier volume sert d'introduction à un monde où héritage familial, désir personnel et pouvoirs cosmiques s'entrechoquent. Wakui, qui avait déjà démontré son talent pour l'action et l'émotion dans Tokyo Revengers , mise ici sur un mélange de surnaturel et d'urbain qui rappelle parfois Bleach ou même JoJo's Bizarre Adventure . Le trait ferme, la mise en page dynamique et l'intensité des expressions – une marque de fabrique du livre – donnent vie à un protagoniste charismatique et à une galerie de personnages au potentiel, bien qu'encore peu développé dans ce premier volume. Hibaru est la star incontestée du volume, avec une esthétique mêlant l'esprit festif d'un criminel au grand cœur à la détermination d'un héros classique. Son dynamisme, sa voix unique et son opposition entre force brute et désir de protection en font un personnage fascinant. La décision de Wakui de lui octroyer des pouvoirs par désir sincère plutôt que par haine ou ambition lui confère une dimension plus émotionnelle et ouvre la voie à de futurs affrontements riches en drames familiaux. Sur le plan narratif, le manga réussit à ne pas surcharger le lecteur d'informations. Bien que l'on découvre une grande famille adoptive, Wakui modère leur présence, concentrant le poids émotionnel sur la relation entre Hibaru et Terasu. La manière dont est dépeint le défunt Kondo est également remarquable : son ombre plane sur tous les événements du volume, tel un personnage mythique qui guide les décisions de ses enfants même après sa mort. En termes de rythme, ce premier volume est rapide et montre clairement que l'histoire est conçue pour aller droit au but. Ce qui, dans d'autres séries, se serait étendu sur plusieurs chapitres – la succession, la chute de la météorite, l'éveil du pouvoir – se déroule ici en seulement 200 pages. Cela peut être perçu comme une réussite ou une limite, selon le lecteur. En réalité, Astro Royale a été une série éphémère au Japon, avec un démarrage fulgurant – son premier chapitre a été le plus plébiscité lors de sa première semaine dans le Weekly Sh?nen Jump – mais elle a rapidement chuté dans les classements de popularité. Les raisons peuvent être à chercher dans une combinaison d'attentes excessives suite au succès de Tokyo Revengers et d'une proposition qui, bien qu'originale, n'a peut-être pas vraiment séduit le large public hebdomadaire du shonen le plus compétitif au monde. Malgré son annulation prématurée, Astro Royale démontre dans ce premier volume sa propre identité et une approche novatrice du genre. Son mélange de drame familial, de pouvoirs surnaturels et de conflits de succession lui confère une saveur unique qui le démarque des formules trop utilisées. Et même si son parcours sera court, il reste à voir s'il saura tirer parti de son développement sobre pour offrir une histoire à la fois captivante et émotionnellement captivante.En bref, Astro Royale est une introduction énergique, émouvante et visuellement puissante à une histoire mêlant tragique et épique, familier et fantastique. Un manga court, certes, mais plein de cœur. Et ce n'est pas rien, venant de Ken Wakui.Date de parution : 22 Octobre 2025Editions : Glenat Manga