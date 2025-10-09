Not Just a Pretty Face tome 2

Not Just a Pretty Face (Kao Dake ja Suki ni Narimasen) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu treize tomes à ce jour aux éditions Hakusensha. Sana adore les beaux minois et apprécie chaque photo du mystérieux Kanato sur les réseaux sociaux. Il n'a pas de compte personnel et elle ne l'a jamais vu en personne. Mais l'impensable se produit : un jour, il apparaît juste devant son casier d'école ! Et en plus, il a besoin de son aide en tant qu'experte des réseaux sociaux ! Est-ce une occasion unique pour Sana de voir derrière la belle façade de Kanato et de découvrir qui il est vraiment ?Kanato est la star involontaire de l'école, adorée par toutes les filles. Le proviseur en profite et lui confie la gestion du profil des réseaux sociaux jusqu'à atteindre les 100 000 abonnés ! Désespéré, Kanato engage sa camarade Sana comme responsable de compte, mais elle n'en croit pas ses yeux ! Réussiront-ils leur objectif ensemble ? Il faut bien plus qu'un beau minois pour créer un shojo captivant, mais vous le saviez déjà, n'est-ce pas ? La nouveauté à laquelle nous étions exposés dès le départ a rapidement et succinctement fait son temps au profit d'une attente interminable avant que quelqu'un ne dise quelque chose. On pourrait appeler ça de la lenteur, sauf que le terme seul implique un certain impact, et celui-ci n'en a quasiment aucun. Il s'agit juste de quelques baisers manqués de justesse, et de moments « doki-doki ». Ce qui est bien si c'est tout ce qui vous intéresse. L'accent est clairement mis sur les deux personnages, ils se traitent avec amour, et il est facile et naturel de les observer. On apprécie les suivre et les voir se rapprocher, se questionner, se méprendre (mais pas toujours) et se confronter. Kanato est gentil et il l'apprécie, Sana n'arrive pas à croire qu'il l'apprécie, puis invente une raison peu valable pour ne pas avouer, et quelques malentendus surgissent ici et là, juste au cas où vous auriez besoin de vous sentir mieux. On soupçonne que le problème ici est qu'il s'agit d'un shojo très classique, et l'idée que le compte de l'école sur les réseaux sociaux serve à faire la promotion de ce personnage est tout simplement absurde. La dissonance tonale entre les deux devrait être plus importante : elle devrait être dix fois plus osée qu'elle ne l'est en réalité. La folie pourrait s'ensuivre, mais elle choisit de ne pas le faire (encore ?). Au lieu de cela, nous nous retrouvons à participer à diverses séances photo dans les endroits les plus tranquilles. Ce sont des moments romantiques traditionnels pour un moment de détente, de rire et d'appréciation. En plus, il y a un bishounen à tomber par terre et un protagoniste vivant mais sincère que l'on apprécie beaucoup. Il y a encore une marge de progression donc.Ce shojo a un concept de base légèrement irréaliste. Mais si vous ne le remettez pas en question, vous découvrirez une histoire légère et naturelle.Date de parution : 09 Octobre 2025Editions : Akata