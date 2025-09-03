School of Villains tome 1

School of Villains (Villain no Gakkou) est une série en trois tomes publiée au Japon aux éditions Shinchosha. Joichiro Kirinji (15 ans) est le fils du Premier Ministre du Japon, et est destiné à prendre la suite de son père à la tête du pays. Mais quand il va découvrir que le véritable boss du Japon n'est pas son paternel, mais un chef de clan yakuza, il va tout faire pour prendre cette place là. Le voilà donc parti pour un cursus dans le lycée Biran, école rempli de jeunes fils de clan, de voyous, et autres gangsters. Il va lui falloir faire preuve de force de caractère et de charisme pour se hisser à la tête de l'établissement et pouvoir être en lice pour la vraie première place du pays.Voici une nouvelle œuvre d'Hiromasa Okushima, actuellement en série, une comédie unique qui pousse les thèmes yakuza et délinquant à l'extrême, les déformant presque jusqu'à atteindre le niveau de CoroCoro Comic. Si le fil conducteur de « Tokyo Revengers » à « WINDBREAKER » est Gundam W, alors il s'agit de G Gundam, ou peut-être de SD Musha Gundam ? Cela laisse penser que la déconstruction et la conceptualisation du genre furyo ont atteint ce stade. Si ce livre était publié dans Champion, on se demande quelle serait la réaction des lecteurs de la génération « Crows » hardcore. Il ne serait pas surprenant que certains, sincèrement en colère, disent aux yakuzas d'arrêter de se moquer d'eux. Nous sommes proche de l'absurde de "Sakamoto, Pour Vous Servir" avec le côté un peu débile de "King of Ants". Nous suivons des personnages très premier degré qui sont capable de s'affronter avec honneur et détermination au shi-fou-mi, ou de balancer des tirades sur leurs motivations en faisant un jeu du couteau, pour se prendre dans les bras juste après.Cela paraît dangereux, mais absurde, et c'est rassurant. C'est intéressant que tout le monde porte des noms aussi ostentatoires et maladroits. Le personnage principal aspirait à devenir le meilleur en politique, mais il est arrivé dans un lycée où les méchants se rassemblent pour devenir le véritable chef. Il semble bien que gagner les cœurs et les esprits soit important, en politique comme dans le milieu interlope. En lisant, on commence à nous demander ce qui va suivre. Hiromasa Okushima est un écrivain très prolifique et ses histoires sont assez profondes, donc même si la plupart des personnages sont des délinquants, c'est bien tenu.Une nouvelle série amusante pleine d'honneur, de sang et de larmes pour la domination du Japon ! C'est intéressant de voir comment l'atmosphère est différente des autres furyo habituels.Date de parution : 03 Septembre 2025Editions : Mangetsu