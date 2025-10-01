Techland s'est imposé comme l'un des meilleurs développeurs de jeux d'horreur de survie en monde ouvert, en commençant par le premier Dead Island et ses spin-offs, et en continuant avec Dying Light qui inclut également l'extension The Following et la suite Dying Light 2: Stay Human. Initialement conçue comme une extension pour Dying Light 2, mais finalement développée en une seconde suite, Dying Light: The Beast fait revenir le protagoniste de la première série, Kyle Crane. Après la fin de Dying Light: The Following, Kyle Crane est capturé par la société GRE (Global Relief Effort) qui l'a envoyé dans le premier jeu et soumis à des expériences d'armes biologiques par des chercheurs dirigés par le Baron. Treize ans plus tard, Crane s'échappe enfin du laboratoire GRE grâce à l'aide d'une mystérieuse Olivia. Il se retrouve alors dans un village de montagne appelé Castor Woods, frappé par une pandémie de virus zombie, comme dans la série précédente. Dévoré par la rage et le désir de vengeance envers le Baron, Crane tente de contrôler ses nouveaux pouvoirs, qui le transforment en mi-humain, mi-animal, tout en aidant les habitants restants. Sans dévoiler plus de détails, Dying Light: The Beast pourrait être considéré comme le troisième Dying Light. La fin promet d'être une agréable surprise, surtout pour les fans. La première différence notable depuis les précédents réside dans le décor de Castor Woods, un petit village perché à flanc de montagne, peuplé d'arbres et d'arbustes, divisé en sept zones principales : des zones résidentielles, des zones industrielles et des zones touristiques de montagne. Contrairement à Harran et Villedor, qui comportaient de nombreux immeubles de grande hauteur, vous pratiquerez cette fois davantage le parkour, en sautant par-dessus les tuiles des toits des maisons.Grâce à la dernière version de Chrome Engine, Kyle Crane maîtrise les mouvements de parkour avec une grande agilité dans Dying Light: The Beast. Cependant, son agilité rend ses réactions trop sensibles, comme grimper aux armoires ou se déplacer automatiquement d'une plateforme à l'autre, même s'il ne le voulait pas. Cependant, il arrive que Kyle ne réagisse pas lorsqu'il appuie sur le bouton pour sauter ou déplacer les plateformes. Avec une carte plus petite que dans les deux jeux précédents, il est impossible de voyager rapidement en explorant Castor Woods. Pour atteindre votre destination, vous devez traverser une mer de zombies qui peuvent facilement vous attraper, ce que j'ai trouvé assez agaçant. Une autre option consiste à trouver des camions 4x4, placés à des endroits précis, que vous pourrez mémoriser après quelques heures de jeu. Grâce à la conception des logements, vous êtes encouragé à piller assidûment les maisons pour trouver des matériaux pour vos armes, des objets de soin, obtenir des informations sur l'intrigue du jeu et même activer des quêtes secondaires. La ville abrite plusieurs maisons appelées Zones Sombres, contenant de l'équipement ou d'autres objets de valeur, ainsi que des matériaux standard qui réapparaîtront après un certain temps. Certaines anciennes fonctionnalités sont de retour, comme le crochetage, les lampes de poche avec des lumières ultraviolettes, les armes avec des systèmes de durabilité afin qu'elles puissent être détruites après avoir été utilisées à plusieurs reprises, et bien sûr le cycle jour/nuit où, lorsque la nuit tombe, des ennemis spéciaux appelés Volatiles apparaissent, qui sont très agiles et agressifs, où si vous êtes vu par eux, ils seront poursuivis et attaqués en continu jusqu'à ce que vous atteigniez enfin un endroit sûr pour vous abriter, ou mourrez parce que vous ne pouvez pas échapper à leur poursuite avec d'autres zombies. Comme dans les précédents volets, vous pouvez choisir de passer la nuit dans des zones sécurisées, que vous devez d'abord activer. Celles-ci sont disséminées dans les Bois de Castor et peuvent être consultées individuellement en ouvrant la carte. Vous rencontrerez plusieurs conditions nocturnes en accomplissant la mission principale et en évitant les volatiles, ce qui, selon moi, a quelque peu détendu l'expérience.Dying Light: The Beast propose une grande variété d'armes, des armes contondantes comme les battes de baseball et les marteaux aux armes tranchantes comme les haches et les épées, en passant par les armes à distance comme les arcs et les arbalètes. Chaque arme possède un niveau correspondant à celui de Kyle lorsqu'il l'acquiert. Certaines armes de mêlée peuvent être améliorées et équipées de mods, utiles pour prolonger leur durabilité et les utiliser longtemps. Et pour la première fois dans le jeu, vous pouvez utiliser un lance-flammes, une arme très efficace pour brûler les zombies qui vous attaquent. Le nouveau pouvoir de Kyle, le Mode Bête, présente une fonctionnalité similaire à son coup ultime : une barre rouge apparaît sous sa barre de PV. Cette barre se remplit lorsqu'il attaque des ennemis avec des armes de mêlée et lorsqu'ils le touchent. Lorsque la barre rouge est pleine, Kyle passe en Mode Bête, déclenchant des attaques incroyablement puissantes pendant une courte période. C'est particulièrement utile pour combattre des zombies puissants ou des zombies uniques appelés Chimères, des armes biologiques expérimentales créées à partir de l'ADN de Kyle. Au fil de l'histoire, vous devrez vaincre chaque Chimère pour améliorer vos capacités du Mode Bête, comme l'utiliser à volonté, lancer de gros objets sur les ennemis ou crier fort pour déstabiliser les ennemis proches pendant un moment. Avant la fin du jeu, vous débloquerez toutes ces capacités du Mode Bête, rendant chaque combat plus agréable. Un conseil utile : activer le Mode Bête recharge également les PV de Kyle. Vous pouvez donc utiliser cette astuce lorsque vous vous apprêtez à entrer dans la Dark Zone ou à piller les camions de convoi de l'armée, généralement gardés par de nombreuses troupes de zombies.Avec une histoire principale assez linéaire centrée sur la vengeance, Dying Light: The Beast propose une variété de quêtes secondaires captivantes, mettant en valeur l'humanité de Kyle, qui aide volontiers les habitants de Castor Woods à relever divers défis. Pour profiter pleinement de l'expérience, il est préférable de terminer chaque quête secondaire immédiatement. Et bien sûr, chacune d'elles offre de précieuses récompenses et une EXP substantielle, vous permettant d'atteindre rapidement le niveau maximum. Un aspect assez agaçant des quêtes secondaires est que certaines vous obligent à retourner voir le PNJ qui vous les a confiées pour les terminer, et vous recevez alors quelques brèves remarques de clôture. Sans voyage rapide, votre périple devient répétitif et frustrant, surtout à l'approche de la nuit. En jeu, nous avons rencontré plusieurs bugs mineurs, comme des ennemis coincés dans des objets ou capables de traverser les murs. L'interface de sélection d'objets en bas à gauche de l'écran disparaissait parfois, nous forçant à deviner quelle arme nous tenions, quel objet de soin nous utilisions et si nous tenions une lampe torche ou un autre outil. Si vous rencontrez également ce bug, la solution est de simplement relancer le jeu : l'interface de sélection d'objets réapparaîtra. Outre la facilité avec laquelle les zombies nous attrapent, il n'y a aucune option de personnalisation des boutons sur la version console. On appuie souvent par erreur sur la touche X pour sauter, comme c'est souvent le cas dans d'autres jeux d'action, mais dans ce jeu, la touche de saut est située sur la touche R1. La version PC propose une option de personnalisation des boutons, et il faut espérer qu'un prochain patch ajoutera cette option pour les consoles.L'absence de voyage rapide dans Dying Light: The Beast s'explique par le fait que les joueurs doivent explorer la forêt de Castor, un lieu incroyablement beau, tel un village des Alpes suisses. Chaque zone possède ses propres caractéristiques, ce qui permet de facilement se repérer. Les animations et les visuels des attaques de chaque arme sur les ennemis varient également selon le type d'arme, ce qui donne envie de changer d'arme pour en apprécier les effets. Les personnages et les PNJ présentent des visages, des expressions faciales et des mouvements corporels réalistes, vous donnant l'impression de parler à de vraies personnes. Combiné à une histoire principale captivante et à des quêtes secondaires, ce système vous captivera, chaque PNJ ayant un design unique. Complétant le design détaillé des personnages et des PNJ, leurs voix sont naturelles et s'accordent parfaitement avec leurs mouvements de lèvres, comme dans un film d'action. Roger Craig Smith, doubleur de Kyle Crane dans le premier Dying Light, reprend sa voix, offrant aux fans une touche de nostalgie. De plus, le bruit de chaque arme frappant les ennemis est incroyablement satisfaisant. Vous pouvez également localiser les ennemis en entendant simplement leurs voix ou leurs grognements autour de vous.Comme ses prédécesseurs, Dying Light: The Beast propose un mode multijoueur coopératif en ligne jusqu'à quatre joueurs, avec des joueurs aléatoires ou entre amis. Vous pouvez désactiver cette option multijoueur dans le menu du jeu à tout moment si vous préférez jouer en solo. Il n'existe actuellement pas de fonctionnalité New Game Plus, mais vous avez le choix entre trois niveaux de difficulté : Histoire, Survie et Brutal. Les vétérans de Dying Light souhaitant mettre leurs compétences à l'épreuve peuvent choisir entre ces deux niveaux. Pour ceux qui veulent simplement profiter de l'histoire sans aucun défi supplémentaire, jouer en difficulté Histoire prendra environ 30 heures si vous vous concentrez sur l'histoire principale et effectuez quelques quêtes secondaires pour atteindre le niveau 15. Si vous souhaitez collecter tous les objets de collection, trouver tous les œufs de Pâques ou ajouter à votre collection de trophées Platine, cela prendra environ 60 heures. En revanche, on peut regretter l'absence d'édition physique du jeu au lancement, Techland promet d'étudier plusieurs options.Techland perpétue le frisson du survival horror en monde ouvert avec une carte plus petite que les précédents volets, mais la rend plus dense grâce à une variété d'activités palpitantes et palpitantes. Grâce au parkour agile et magnifique de Kyle Crane, ainsi qu'à son style de combat, et à son scénario captivant, Dying Light: The Beast est une suite incontournable pour les fans, ou pour ceux qui aiment combattre des zombies dans un charmant village de montagne.