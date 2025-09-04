Se connecter  
Deel lève 300 millions de dollars lors d’un tour de financement de série E
Publié le 16/10/2025 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Deel, la principale plateforme mondiale de gestion RH et de paie, a annoncé aujourd’hui un investissement stratégique de 300 millions de dollars, mené par le nouvel investisseur Ribbit Capital, aux côtés de ses partenaires historiques Andreessen Horowitz et Coatue Management, avec le soutien supplémentaire de General Catalyst, Green Bay Ventures et d’autres. La nouvelle valorisation de Deel s’élève désormais à 17,3 milliards de dollars.

Cet investissement intervient à la suite d’une année record pour Deel. En septembre 2025, l’entreprise a enregistré sa troisième année consécutive de rentabilité et son premier mois à 100 millions de dollars de revenus. Plus tôt cette année, elle a dépassé le milliard de dollars de revenus récurrents annuels. Aujourd’hui, Deel compte plus de 37 000 entreprises clientes et 1,5 million de travailleurs répartis dans plus de 150 pays, tout en traitant 22 milliards de dollars de paie par an.

« Nous sommes fiers d’accueillir parmi nos partenaires certains des meilleurs investisseurs au monde pour ce nouveau chapitre de Deel », a déclaré Alex Bouaziz, cofondateur et CEO de Deel. « Ce tour de table vise à renforcer l’infrastructure mondiale de paie que nous avons bâtie de A à Z. Nous réinventons la paie pour le siècle à venir – fluide, en temps réel et véritablement sans frontières – et poursuivons notre mission de devenir la plateforme unique où les entreprises peuvent construire, gérer et rémunérer leurs équipes partout dans le monde.»

Deel utilisera ce capital pour accélérer ses acquisitions stratégiques, afin d’étendre ses capacités produits et sa présence internationale. L’entreprise investira également massivement dans le développement de ses propres systèmes et opérations, avec pour objectif de proposer une paie native dans plus de 100 pays d’ici 2029, et dans l’innovation en intelligence artificielle, afin d’automatiser davantage sa suite RH et paie et d’attirer les meilleurs talents du secteur.
La croissance de Deel s’étend à tous les segments et lignes de produits, avec notamment :

[list=square][item]
  1. +1 500 % de croissance sur les produits américains (PEO et paie US)

  1. +600 % sur ses produits RH

  1. +450 % sur la paie internationale

  1. +220 % sur le produit Deel Immigration et +410 % sur Deel IT

  1. +480 % de clients utilisant trois produits ou plus, et +1 200 % utilisant quatre produits ou plus
    Parmi les nouveaux clients grands comptes : LEGO, Puma, Virgin Media, Klarna, Capgemini, FedEx, Nubank, Palantir, Novo Nordisk, Fidelity, Pepsi, soulignant le rôle croissant de Deel comme infrastructure essentielle du travail mondial


« Nous suivons Deel depuis longtemps : c’est une marque de confiance pour les entreprises, et nous sommes ravis d’investir », a déclaré Micky Malka, fondateur de Ribbit Capital.« Deel, qui est elle-même une entreprise qui opère entièrement en télétravail, avec des employés dans plus de 100 pays – est idéalement positionnée pour concevoir des produits favorisant l’expansion internationale. L’entreprise et son équipe de direction ont devant elles une opportunité sans limites. »

« Depuis notre premier investissement dans Deel en 2020, nous avons été impressionnés par la détermination de l’équipe à bâtir la meilleure plateforme RH au monde, offrant à tous les professionnels un accès facilité à l’emploi et aux services financiers », a ajouté Ben Horowitz, cofondateur d’Andreessen Horowitz. « Les progrès constants de Deel témoignent de l’importance essentielle de son infrastructure pour les entreprises du monde entier, et nous sommes ravis de co-diriger ce nouveau tour de table. »
