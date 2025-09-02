Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
ESET Research : les mods Minecraft, un champ de mines pour les imprudents
Publié le 16/10/2025 Dans Press Releases
Le texte suivant est issu d'un communiqué de presse et ne reflète en rien l'opinion de la rédaction.
Une mod (modification) est une extension logicielle personnalisée pour Minecraft qui modifie ou améliore le gameplay en ajoutant de nouveaux blocs, dimensions, mécanismes, textures ou autres effets. Pour de nombreux joueurs, le modding est devenu un élément clé de l'attrait du jeu, engendrant un écosystème florissant soutenu par des communautés et des dépôts comme Planet Minecraft, CurseForge et Modrinth.

Les mods étant créées par les utilisateurs et distribués comme outils tiers, ils peuvent constituer un vecteur d'attaque pratique. Les attaquants dissimulent leurs programmes dans des fichiers semblant inoffensifs : des mods, des plugins ou des outils de fans.
Cette année, pas moins de 500 dépôts GitHub (500 GitHub repositories) ont diffusé un voleur d'informations se faisant passer pour des mods Minecraft. Lors d'une autre grande attaque, des acteurs malveillants ont utilisé les plateformes populaires Bukkit et CurseForge pour diffuser le voleur d'informations Fractureiser. Les risques s'appliquent à l'écosystème du jeu vidéo au sens large. Les chercheurs d'ESET l’ont démontré lors d’une enquête sur des campagnes diffusant Lumma Stealer déguisé en codes de triche pour le jeu Hamster Kombat.

Les campagnes malveillantes suivent souvent un schéma familier. Le maliciel se fait passer pour une mod/triche connue ou incontournable, téléchargeable sur GitHub, les forums d'utilisateurs ou divers dépôts de mods. Une fois installé, il lance des tâches malveillantes en arrière-plan ou télécharge des charges utiles supplémentaires depuis des serveurs distants qui exécutent des instructions supplémentaires sur la machine. Certains types de maliciels peuvent se faire passer pour une mod Minecraft :
- Les chevaux de Troie permettent de contrôler l'appareil d'une victime, de voler des données, d'installer d'autres maliciels ou d'inonder l’appareil de publicités.
- Les voleurs d'informations volent des données utilisateur sensibles : identifiants de connexion, informations de carte bancaire ou cookies de navigateur web.
- Les rançongiciels chiffrent les fichiers ou le système de la victime et exigent un paiement, généralement en cryptomonnaie, pour leur déchiffrement.
- Les mineurs de cryptomonnaies permettent aux attaquants d'utiliser l'appareil d'un tiers pour miner illégalement des cryptomonnaies.

Les téléchargements à partir de sources peu fiables comportent des risques peu connus. Une mod se mettant à jour automatiquement peut être un vecteur d'introduction de maliciels. De nombreuses mods requièrent des privilèges étendus, y compris la modification des fichiers système, alors que d'autres peuvent contenir des vulnérabilités exploitées par des attaquants, comme avec la vulnérabilité BleedingPipe (BleedingPipe vulnerability).

Les mods existant hors de l'environnement contrôlé du client Minecraft officiel, il n'y a aucun bon moyen de garantir leur sécurité totale. Quelques mesures pour réduire les risques :
- Se méfier de la source : télécharger uniquement des mods provenant de plateformes fiables de la communauté Minecraft : CurseForge et Modrinth. Éviter les hébergeurs de fichiers aléatoires ou sites web peu connus, les forums de discussion, les liens Discord (Discord links), les liens des mails et messages sur les réseaux sociaux, les descriptions de vidéos YouTube (YouTube video descriptions)ou autre source sans rapport avec le jeu, ce sont des vecteurs courants de maliciels.
- Vérifier la réputation du développeur : Les développeurs de mods reconnus bénéficient d'une solide expérience et du soutien de la communauté. Si l'auteur est anonyme ou n'a pas d'avis, éviter le mod. Les retours des joueurs peuvent révéler des problèmes de maliciels ou constituer un bon indicateur de la sécurité d'un mod.
- Attention aux types de fichiers inhabituels : les mods et modpacks Minecraft sont souvent distribués sous forme de fichiers .jar et d'archives comme .zip ou .rar. Soyez vigilant avec les exécutables (.exe, .bat) ou les installateurs demandant des privilèges d'administrateur, ils sont souvent inutiles et peuvent contenir des maliciels.
- Faire vérifier le lien de téléchargement/le fichier ou son hachage par votre logiciel de sécurité ou VirusTotal. Il est conseillé d'exécuter les mods sur une machine virtuelle ou un sandbox en ligne comme anyrun ou joesandbox.
Vous pensez qu'une mod Minecraft installée contient un maliciel, procédez ainsi :
- Supprimer le fichier mod et tous les dossiers ou fichiers de configuration associés. Terminer alors tous les processus associés dans le Gestionnaire des tâches.
- Faire un scan antimalware complet. Avec un outil de sécurité fiable et scanner complètement l’ordinateur afin de supprimer tous les fichiers ou scripts malveillants. Une vérification ponctuelle est disponible avec le scanner gratuit ESET’s free scanner.
- Réinstaller Minecraft depuis la source officielle. Pour garantir un environnement propre, désinstaller et réinstaller-le, uniquement depuis minecraft.net.
- Changer les mots de passe des comptes liés et de tous les autres comptes les plus importants. Mettre à jour les identifiants pour le compte Minecraft, mais aussi pour les e-mails, les applis bancaires et tout autre compte potentiellement concerné. Si possible, activer l'authentification à deux facteurs (two-factor authentication).
- Contactez des professionnels en cybersécurité pour garantir la sécurité des appareils si vous suspectez la présence d'un maliciel persistant ou des données compromises,
Pour réduire les risques sécuritaires et protéger le système lors du modding :
- Utilisez des comptes non administrateurs pour jouer: jouez à Minecraft avec un compte utilisateur standard. Cela limite la capacité d'une mod malveillante à changer les paramètres système critiques ou à installer des logiciels non autorisés.
- Maintenir le système et les logiciels à jour: installer les mises à jour du système d'exploitation et de tous les autres logiciels qu'il contient, aussi ceux de sécurité. Les vulnérabilités logicielles connues sont corrigées et le risque de compromission réduit.
- Faire régulièrement des sauvegardes: conserver des copies des fichiers système et des données Minecraft. Cela permet une récupération rapide si un maliciel compromet le système ou les données.
- Utiliser un logiciel de sécurité: c'est une ligne de défense incontournable contre les menaces de toutes sortes.
Les mods peuvent améliorer l’expérience Minecraft et offrent de nouvelles possibilités de gameplay, de créativité et de personnalisation. Mais il est crucial de savoir que tout fichier téléchargé depuis Internet comporte des risques. Comme il n'existe aucun moyen infaillible de garantir la sécurité absolue d'une mod, le plus sûr est d'éviter complètement les mods non officielles. Si, malgré tout, on les utilise, il faut être extrêmement prudent.
Liens associés
ESET Security  (3 Clics)
ESET Belgique Luxembourg  (3 Clics)
Plus d'articles dans cette catégorie
13/10/2025 @ 08:55:01
Malvertising : publicité malveillante assistée par l'IA
02/10/2025 @ 09:00:35
ESET Research : un nouveau logiciel espion se fait passer pour des applis de messagerie ciblant les Émirats Arabes Unis
25/09/2025 @ 09:10:46
ESET Research enquête sur DeceptiveDevelopment et le vol de cryptomonnaies en Corée du Nord par de fausses offres d'emploi
19/09/2025 @ 08:18:45
ESET Research : Gamaredon et Turla, liés au FSB russe, s'associent pour cibler d’importantes entités ukrainiennes
17/09/2025 @ 17:13:34
Derek Kudsee prendra la tête de Unit4 Financials by Coda
12/09/2025 @ 13:20:20
Les systèmes ERP autonomes mettront fin aux travaux de forçat numériques en réduisant de moitié le nombre de tâches nécessitant une intervention manuelle
08/09/2025 @ 10:45:30
Mollie désormais disponible dans toute la Scandinavie
08/09/2025 @ 09:08:10
ESET est Strong Performer dans une évaluation indépendante des services MDR en Europe
04/09/2025 @ 09:18:39
GhostRedirector, nouveau groupe de menaces chinois, manipule Google et empoisonne les serveurs Windows – une découverte d’ESET
02/09/2025 @ 09:33:00
En s’intégrant à ConnectWise Asio, ESET aide les MSP

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Vidéo Vidéo
Le nouveau lecteur vidéo YouTube est là : une interface plus simple et des fonctionnalités plus claires
Google Google
Le grand changement de Google : des rappels Keep à un tout nouveau Tasks intégré !
Internet Internet
Il a commandé à manger via une application et n'a pas payé. Personne ne l'a remarqué pendant deux ans.
Tablettes Tablettes
Apple lance l'iPad Pro avec la puce M5
Apple Apple
Apple a dévoilé le processeur M5
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?