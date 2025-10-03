Not Just a Pretty Face tome 1

Not Just a Pretty Face (Kao Dake ja Suki ni Narimasen) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu treize tomes à ce jour aux éditions Hakusensha. Sana adore les beaux minois et apprécie chaque photo du mystérieux Kanato sur les réseaux sociaux. Il n'a pas de compte personnel et elle ne l'a jamais vu en personne. Mais l'impensable se produit : un jour, il apparaît juste devant son casier d'école ! Et en plus, il a besoin de son aide en tant qu'experte des réseaux sociaux ! Est-ce une occasion unique pour Sana de voir derrière la belle façade de Kanato et de découvrir qui il est vraiment ?Une version intéressante du shojo classique, adaptée à l'ère moderne. Dans un autre petit rebondissement original, la fille est la plus superficielle des deux et le garçon est à la fois sexy et pourtant plus que ça. Sana fait une rencontre amusante avec Kanato, au bord de l'expulsion, qui la voit prendre le contrôle des réseaux sociaux de son école avec pour mission d'utiliser son physique pour rendre l'école plus populaire. Et elle est la candidate idéale pour cette mission, car elle est obsédée par les beaux garçons et leur physique. Elle est ravie de se prélasser dans l'éclat du visage de Kanoto, ce qui est précisément ce qui lui déplaît. Il aspire simplement à une vie normale que son physique l'empêche d'avoir. L'idée que Sana doive photographier Kanoto pour le « travail » la rapproche beaucoup plus de lui qu'elle ne le pense, surtout lorsqu'il commence à s'intéresser à elle. C'est aussi une façon astucieuse de les mêler à des scénarios variés, un peu moins routiniers que d'habitude. C'est donc plutôt intéressant, même si le cœur émotionnel est un peu plus confus que nous ne l'aurions souhaité. La romance est plutôt agréable, avec beaucoup de moments comme ça. Sana pense n'avoir besoin que du visage de Kanoto, tandis qu'il veut qu'elle le perçoive comme plus que ça. On se laisse plutôt porter par l'ambiance qu'on ne dit quelque chose de profond – le mangaka dit que c'est leur première véritable histoire d'amour, et ça se voit. On ne retrouve pas ici la richesse des personnages de certains classiques. Ces deux-là ont une alchimie, mais leurs personnalités sont, ironiquement, plus superficielles que ce que l'on attend généralement d'un manga. La romance est la star, pas les personnages et ils forment un duo agréable. A voir si cela évolue dans le deuxième opus.Un premier tome : assez bien, ce qui signifie que votre intérêt peut varier. Un shojo à la romance plutôt détendue, à condition de savoir gérer le côté « ce qu'on voit, c'est ce qu'on obtient » des personnages principaux.Date de sortie : 09 Octobre 2025Editions : Akata