Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
 
Not Just a Pretty Face tome 1
Publié le 17/10/2025 Dans Bandes Dessinées
https://www.bd-expo.com/index.php?page=image&width=438&height=600&src=images/repository/1760290527-71AftyA-xiL._SL1257_.jpg


Not Just a Pretty Face (Kao Dake ja Suki ni Narimasen) est une série toujours en cours de parution au Japon et qui a connu treize tomes à ce jour aux éditions Hakusensha. Sana adore les beaux minois et apprécie chaque photo du mystérieux Kanato sur les réseaux sociaux. Il n'a pas de compte personnel et elle ne l'a jamais vu en personne. Mais l'impensable se produit : un jour, il apparaît juste devant son casier d'école ! Et en plus, il a besoin de son aide en tant qu'experte des réseaux sociaux ! Est-ce une occasion unique pour Sana de voir derrière la belle façade de Kanato et de découvrir qui il est vraiment ?

Une version intéressante du shojo classique, adaptée à l'ère moderne. Dans un autre petit rebondissement original, la fille est la plus superficielle des deux et le garçon est à la fois sexy et pourtant plus que ça. Sana fait une rencontre amusante avec Kanato, au bord de l'expulsion, qui la voit prendre le contrôle des réseaux sociaux de son école avec pour mission d'utiliser son physique pour rendre l'école plus populaire. Et elle est la candidate idéale pour cette mission, car elle est obsédée par les beaux garçons et leur physique. Elle est ravie de se prélasser dans l'éclat du visage de Kanoto, ce qui est précisément ce qui lui déplaît. Il aspire simplement à une vie normale que son physique l'empêche d'avoir. L'idée que Sana doive photographier Kanoto pour le « travail » la rapproche beaucoup plus de lui qu'elle ne le pense, surtout lorsqu'il commence à s'intéresser à elle. C'est aussi une façon astucieuse de les mêler à des scénarios variés, un peu moins routiniers que d'habitude. C'est donc plutôt intéressant, même si le cœur émotionnel est un peu plus confus que nous ne l'aurions souhaité. La romance est plutôt agréable, avec beaucoup de moments comme ça. Sana pense n'avoir besoin que du visage de Kanoto, tandis qu'il veut qu'elle le perçoive comme plus que ça. On se laisse plutôt porter par l'ambiance qu'on ne dit quelque chose de profond – le mangaka dit que c'est leur première véritable histoire d'amour, et ça se voit. On ne retrouve pas ici la richesse des personnages de certains classiques. Ces deux-là ont une alchimie, mais leurs personnalités sont, ironiquement, plus superficielles que ce que l'on attend généralement d'un manga. La romance est la star, pas les personnages et ils forment un duo agréable. A voir si cela évolue dans le deuxième opus.

VERDICT
Un premier tome : assez bien, ce qui signifie que votre intérêt peut varier. Un shojo à la romance plutôt détendue, à condition de savoir gérer le côté « ce qu'on voit, c'est ce qu'on obtient » des personnages principaux.

Date de sortie : 09 Octobre 2025
Editions : Akata
Plus d'articles dans cette catégorie
16/10/2025 @ 14:55:25
Macbeth
15/10/2025 @ 14:53:45
Promise Cinderella tome 5
14/10/2025 @ 16:09:16
Les Lunatiques
13/10/2025 @ 16:00:26
Thorgal Saga tome 5 : La Cité Mouvante
10/10/2025 @ 14:53:56
Une aventure de Lapinot dans une situation pas possible - Le chapeau maudit
09/10/2025 @ 15:42:27
Völundio : Chroniques des lames sacrées tome 1
08/10/2025 @ 15:40:27
Cave Girls
07/10/2025 @ 14:35:08
Contrapaso tome 2 : Pour adultes, avec réserves
06/10/2025 @ 14:32:37
Contrapaso tome 1 : Les enfants des autres
03/10/2025 @ 15:15:36
DOOMSDAY WAR - Rekkyo Sensen tome 2

Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Notre Avis
7 / 10
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
Un nouveau brevet laisse entrevoir une émulation Nintendo DS pour Switch Online
Consoles Consoles
Nintendo prévoit de produire jusqu'à 25 millions de Switch 2 d'ici mars 2026
Tablettes Tablettes
Microsoft délocalise la production de tablettes hors de Chine.
Windows Windows
Une nouvelle ère commence pour Windows 11 avec Copilot en son cœur : sera-ce le bon moment pour l'IA sur PC ?
Internet Explorer Internet Explorer
Votre Windows est en danger : Des pirates ont exploité Edge.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?