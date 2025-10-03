La beauté est terreur et la terreur est beauté – voilà ce que trois sorcières se chantent dans une incantation diabolique, prédisant un coup d'État dans la paisible Écosse… Sous le règne du roi Duncan, l'Écosse est une terre juste et hospitalière, où des nobles fidèles au roi et des guerriers compétents protègent les intérêts du peuple écossais… Le meilleur d'entre eux, Macbeth, surmonte une tentation fatale et commet un meurtre. Mais portera-t-il la couronne écossaise sans reproche ? La justice sera-t-elle rétablie en Écosse ? Ou Macbeth restera-t-il impuni ? Macbeth, l'une des plus grandes pièces de Shakespeare, transcende la tragédie morale et se transforme en une étude psychologique de l'âme tourmentée par l'ambition, l'incertitude, la peur et le regret. L'histoire de Macbeth, dépeignant le drame éternel causé par la lutte entre le bien et le mal, la tentation et la reddition, l'ordre et le renversement, n'a jamais cessé d'attirer l'attention et d'éveiller l'imagination de générations de spectateurs.Macbeth est la tragédie la plus courte et la plus concise de Shakespeare , dont le thème, exprimé avec force, évoque une soif de pouvoir débridée qui se termine inévitablement dans une mare de sang. C'est peut-être la raison pour laquelle les dramaturges aiment tant revenir à ce titre, et cela semble plus souvent qu'auparavant. Cela est probablement lié à l'évolution alarmante de la politique mondiale. Outre les motifs de sang et de violence, d'obscurité et de chaos, le temps joue un rôle crucial dans Macbeth. L'intrigue avance avec clarté et précision, sans détours ni artifices psychologiques, tandis que le soleil se précipite à l'horizon. La lumière est hâtivement remplacée par un crépuscule qui s'épaissit à mesure que les nuages approchent. On dirait que le ciel reflète l'état d'âme de Macbeth, qui s'habille lui aussi de tons de plus en plus sombres. Les créateurs ont créé une étude intemporelle de la soif de pouvoir autodestructrice et meurtrière. Les frères Brizzi ne sont pas des petits poissons. Ils ont été salués comme les créateurs des classiques modernes de Disney comme Le Bossu de Notre-Dame , Tarzan et Fantasia 2000. Ils reviennent à l'essentiel et utilisent leur talent pour remplir les pages de dynamisme et d'émotion. Chaque dessin est comme une peinture, avec des lignes brutes et expressionnistes et des esquisses profondes et contrastées. Une aquarelle imaginaire bleu-gris-noir, d'où émergent les contours d'un trône et d'un escalier, qui évoque le brouillard au-dessus des landes écossaises, la mer démontée ou le paysage impénétrable de l'âme humaine rongée par le ressentiment et la cupidité. Elle exprime quelque chose d'insaisissable, d'éphémère, de dissolvant. En même temps, elle évoque le motif du temps et son irrépressible course vers le néant.Macbeth est une œuvre exceptionnelle et cette bande dessinée ne lui a certainement pas fait défaut. Les frères Brizzi ont créé une interprétation à la fois respectueuse et unique en son genre.Date de parution : 08 Octobre 2025Editions : Daniel Maghen