Promise Cinderella tome 5
Publié le 15/10/2025 Dans Bandes Dessinées
Promise Cinderella est un manga qui a connu seize tomes au Japon aux éditions Shogakukan. Hayame a un sens aigu de la justice et essaie toujours de le défendre, que ce soit dans la rue ou envers son mari. Mais elle se retrouve à la rue lorsqu'il déclare son mariage terminé après une liaison de sa part. Sans abri et sans travail, la jeune femme erre dans les rues et rencontre Issei, un lycéen de dix ans son cadet, qui lui fait une offre sur un coup de tête. Elle recevra un abri et de la nourriture si elle est prête à participer à ses jeux. Mais Hayame est-elle vraiment prête pour quelque chose comme ça ?

Au ryokan, Seigo souhaite avoir plus de contacts avec ses employés et s'intégrer. Mais la boîte à suggestions mise en place contient, outre quelques conseils, beaucoup de critiques à l'égard de Hayame, qui, après en avoir discuté avec lui, accepte de démissionner. Cela conduit à d'autres conflits et ramène au passé, lorsque Seigo et Hayame étaient encore adolescents et faisaient connaissance. Il y a quelque chose d'étrang néanmoins : Cette Kikuno ne fait pas bonne impression (on ne se souvient même plus si c'est la même femme qui a emmené l'ex-mari d'Hayame, pour finalement se retrouver en plan comme une idiote), et sa relation avec Seigo semble un peu troublante. L'attitude de Seigo est également assez suspecte, la façon dont il a poussé Hayame à démissionner au nom de l'harmonie au travail. Il a clairement essayé de la repousser, mais nous ne savons pas pourquoi. À tout le moins, le long flashback relatant la première rencontre entre Hayame et Seigo nous permet de mieux comprendre le caractère de l'héroïne – sa tendance à ne compter que sur elle-même, à tout faire seule, sans dépendre de personne. Sans causer de problèmes à personne. Après tout, elle a vécu de près les conséquences d'une relation de codépendance émotionnelle, ce qui arrive lorsque l'un des deux éléments de la relation n'est plus présent. Dans ce contexte familial très difficile, Hayame rencontre Seigo (et, brièvement, un jeune Issei), deux enfants issus de deux mondes complètement différents, mais unis par leur détermination. Une amitié étrange, et peut-être même plus (surtout de la part de Seigo), mais vouée à se terminer très bientôt (par le choix d'Hayame, qui, à ce moment-là, n'a toujours pas envie de laisser son père seul). Comme mentionné précédemment, une histoire illustre clairement l'attitude d'Hayame. Autre point intéressant : l'importance de la communication au travail. Les collègues ne doivent pas forcément devenir amis, mais il est important d'engager la conversation, de manière courtoise bien sûr, et de se parler. Hayame et Issei doivent tous deux progresser dans ce domaine, ils doivent apprendre à travailler avec les autres (bien sûr, les ragots sur les je-sais-tout ne manquent pas, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie, n'est-ce pas ?). Aussi parce qu'ils ont tous les deux un sacré caractère, tous les deux sont terriblement directs, parfois même trop et tout le monde n'aime pas cette attitude (sans compter qu'il faut trois secondes chrono à Issei pour passer de zéro à cent et s'énerver).

VERDICT
La couverture le montre déjà : on en apprend davantage sur le passé des personnages ! L'histoire avance un peu plus lentement ici, car elle prend plus de place, à juste titre, mais c'est intéressant d'en apprendre davantage sur les personnages et leurs sentiments.

Date de sortie : 01 Octobre 2025
Editions : Glenat Manga
 Notre Avis
8 / 10
