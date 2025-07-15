Ceux d'entre nous qui sont nés dans la chère décennie des années 80 se souviennent certainement avec nostalgie et enthousiasme des « Tortues Ninja ». Les jeux vidéo étaient bien sûr incontournables, la plupart étant des jeux de combat, des beat'em up et de l'action en général, grâce à la thématique ninja. Strange Scaffold nous propose une expérience différente avec Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown. Comme son titre l'indique, ce jeu est un jeu de stratégie tactique au tour par tour avec une perspective isométrique, dans la lignée de XCOM et Mario & Lapins Crétins . Une combinaison intéressante du genre avec des tortues, et heureusement, le résultat final est très divertissant, avec quelques points positifs que nous analyserons ci-dessous. Quant à l'histoire de la campagne, nous nous trouvons dans un futur où ni Shredder ni Splinter n'existent. Splinter s'est sacrifié pour vaincre définitivement l'ennemi éternel des Tortues. Naturellement, la mort de Splinter a profondément ébranlé l'équipe, et chacun tente à sa manière de surmonter le choc de la perte de son professeur et figure paternelle. Mais lorsqu'une nouvelle menace, sous la forme de l'alliance de Backster Stockman avec la fille de Shredder, Karai, apparaît, les tortues s'uniront à nouveau (pas exactement, mais nous analyserons cela un peu plus tard) dans le but de défendre les habitants innocents de New York. L'histoire ne prétend pas à la qualité, s'agissant d'une histoire de bande dessinée classique. Heureusement, elle conserve le style de la bande dessinée, avec tout ce que cela implique, sans tomber dans l'excès. Autrement dit, on peut, sans regret, l'ignorer complètement et se concentrer sur le gameplay. Heureusement, les dialogues sont bien écrits, avec l'humour nécessaire et la légèreté que l'on attend des Tortues, sans toutefois atteindre le ridicule ou le grotesque. Il est peut-être destiné aux plus jeunes, ce qui est normal. Il convient toutefois de noter que les créateurs ont réussi à représenter les personnages de chaque tortue, tels que nous les connaissons depuis des années. Malheureusement, Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown ne contient aucun dialogue.Concernant le jeu lui-même, les règles du jeu de stratégie tactique sont bien connues et plus ou moins scrupuleusement respectées. Nous évoluons sur une grille et disposons de 6 points d'action, grâce auxquels nous pouvons effectuer des mouvements et utiliser les compétences de chaque tortue. C'est malheureusement là que réside le plus gros défaut du jeu : nous ne contrôlons qu'une seule tortue de l'équipe à chaque niveau. Nous pensons qu'une grande partie du succès de la franchise réside dans le fait qu'il s'agit de l'un des groupes de héros les plus connus. Si nous contrôlions trois, voire deux personnages simultanément, nos choix tactiques en matière de coopération entre personnages, de synergies possibles, etc., enrichiraient et approfondiraient considérablement le gameplay. Ici, la coopération se limite aux cinématiques et à une seule action bonus utilisable lorsqu'une barre est pleine, sans même qu'une deuxième tortue n'apparaisse à l'écran. Si l'on ignore ce fait, nos compétences et nos choix tactiques sont généralement satisfaisants et il nous arrive souvent de nous creuser la tête pour trouver le coup idéal. De plus, les compétences correspondent clairement au caractère de chaque tortue, ce qui contribue à créer l'ambiance souhaitée. La difficulté est passable pour une partie, mais loin d'être une promenade de santé, car notre barre de vie est faible et les adversaires nombreux, tandis que nos actions sont peu nombreuses. Si nous ajoutons à l'équation le fait qu'il existe un mode remix dans chaque niveau qui change les ennemis et augmente la difficulté, tandis qu'il existe également un score élevé - nous pouvons donc viser le score que le jeu suggère d'être radical - nous voyons qu'il existe des options pour les joueurs occasionnels et plus hardcore.Visuellement, le jeu nous a séduits, notamment grâce au design des personnages dans les cinématiques et à la palette de couleurs très vibrante. L'esthétique est clairement celle d'une bande dessinée et rappelle fortement les dioramas en papier. Les sprites eux-mêmes sont de petite taille, avec peu de couleurs et presque aucune animation. Ils ressemblent à des esquisses en deux dimensions, comme des pièces de jeu de société qui bougent très peu. Nous pensons qu'un peu plus d'animation rendrait le jeu beaucoup plus attrayant visuellement. De plus, les environnements sont peu variés et vont principalement des paysages urbains aux égouts. Quant au son, nous l'avons malheureusement trouvé médiocre. Effets sonores classiques, absence de dialogues, comme nous l'avons dit, et musique électronique d'une qualité loin d'être à notre goût, sans compter l'absence du célèbre thème des Tortues Ninja. Certes, le jeu n'a rien à voir avec le dessin animé des années 80, mais nous aimerions quand même l'entendre, peut-être dans un remix. Les textes écrans sont quant à eux en français.Nous avons été impressionnés par l'importance accordée aux scores élevés, qui nous permet également d'acheter de nouvelles compétences et des morceaux de musique. Un autre point que nous souhaitons aborder concerne l'ordre quelque peu inversé dans lequel nous sélectionnons nos différentes compétences. Il nous a semblé plus naturel de sélectionner la compétence puis la cible, alors qu'ici, il faut procéder à l'inverse. Il faut d'abord sélectionner la cible, puis « sélectionner » signifie survoler l'ennemi ou la zone du curseur, puis sélectionner la compétence. En fait, même les compétences qui nous confèrent des bonus ne fonctionnent que si nous déplaçons le curseur sur notre personnage. Il nous est souvent arrivé de cliquer instinctivement sur une compétence et de nous demander pourquoi rien ne se passait… De plus, nous trouvons incompréhensible de devoir déclarer la fin de notre manche avec un bouton, même sans points d'action. Lorsque nos points d'action sont épuisés, la manche devrait se terminer automatiquement. Nous pensons que ce dernier problème pourrait être facilement résolu avec un patch.En résumé, Tactical Takedown est une expérience courte mais divertissante, combinant de manière originale des tortues à des stratégies tactiques. Il offre du fun et un bon défi, mais souffre un peu de l'aspect audiovisuel et de certains aspects du gameplay, tandis que l'absence de deux personnages jouables simultanément est un manque à gagner. Ce n'est certes pas le meilleur jeu du genre, mais il ne décevra pas les fans, qui y passeront d'agréables moments.