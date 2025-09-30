Les Lunatiques

Adam Fyda et Marek Ospalski s'attaquent au roman « Lunatycy ». S'appuyant sur le texte de Jerzy Zulawski, ils créent une ambitieuse bande dessinée. Le texte original, initialement publié par les éditions S. Sadowski de Lviv en 1903 et qui avait été adapté au cinéma par Andrzej Zulawski, petit-neveu de l’auteur, en 1987 sous le titre Sur le globe d'argent, raconte l'histoire d'une expédition qui, en 1913, embarque à bord d'un vaisseau spatial pour la Lune et la recherche de sa face cachée. L'expédition est décrite par l'un de ses participants, qui range son journal dans une capsule et la renvoie sur Terre. Ces notes constituent le récit. Elles racontent l'alunissage, le voyage à travers le globe d'argent et les membres successifs de l'équipage qui restent sur la Lune à jamais. Ils relatent leurs difficultés avec la matière lunaire, la malveillance des objets inanimés et leurs propres faiblesses. C'est, en partie, une étude de personnes confrontées à des situations extrêmes. Observer leur comportement, écouter leurs pensées dans une atmosphère étouffante, alors que plusieurs personnes doivent se débrouiller dans un espace restreint. Mais c'est aussi un récit de rêves – après tout, l'humanité a toujours rêvé d'atteindre les étoiles. Rêves de liberté, de découverte, d'être le premier à accomplir quelque chose. C'est aussi l'histoire d'un déclin. D'un choc avec la réalité et d'un dépouillement des illusions lorsque la fin approche et que l'espoir s'évanouit. Car la mission lunaire imaginée par Jerzy Zulawski se solde – comme on pouvait s'y attendre – par un échec…Ce texte, vieux de plus de cent ans, se révèle intemporel à cet égard. Traduit en bande dessinée – et ainsi « dépouillé » de ses mots et agrémenté d'illustrations – il gagne en puissance. D'autant qu'Adam Fyda réalise un travail graphique remarquable. Il captive par ses plans puissants du désert lunaire, mais aussi par ses petits plans lorsque l'on pénètre dans le véhicule étouffant à bord duquel l'équipe parcourt les kilomètres suivants. En voyageant avec les personnages à travers les vastes paysages lunaires désertiques, nous nous plongeons dans leurs relations, en équilibre avec eux sur la fine ligne séparant rêves et réalité douloureuse, cherchant des réponses aux questions sur le sens de l'existence et ce que, au sens propre comme au figuré, on peut trouver de l'autre côté – une analogie parfaite avec l'intrigue principale. On ignore à quel point Adam Fyda a voulu être fidèle à l'original, cependant, cela ne change rien au fait que l'histoire contenue dans cette bande dessinée submerge le lecteur d'une atmosphère d'isolement, de perte et de désespoir, ainsi que d'une horreur assez ambiguë, manifestée par la présence d'une force mystérieuse qui accompagne les personnages tout au long de leur voyage. Côté ambiance, tout fonctionne à merveille. La représentation de l'océan de vide infini sur le globe argenté est saisissante de grandeur. Les images des protagonistes parcourant sa surface à bord de leurs embarcations évoquent un petit bateau perdu au milieu d'une vaste étendue d'eau, son équipage ayant perdu tout espoir d'atteindre le rivage. C'est magnifique… C'est exactement ainsi que l'on imaginait la surface de notre satellite : un paysage sans limites, s'étendant jusqu'aux limites de l'imagination humaine… Le dessin, la couleur, le cadrage et la composition des cadres sont d'une qualité exceptionnelle.Une bande dessinée remarquablement cohérente avec l'atmosphère du roman de Zulawski. C'est une agréable surprise menée par une intrigue captivante et des illustrations fantastiques.Date de parution : 07 Octobre 2025Editions : Blueman