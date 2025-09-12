Thorgal Saga tome 5 : La Cité Mouvante

Vous souvenez-vous de Shaniah, qui a voyagé à travers les Terres de l'Ombre avec Thorgal ? Imaginez son retour. Non, pas dans la série principale, mais dans le projet « Thorgal. Saga ». Le cinquième volume est un clin d'œil à l'album « Au-delà des Ombres », le cinquième album de la série principale de Jean Van Hamme et Grzegorz Rosinski. Thorgal abandonne une fois de plus sa famille pour la sauver d'une malédiction divine. Lors de son voyage à travers le monde, sa femme reçoit la visite d'un vieil ami. Que se cache-t-il derrière son arrivée ? Pendant ce temps, le Viking se retrouve dans l'extraordinaire cité de Prokleta, qui change d'emplacement chaque nuit. Pire encore, la Cité Mouvante est dirigée par un tyran impitoyable, et une jeune fille vengeresse en veut à Thorgal. Le héros parviendra-t-il à échapper à ce piège infernal ? Pendant ce temps, dans le village où Aaricia séjourne avec le petit Jolan, Vigrid apparaît. Au premier abord, on dirait un dédoublement de personnalité. Tout ne s'explique que lorsque Vigrid est rejeté par une belle blonde avec laquelle il flirte…Le cinquième volume de la série « Thorgal Saga », intitulé « La Cité Mouvante », se déroule dans l'univers de l'une des plus importantes sagas de bande dessinée européennes. Cette fois, le scénariste Antoine Ozanam et le dessinateur Mohamed Aouamri nous entraînent dans un voyage sombre, presque féerique et surréaliste, où Thorgal doit une fois de plus affronter non seulement les adversités du destin, mais aussi les conséquences de ses propres décisions et les malédictions divines qui l'ont frappé. Ce tome 5 s'ouvre sur un motif familier aux fans de la série : Thorgal abandonne sa famille pour protéger ses proches d'un destin tragique. Ce geste simple, mais incroyablement symbolique, résume l'essence même du héros : sa solitude, son abnégation et sa tragédie. Cette fois, son chemin le mène à la ville éponyme de Prokleta, un lieu qui change d'emplacement chaque nuit, tel un organisme vivant défiant la logique du temps et de l'espace. Ozanam crée avec brio une atmosphère de mystère et de malaise. La ville est un cauchemar né de visions mythologiques, pleine de recoins où passé et présent se confondent. C'est un monde onirique, mais dangereusement réel. L'auteur utilise cet espace pour raconter une histoire de pouvoir, de vengeance et de liberté, où Thorgal devient moins un héros qu'un observateur de la nature humaine. La malédiction des dieux, qui a marqué le destin de Thorgal dès le début de la série, a pris pour toile de fond le récit. Son voyage à travers la Cité en Mouvement est un pèlerinage métaphysique, une tentative d'échapper à un destin inévitable. Ozanam mêle habilement motifs mythologiques et profondeur émotionnelle : Thorgal, bien que toujours courageux et digne, apparaît de plus en plus comme un homme las, tiraillé entre le devoir et le mal du pays. Parallèlement, l'histoire d'Aaricia, visitée par le vieil ami de son mari, ajoute une touche dramatique subtile mais significative au récit. Elle rappelle que, même si Thorgal lutte contre les malédictions des dieux et la tyrannie des hommes, sa plus grande menace reste la perte de sa famille, source à la fois de force et de douleur. Les dessins de Mohamed Aouamri sont un véritable régal pour les yeux. L'artiste confère à la bande dessinée un caractère visuel distinct des volumes classiques de Grzegorz Rosinski, tout en conservant l'esprit de l'univers de Thorgal. Le style d'Aouamri est plus expressif, plus sombre, et parfois même grotesque, capturant parfaitement l'atmosphère d'une ville qui semble vibrer d'une vie propre. Les plans regorgent de détails : ruines, labyrinthes, machines fantastiques et personnages aux proportions inhumaines créent une vision oscillant entre rêve et cauchemar. La palette de couleurs, atténuée, dominée par les bruns, les gris et les bleus, intensifie le sentiment de mélancolie et de perte. « Moving City » n'est donc pas une simple aventure, mais un voyage visuel à travers un monde où chaque ombre peut cacher un secret. Le projet « Thorgal : Saga » laisse à ses auteurs une liberté d'interprétation, et « La Cité Mouvante » exploite parfaitement ce concept. Ozanam et Aouamri ne cherchent pas à copier le style de Van Hamme et Rosinski, mais créent leur propre vision originale tout en restant fidèles à l'esprit de l'original. C'est une histoire indépendante, mais profondément ancrée dans l'univers de Thorgal : un mélange de mythe, de mélancolie et de réalisme brutal.« Thorgal Saga. La Cité Mouvante » est une histoire qui, d'une part, approfondit le mythe du Viking aux cheveux noirs et, d'autre part, introduit un ton frais et une atmosphère troublante, tout droit sortis des légendes et des cauchemars. C'est une histoire sur la quête de sens dans un monde en constante évolution, sur la lutte contre son propre destin et sur le prix à payer pour la liberté. Ozanam et Aouamri ont créé une œuvre pleine de tension, d’émotion et de beauté visuelle – l’un des meilleurs volumes de la série « Saga », prouvant que le mythe de Thorgal est toujours vivant et capable de surprendre.Date de parution : 12 Septembre 2025Editions : Le Lombard