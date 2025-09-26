Une aventure de Lapinot dans une situation pas possible - Le chapeau maudit

Lors d'une nuit de pleine lune, Lapinot et Richard discutent de la conquête spatiale. Comme quoi, tout arrive ! Mais cet aparté n'est autre que pour faire la conversation, le temps de rejoindre Camille et Alice et d'assister à la tant attendue éclipse de Lune. Pour observer le spectacle, le groupe se rend dans un château en ruines, mais plusieurs groupes se sont réunis là, notamment une bande d'amateurs de jeu de rôle et des bikers un brin menaçants. L'OMA, l'oiseau de mauvaise augure adepte de prédictions funestes, les attend également et la situation va vite échapper à toute rationalité. Le sort du monde est en jeu et c'est Richard qui tente de sauver la situation. Lapinot se retrouve rapidement mêlé à une conspiration et dans les situations les plus absurdes.On sait depuis un moment que Lewis Trondheim aime bien embêter les collectionneurs maniaques, et la série des Lapinot en est un bon exemple : une première série qui démarre au volume 0, une deuxième chez un autre éditeur où les albums changent de format, et sont sortis dans le désordre… Et voilà maintenant un nouveau tome, de retour chez Dargaud, dans une nouvelle série non numérotée ! Mais que les fans se rassurent, Lapinot est toujours Lapinot, avec son humour absurde, ses dialogues percutants, et son côté imprévisible. On est dans un tome plutôt "classique", sans exercice de style ou de format précis. On retrouve les personnages du Lapinot "contemporain", confrontés à des péripéties surnaturelles. C'est surtout l'occasion pour Trondheim d'enchainer les réflexions bien senties sur notre société, entre obsession du pouvoir, trahisons, et accusations de "wokisme". La bande dessinée ne serait pas aussi remarquable si elle avait été dessinée dans un style réaliste. Mais les personnages sont des animaux, comme ceux de Disney, et les dessins sont très stylisés. Et les nombreuses bulles de dialogue sont remplies de lettres griffonnées. La forme et le fond s'accordent donc parfaitement ici : burlesque, profondeur philosophique et suspense. En conclusion : un vrai plaisir !Une suite très attendue par les fans, au style familier, avec de superbes dialogues, très amusante et divertissante. Fortement recommandé.Date de parution : 29 Août 2025Editions : Dargaud