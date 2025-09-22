Faut-il vraiment vous dire qu'Extremely Powerful Capybaras n'a pas grand-chose à dire sur le plan narratif ? Eh bien, c'était assez évident. Le titre développé par l'équipe de Studio Bravarda et publié par PM Studios, sorti fin 2023 sur PC mais qui arrive seulement maintenant sur consoles, est un jeu axé sur l'action et un gameplay simple, facile à maîtriser, même si ce n'est pas si évident. Bien sûr, nul besoin d'une narration particulièrement puissante pour écraser ses adversaires tout en contrôlant un petit capybara. Nous avons deux nouvelles à partager : une bonne et une mauvaise. La mauvaise, c'est que, malheureusement, Extremely Powerful Capybaras n'est pas traduit en français ; la bonne, c'est que, comme mentionné plus haut, il n'y a pas grand-chose à lire, du moins en termes de narration. Bien sûr, l'absence de traduction du titre pourrait poser problème aux non-anglophones, qui devront donc choisir les différentes nouvelles capacités (plus d'informations ci-dessous) tout en essayant de comprendre leurs capacités grâce aux explications du jeu. Bon, le titre du Studio Bravarda n'a pas grand-chose à raconter narrativement , mais qu'en est-il du point de vue du gameplay ? Eh bien, même si tout n'est pas rose, du moins en termes de gameplay, on peut dire qu'Extremely Powerful Capybaras est un jeu amusant, mais qui n'impressionne pas. Commençons par l'ordre et essayons de clarifier les choses : comme vous pouvez le voir sur les captures d'écran de cette page, Extremely Powerful Capybaras est un jeu de tir à deux joysticks qui s'inscrit dans la lignée de Vampire Survivors et enrichit un genre né du titre développé par le développeur italien Poncle. Ceci dit, commençons par la fonctionnalité qui distingue Extremely Powerful Capybaras du titre dont il s'inspire : le mode coopératif .Bien que vous puissiez jouer à Extremely Powerful Capybaras seul, le jeu est conçu pour le jeu coopératif, et c'est là qu'il excelle. Les mécaniques de jeu restent les mêmes, que vous jouiez seul ou avec un ami (en ligne ou hors ligne), et l'objectif est le même : éliminer des hordes d'ennemis niveau après niveau, gagner de l'expérience et améliorer votre capybara, que vous choisirez parmi les classes disponibles. Vous vous déplacerez dans le jeu à l'aide d'un twin-stick shooter, et apprendre à utiliser votre classe (et, surtout, le build que vous assemblerez progressivement) est la clé pour maximiser votre plaisir. Le Barde est un capybara musical qui utilise la musique pour attaquer ; le Druide tire des projectiles floraux dans quatre directions diagonales ; l'Assassin possède des étoiles ninja appelées « tourne-vitesse » qui entourent son utilisateur et rayonnent vers lui ; et le Guerrier est équipé d'une lance. Chaque classe a des statistiques différentes, mais pour les consulter, vous devrez vous placer sur le piédestal de la classe souhaitée, puis mettre en pause et sélectionner les statistiques. À la manette, Extremely Powerful Capybaras est très facile à prendre en main, mais peut vite devenir lassant en raison de l'absence de narration pour motiver le joueur. Ce problème est atténué en coop, car l'objectif devient alors de semer le chaos, et à ce stade, tout est permis. La variété des classes et des améliorations est intéressante, même si elles ne suffisent pas à elles seules à soutenir l'ensemble du jeu.Nous avons beaucoup apprécié la direction artistique d'Extremely Powerful Capybaras et devons dire que tout, des personnages aux environnements, en passant par les armes, les adversaires et les effets spéciaux, semblait parfaitement réussi. Le style des personnages et des environnements est également très agréable et contribue à rendre l'expérience légère et joyeuse. Tout à l'écran semble osciller, mais les projectiles variés ne manquent pas, une fois de plus, les boss se distinguent par leur créativité. Dans l'arène, vous remarquerez immédiatement que toutes les armes tirent et touchent automatiquement. Plus besoin d'appuyer sur des boutons ; concentrez-vous sur l'évitement des ennemis qui vous attaquent en utilisant votre sprint pour vous dégager. Les commandes sont incroyablement intuitives. Au début, les hordes de capybaras sont assez lentes, ce qui les rend faciles à vaincre. Certains ennemis vaincus lâchent des orbes, bleus ou rouges ; les collecter remplira la jauge en haut de l'écran. Une fois remplie, vous gagnerez des niveaux. Il suffit de trois orbes bleus pour atteindre le premier niveau, mais à mesure que vous progressez, chaque niveau en demande davantage. Les orbes rouges ont plus de valeur que les bleus, alors surveillez-les : vous progresserez plus rapidement. Sous votre personnage se trouve une jauge rouge ; c'est votre santé, et lorsqu'elle est vide, votre partie prend fin, mais uniquement si vous jouez en solo. Si vous jouez avec quelqu'un d'autre, vous pouvez être réanimé. Les joueurs survivants doivent se placer dans le cercle entourant leur ange et vaincre le nombre d'ennemis indiqué dans cette zone. Une fois terminé, votre capybara reprend vie. D'un point de vue technique, nous n'avons pas grand-chose à redire ; nous avons joué à Extremely Powerful Capybaras sur PS5, et le titre du Studio Bravarda fonctionnait très bien sur la machine, il est vrai que le moteur n'apparaît pas comme ultra gourmand. Lors de nos parties, nous n'avons rencontré aucun problème particulier ni bug bloquant. La bande-son et les effets sonores en général étaient également bon. Même si Extremely Powerful Capybaras n'innove en rien, à 5.99€, il fait le job et assure de bonnes parties en multijoueurs.Extremely Powerful Capybaras est un titre amusant, mais il peine à se démarquer des dizaines de titres similaires disponibles sur le marché. Il était évident que le succès de Vampire Survivors déclencherait une vague de titres similaires, mais il est tout aussi évident que supplanter le maître est toujours problématique, mais ce n'est pas si important.